Уральские дома Дмитрия Мамина-Сибиряка

Наверное, нет такого тагильчанина, который бы не знал об уральском писателе Дмитрии Наркисовиче Мамине, более известном под фамилией Мамин-Сибиряк. А из-за того, что его дом-музей в посёлке Висим является филиалом Нижнетагильского музея-заповедника, многие вообще считают писателя «своим», тагильским. О его творчестве читаются лекции, пишутся школьные рефераты и литературно-исторические очерки. Однако «своим» Мамина-Сибиряка считают и в Висиме, и в Верхней Салде, и в Екатеринбурге — везде, где Дмитрий Наркисович оставил свой след во время «уральского» периода жизни. И везде, в каждом населённом пункте до наших дней сохранились дома, так или иначе связанные с жизнью, пожалуй, самого известного писателя Среднего Урала.

«Певец Урала» Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк* родился 6 ноября 1852 года в Висимо-Шайтанском заводском посёлке Верхотурского уезда Пермской губернии в семье священника. Жили очень скромно: в семье, кроме Дмитрия, было ещё трое детей, а жалование отца было немногим больше заводского рабочего.

С 1860 по 1864 год будущий писатель учился в Висимской поселковой начальной школе для детей рабочих, а когда мальчику исполнилось 12 лет, отец отвез его и старшего брата Николая в Екатеринбург и отдал их в духовное училище. Правда, учился там Дмитрий недолго: он был вынужден оставить училище по состоянию здоровья, образование пришлось получать дома. А в 1868 году юноша поступил в Пермскую духовную семинарию и навсегда оставил родной дом.

Одноэтажный дом священника Наркиса Матвеевича Мамина в посёлке Висим, где родился «певец Урала» и прошли его детство и отрочество, пожалуй, самый скромный из всех домов, чья история связана с именем писателя.



Дом в посёлке Висим, где родился и вырос Д. Н. Мамин-Сибиряк (фото 1970-х гг.)



В советское время в здании находилась районная библиотека. В 1959 году группой энтузиастов-висимчан в библиотеке был создан «народный музей» писателя. Тогда все экспонаты — в основном книги и портреты Дмитрия Наркисовича — уместились в одной маленькой комнате. На этом жители Висима не остановились: они выступили с инициативой создания в посёлке полноценного музея Мамина-Сибиряка, и не простого, а литературно-краеведческого. За помощью обратились в Нижний Тагил, и в 1979 году в здании был открыт литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка, ставший вскоре филиалом Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

В мемориальной части музея посетителям показывают кухню, кабинет отца писателя, гостиную и детскую комнаты, интерьеры которых воссозданы по воспоминаниям самого писателя. Что касается литературной части экспозиции, она посвящена произведениям Д. Н. Мамина-Сибиряка «уральского» периода: роману «Горное гнездо», очеркам «Старая Пермь», «От Урала до Москвы», «Бойцы».



Литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка в наши дни (фото 2014 г.)



В 1995 году литературно-мемориальный музей Мамина-Сибиряка вошёл в состав Нижнетагильского музея-заповедника.

Весной 1871 года Дмитрий Мамин перебирается в Санкт-Петербург и поступает в медико-хирургическую академию на ветеринарное отделение. Здесь будущий писатель проучился четыре года. В 1875-м его стали печатать в некоторых петербургских газетах и журналах. Один из издателей посоветовал Дмитрию бросить медицинскую академию и перевестись на юридический факультет. Однако юристом Дмитрию не суждено было стать: он заболел туберкулёзом. Весной 1877 года неудавшийся ветеринар и несостоявшийся юрист выехал из Петербурга на Урал к отцу, который в те годы служил в церкви при Нижне-Салдинском заводе. По протекции управляющего завода Константина Павловича Поленова, который водил дружбу с Наркисом Матвеевичем, будущий писатель попадает в дом управляющего Верхне-Салдинского завода Алексеева в качестве домашнего учителя для его детей.



Дмитрий Наркисович Мамин (Мамин-Сибиряк) (фото 1878 г.)



Два других дома — в Верхней Салде и Нижней Салде — тоже считаются на Урале местами, связанными с биографией писателя, хотя постоянно в них Дмитрий Наркисович не проживал.

Одноэтажный каменный дом с обширным подвалом и подземным ходом в Верхней Салде по адресу улица Ленина, 66 был построен в первой половине XIX века по заказу Павла Демидова и предназначался для проживания управляющего Верхне-Салдинского завода. В 60-х и 70-х годах XIX столетия управляющим завода был инженер Николай Иванович Алексеев. Свою службу у Демидовых Алексеев начинал в Нижнем Тагиле, но вскоре был направлен в Верхнюю Салду. Там он женился на Марии Якимовне Колногоровой, дочери бывшего приказчика Нижне-Салдинского завода, который в силу возраста уже вышел в отставку.

История Якима Семёновича Колногорова и его дочери Марии напрямую относится к теме нашего рассказа, поэтому перескажем её вкратце.

