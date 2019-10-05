Улица Зари: на что пошёл несгибаемый «народный директор», чтобы на карте города появилась «заря новой эры в развитии Нижнего Тагила»

Сейчас это невозможно представить, но этой улицы вполне могло бы и не быть на карте Дзержинского района. Она не была запланирована ни в первом послевоенном (1947–1949) плане развития Нижнего Тагила, рассчитанном на ближайшие десять лет, ни в плане развития города на следующее десятилетие.
По мнению специалистов и проектировщиков «Тагилгражданпроекта», главного архитектора города, посёлок вагоностроителей должен был прирастать новыми жилыми кварталами «навстречу городу», то есть через застройку Нового посёлка, посёлков Валёгин Бор и Сухоложского. Руководство «Уралвагонзавода», а также Дзержинский райисполком, напротив, собирались продолжать строить жилые дома как можно дальше от промзоны, в которой, кроме УВЗ, находились ещё НТМЗ, коксохимическое производство, цементный завод, где собирались строить ещё и комбинат железобетонных изделий, и лакокрасочный завод, и завод отопительного оборудования.
Главным локомотивом планов вагоностроителей был «народный директор» УВЗ Иван Васильевич Окунев, который практически с первого дня на посту директора начал вести почти что независимую от города хозяйственную деятельность. Сумев доказать в Москве эффективность строительства жилья хозспособом и получив из Кремля фактически карт-бланш на застройку посёлка вагоностроителей, он брал на себя смелость отстаивать свою точку зрения и перед городскими властями, и перед властями областными. «Обуздать» и «приручить» Окунева пытались все первые секретари горкома партии и все председатели горисполкома, с которыми он успел поработать за 19 лет своего директорства. Но никому этого не удавалось сделать. Жаловаться на Окунева в Москву было бессмысленно. Судите сами: каждый год на Вагонке сдавалось по 35–40 тысяч квадратных метров жилья, город же не мог осилить и половины этих объёмов. И тем не менее каждое заседание в горкоме или горисполкоме, посвящённое развитию города, не обходилось без попыток «согнуть в бараний рог» упрямого директора «Уралвагонзавода». Как только ни называли тогда Ивана Васильевича: и «вагонским царьком», и «удельным князьком», и даже «оппортунистом».
Впервые об улице, которая замкнула бы Вагонку в кольцо от конца улицы Свердлова до начала улицы Гайдара, Окунев заговорил в 1961 году на заседании бюро горкома партии, где шло обсуждение изменений в Генеральный план развития Нижнего Тагила на 1960–1970-е годы. Главной «фишкой» этого предложения была трамвайная линия, которая проходила бы по периметру всего жилого сектора Вагонки и благодаря которой была бы полностью снята проблема общественного транспорта в Дзержинском районе. Главным оппонентом Окунева выступил старший инспектор инспекции архитектурно-строительного контроля Иван Алексеевич Комшилов.
Журналист, а впоследствии редактор «Тагильского рабочего» Александр Ермаков позднее вспоминал:
«На Окунева сразу же набросились с критикой:
— Иван Васильевич, у вас же в этом месте болото.
— Болото мы осушим, — уверенно заявил директор.
— Осушите болото, пересохнет Ежовка. А на ней шесть «пожарных» прудов. Чем тушить будете, случись пожар на Девятом посёлке или на Валёжке?
— Подведём водовод, — не сдавался Иван Васильевич.
— С городского пруда?
— С Малой Кушвы.
— Это нереально, Иван Васильевич...
— Мы решим этот вопрос.
— Вот, когда решите, тогда и вернёмся к обсуждению».
Второй раз вопрос о новой улице Окунев поднял три года спустя. Предложение снова не нашло поддержки бюро горкома. Тогда же у Ивана Васильевича спросили, почему он не хочет строить жилые микрорайоны по улицам Белинского, Луначарского и Добролюбова в сторону Валёгиного Бора и Нового посёлка. На что «народный директор» весьма резко ответил: «На костях дома не строят» — и поинтересовался, у кого хватило ума отвести под застройку территорию кладбища, где в годы войны хоронили трудармейцев и пленных из 245-го лаграйона.
Третий раз Иван Васильевич уже ничего не просил и не предлагал. В 1967 году он просто поставил в известность «отцов города» о том, что специалисты ОКС (отдела капитального строительства) «Уралвагонзавода» приступили к изысканиям на отрезке от улицы Ильича до улицы Гайдара, и попросил включить новую улицу в план развития города на период 1970–1980-х годов. Возражать Герою Социалистического Труда и депутату Верховного Совета никто не решился. И вскоре в плане развития города появился новый жилой микрорайон «Пихтовые горы», главной улицей которого стала улица Зари.