Яким Семёнович Колногоров родился в старообрядческой семье в год нашествия Наполеона в Россию. Его отец и дед были крепостными и всю жизнь проработали на Выйском медеплавильном заводе Демидовых. В возрасте 12 лет Яким Колногоров был взят рассыльным в Главное заводское правление Нижнетагильского завода, за «сноровку и гибкость ума» был отправлен «в обучение грамоте и железному делу» в Москву, где проявил «изрядную прилежность». Дальнейшая его карьера в Нижнем Тагиле развивалась стремительно, и в 1858 году «за отлично-усердную и полезную службу прикащик Яким Колногоров награждён господами владельцами отпускной от заводов вместе с семьёй». «Отпуск» от заводов вовсе не означал увольнения с заводов, и Яким Семёнович получил повышение: сначала он едет старшим приказчиком на Выксунские заводы Демидовых в Нижегородскую губернию, а затем — на Нижне-Салдинский завод управляющим. Там, в Нижней Салде, он знакомится с Владимиром Карловичем Рашетом, отставным генерал-майором, известным горным деятелем и металлургом. Жена Рашета Екатерина Петровна, урождённая княжна Максутова, в ту пору занималась домашним обучением своей дочери Анны и взялась за воспитание дочери Колногорова Марии. К девочкам приставили прислугу и выписали хороших учителей из Петербурга. Благодаря этому знакомству простая девушка из старообрядческой семьи получила прекрасное светское образование и стала для глубоко провинциального Нижне-Салдинского заводского посёлка завидной невестой. Неудивительно, что Мария Якимовна и молодой инженер Алексеев, окончивший Московский университет, быстро сошлись и вскоре поженились. Выдав замуж дочь, Яким Семёнович уходит в отставку и вместе с женой уезжает в Нижний Тагил, где начинает заниматься коммерцией и выполнением заводских подрядов.

Дела быстро пошли в гору, и вскоре Яким Колногоров покупает у наследников Григория Александровича Строганова большой каменный дом «со службами» на улице Большерудянской (ныне — улица Кирова).

Этот дом уже появлялся в одном из наших очерков, но тогда авторы опустили факт владения домом семьёй Колногоровых.



Дом № 37 по улице Кирова (бывшей Большерудянской), где во второй половине 70-х годов XIX века проживали Колногоровы (фото 2016 г.)



Мария Якимовна сразу обратила внимание на молодого учителя своих детей: Дмитрий Мамин был умён, начитан и к тому же обладал даром рассказчика. Кроме того, молодую женщину заинтересовали рукописи будущего писателя — именно она убедила Дмитрия Наркисовича в том, что он ни в коем случае не должен зарывать свой литературный талант.



Дом заводского управляющего в Верхней Салде, где Д. Н. Мамин-Сибиряк познакомился с М. Я. Алексеевой (фото 2015 г.)



Взаимный интерес вскоре перерос в более серьёзное чувство, которое с каждым днём было всё труднее и труднее скрывать от окружающих. Влюблённые начали встречаться в Нижней Салде в доме отца Дмитрия Наркисовича, но всё же скандала избежать не удалось.



Дом в Нижней Салде, где жил отец писателя Наркис Матвеевич Мамин (фото 2015 г.)



Узнав об измене супруги, муж Марии Якимовны стал угрожать Дмитрию Наркисовичу неприятностями, и тогда, желая вывести любимого из-под удара, Мария отправляет его к своему отцу в Нижнетагильский завод. В феврале 1878 года Дмитрий Мамин приезжает в Нижний Тагил и поселяется в доме Колногоровых на Большерудянской улице. Будущий «певец Урала» намеревался устроиться преподавателем в заводское училище, но свободных вакансий в штате училища не было, ему пришлось зарабатывать на жизнь, давая частные уроки. В марте того же года умирает Яким Семёнович Колногоров и в Нижний Тагил приезжает Мария Якимовна, которая занималась в Салде делами, связанными с разводом.



Мария Якимовна Алексеева (Колногорова), первая жена Д. Н. Мамина-Сибиряка (фото 1880-х гг.)



В апреле 1878-го Мария продаёт родительский дом купцу Шестакову, а сама вместе с детьми и Дмитрием Наркисовичем выезжает в Екатеринбург, где, как она считает, её возлюбленный наконец-то раскроет свой талант писателя.

Год ушёл у Марии Якимовны на то, чтобы закончить бракоразводный процесс и найти подходящий дом для себя, своего нового спутника жизни и троих детей. Весной 1879 года она купила дом на улице Колобовской, где и прожила с Дмитрием Маминым в гражданском браке 12 лет, всячески поддерживая его и помогая продвигать произведения мужа в среде литературных критиков и издателей. Мария создала для любимого мужчины идеальные условия для творчества и сама принимала участие в редактуре текстов. Неудивительно, что именно в этом доме из-под пера Дмитрия Наркисовича вышли его лучшие произведения: романы «Приваловские миллионы», «Горное гнездо» и «Дикое счастье», очерки «От Урала до Москвы» и большинство рассказов, позднее вошедших в сборник «Уральские рассказы».



Дом М. Я. Алексеевой в Екатеринбурге по адресу улица Толмачёва (бывшая Колобовская), 41



Двухэтажный полукаменный дом с крышей, покрытой железом, с большими окнами, украшенный резными карнизами и наличниками, имел небольшой сад, отдельно стоящую кухню и «службы»: каретник, дом для прислуги, баню. Сам Дмитрий Наркисович не раз признавался, что дом стал для него «уютным семейным гнёздышком». В этом доме собирались представители прогрессивной общественности Екатеринбургского уезда, так называемый «маминский кружок», в который входили писатель Казанцев, судебные приставы Климшин и Кетов, Магницкий, податной инспектор Фолькман, служащий земской управы Удинцев и ряд других мещан. Всех их объединяло увлечение литературой, музыкой, сочувствие демократическим идеям.



Члены «маминского кружка»: М. Ф. Магнитский, Д. Н. Мамин и И. Н. Климшин (фото 1880-х гг.)



Дальнейшая история дома № 41 по улице Колобовской (ныне — Толмачёва) такова. Оставшись одна, Мария Якимовна продала дом в 1892 году. Кому, доподлинно неизвестно. Дом часто перепродавался. Достоверно известны лишь два последних владельца дома: в 1914 году его купил фабричный инспектор Буханов, а пять лет спустя, в 1919 году, дом приобрёл екатеринбургский врач Линдер, который спустя три месяца бежал вслед за отступающими колчаковскими войсками. В том же 1919-м дом был подвергнут перепланировке и в нём были организованы коммунальные квартиры. В 1980 году дом попал в списки аварийных и его чуть было не снесли. За разрушающееся здание вступилось учёное сообщество Свердловска и общество ВООПИиК.

С 1982 по 1992 год дом находился на реставрации, по завершении которой в нём был открыт музей. Ныне в доме находится музей «Литературная жизнь Урала XIX века», входящий в группу «Объединённых музеев писателей Урала».



Фрагменты дома № 41 по ул. Толмачёва (фото 2014 г.)





Общий вид дома № 41 по ул. Толмачёва (фото 2014 г.)





Кабинет писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка (фото 1990-х гг.)



Детей в браке с Марией Якимовной Алексеевой у писателя не было, а отношения с приёмными детьми из года в год становились всё прохладнее. Несколько раз Дмитрий Наркисович пытался уговорить супругу на общего ребёнка, но Мария всякий раз отказывалась, ссылаясь на состояние здоровья.

В 1890 году Мамин был приглашён администрацией екатеринбургского театра для написания ряда статей о театре и его обновлённом репертуаре. В это время на сцене театра блистала московская актриса Мария Морицовна Гейнрих-Абрамова. Играла она действительно замечательно, и Дмитрий Наркисович в одной из статей лестно и тепло отозвался о её таланте. А на следующий день актриса прислала писателю месячный абонемент на спектакли со своим участием. Так начались их отношения, которые привели «певца Урала» к разводу с Марией Алексеевой и его отъезду в Петербург с новой женой.



Мария Морицовна Гейнрих-Абрамова (фото 1890-х гг.)



В Екатеринбурге есть ещё один дом, история которого тесно связана с именем Д. Н. Мамина-Сибиряка. Это дом № 27 по улице Пушкина (бывшей Соборной), который Дмитрий Наркисович купил ещё в 1885 году на гонорары, полученные за романы «Приваловские миллионы» и «Горное гнездо», для своей матери Анны Семёновны, сестры Елизаветы и старшего брата Николая.

Говорят, писатель специально выбирал дом, максимально похожий на тот, в котором семья жила в Висиме. Дом № 27 по улице Пушкина полностью деревянный, с бутовым оштукатуренным цоколем, облицованным кирпичом фасадом и железной крышей. Парадное крыльцо сложено из старинных гранитных плит, над ним — металлический навес с ажурными боковинами. Здание имеет восемь комнат, включая бывшую кухню и прихожую.



Дом Д. Н. Мамина-Сибиряка по улице Пушкина (бывшей Соборной) (фото 2016 г.)



После того как в 1912 году Дмитрий Наркисович умер, дом стал принадлежать его дочери Елене, которая пережила своего отца всего на два года. В своём завещании она передала дом Екатеринбургу и попросила «по возможности устроить в этом доме музей». Последняя воля Елены Дмитриевны исполнилась уже при советской власти — 1 мая 1946 года в доме открылся музей Мамина-Сибиряка.

В музее, расположенном во всех восьми комнатах дома, представлены личные вещи писателя, фотографии, прижизненно изданные книги Дмитрия Наркисовича, письма, рукописи, книги, мебель, портреты русских писателей и издателей, иллюстрации к книгам.



Экспозиции музея Д. Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27)



В настоящее время музей писателя на улице Пушкина в Екатеринбурге обладает самой богатой коллекцией экспонатов, отражающих жизнь и творчество одного из самых выдающихся уральских писателей.

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* Фамилия при рождении — Мамин (прим. авт.).