Впрочем, изначально улицу собирались назвать именем XXIV съезда КПСС. Это было в духе того времени. Откуда же взялось нынешнее название улицы? Сейчас на этот счёт в городе ходит несколько легенд. Самая правдоподобная из них гласит, что в самом начале строительства здесь работали три комсомольско-молодёжные бригады. Работали в три смены: многие тогда стояли в очереди на жильё и надеялись получить квартиры на новой улице, в новых домах. Однажды рано утром на стройку приехал директор УВЗ Иван Фёдорович Крутяков и привёз с собой каких-то высоких гостей, не то из обкома, не то из министерства. В это время над Пихтовой горой всходило солнце. «Вот она — заря новой эры в развитии нашего района!» — в шутку сказал гостям Иван Фёдорович. Гости заулыбались, а один из них вдруг произнёс: «А что, хорошее название для новой улицы!» Гостей уже обступили молодые рабочие, и Крутяков обратился к ним: «Ну как? Нравится название улицы?» Комсомольцы одобрительно загудели. «Ну, так тому и быть», — кивнул директор. Так это было на самом деле или нет, доподлинно неизвестно, но жители улицы Зари согласятся с легендой — рассветы у Пихтовой горы прекрасны...
Днём рождения жилого микрорайона «Пихтовые горы» и улицы Зари некоторые считают 4 августа 1970 года, когда увидело свет постановление Нижнетагильского горисполкома о начале строительства жилых микрорайонов на Пихтовых горах и Гальяно-Горбуновском массиве. Впрочем, застройку могли начать на два-три года раньше, если бы руководство завода не обратило внимание на то, что большинство задействованных в проекте домов не просто морально устарели, но и не отвечают главной задаче строителей — заселить в новые квартиры как можно больше очередников. Пришлось срочно подбирать проекты других, более современных и вместительных серий жилых домов, пересматривать схемы подвода коммуникаций, пересчитывать сметы. Видимо, поэтому застройка чётной стороны улицы Зари выглядит пёстрой и сумбурной. Здесь наряду с домами серии II-07 встречаются и «свечки» серии I-447С-26, и многосекционные панельные дома 335-й серии, и некоторые другие, достаточно неожиданные для Урала серии.
При застройке нечётной стороны улицы Зари проектировщики, выбирая проекты жилых домов, руководствовались одной целью — получить на выходе максимальное количество квартир на сравнительно ограниченном пространстве. Для этого идеально подходили дома 60-й, 75-й, 111-й и 137-й серий, а также И-522а.
Одной из главных проблем застраиваемого района было недостаточное количество школ и дошкольных учреждений. В 1970 году на улице Зари действовала только одна школа № 36, которую начали строить ещё при Окуневе. Школа была рассчитана на 1200 учащихся, но уже в 1971 году в ней обучалось 1333 человека, а через два года — 2100 человек. Чтобы удовлетворить потребность нового микрорайона в школьных местах, в 1971 и 1973 годах на улице Зари были заложены ещё две школы. В одно из этих зданий переехала школа № 39, которая распахнула свои двери 1 сентября 1975 года.
Ещё одна школа, построенная по тому же типовому проекту 222-й серии, была принята госкомиссией 27 июля 1978 года. Она получила № 38.
Застраивалась улица Зари долго, поэтапно, с громкими соцобязательствами сдать тот или иной дом к определённой дате. О срывах сроков предпочитали громко не говорить, хотя и их тоже хватало. Часто подводили смежники, поставлявшие бракованные материалы. Так, к XXV съезду КПСС было намечено завершить строительство двух школ, но успели сдать только одну. Намечали к 24 февраля 1976 года (начало XXV съезда) запустить по улице Зари трамвайное движение, но успели только начать прокладку путей. Сама трамвайная линия тоже получилась не такой, какой её изначально планировал Окунев: вместо того, чтобы кольцом охватить весь жилой массив Вагонки, трамвайная линия прошла по улице Юности, Ленинградскому проспекту и левой части улицы Зари, до окончания улицы Ильича. Причиной тому стала нехватка денег. Транспортную проблему правой части улицы попытались решить автобусным сообщением, и какое-то время такой вариант устраивал жителей новостроек.
Одновременно с жилыми домами возводились объекты соцкультбыта и общепита. На улице Зари находились три кафе: «Кедр», «Отдых» и «Пихтовые горы». «Кедр» был не очень популярен у жителей Вагонки ввиду своей географической отдалённости. Зато «Отдых» и особенно «Пихтовые Горы» редко пустовали даже в будние дни.
Торговый комплекс «Пихтовые горы» вообще был гордостью Вагонки. Само здание было построено по новейшему типовому проекту и вмещало магазин самообслуживания, кафе с двумя залами и баром, детский досуговый центр. Площадь перед комплексом могла использоваться для проведения массовых мероприятий или для уличной торговли. Кафе «Пихтовые горы» пользовалось большим вниманием молодёжи — в основном из-за бара, где можно было посидеть в уютной обстановке, выпить коктейль и даже потанцевать.
Торговый комплекс «Пихтовые горы»: кафе и универсам (фото 1989 г.)
В общей сложности застройка улицы Зари продолжалась более 20 лет, а благоустройство затянулось ещё лет на пять-шесть. В 2004 году на улице появился свой памятник — танк Т-72 на постаменте из гранита и стела, надпись на которой гласит, что этот монумент установлен в честь создателей самого массового в мире танка. Автором памятника стал архитектор А. В. Грядов.
Об этом памятнике ходили разные легенды, одна нелепее другой. Однако со временем о них благополучно позабыли...