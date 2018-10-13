Улица Выйская: легенда о царском благословении и страшная ошибка советских чиновников

Одна из самых старых и одна из самых коротких улиц Выи меняла своё название не раз. За свою долгую историю была она и Малой Выйской, и Казанской, и улицей Мусатова, и просто Выйской. С давних времён эта окраина Выйского посёлка, расположенная вблизи подножья Магнит-горы (позднее — Высокой), звалась «кержацким углом». Селились здесь преимущественно люди «старой веры», бежавшие от преследования адептов патриарха Никона изо всех уголков Российского государства. Демидовы, как известно, относились к староверам более чем терпимо, оценивая прежде всего профессиональные качества работных и почти не обращая внимания на их конфессиональную принадлежность. Историки и этнографы XVIII–XIX столетий не раз отмечали этот факт в своих дневниках, письмах и статьях. Так, например, известный исследователь Восточной Сибири Якоб Иоганн (на русский манер — Яков Иванович) Линденау, будучи проездом в наших краях в 1746 году, записал в своём дневнике:

«В даче заводчика Демидова, пристно меднаго заводу его на речке Вые, обитают люди старой веры, числом до ста, пришедшие на Камень с Холмогор да с Волги...»

К 20-м годам XIX столетия улица, получившая название Малая Выйская, протянулась от восточного края Черемшанского болота (в наши дни — территория Высокогорского механического завода, закрытого в 2003 году) до самой предзаводской площади Выйского медеплавильного завода.



Улица Малая Выйская на плане Нижнетагильского заводского посёлка 1846 г.



Населяли улицу в те годы люди небедные. В основном это были дети мастеровых или мелких служащих рудника или Выйского завода, средней руки купцы, подрядчики, среди которых было немало известных людей того времени. Например, династия Епимаховых, давшая демидовским заводам умелых механиков Григория и Софрона, которые работали вместе с Ефимом и Мироном Черепановыми над созданием обоих тагильских паровозов. Жил здесь и Алексей Ерофеев — второй после знаменитого Фёдора Филипповича Звездина «бронзёрных дел мастер».

В конце XVIII века на Малой Выйской появилась старообрядческая часовня. Стояла она почти на том же самом месте, где теперь находится Собор Казанской иконы Божией Матери. Но в 30-х годах XIX века гонения на старообрядцев в Российской империи усилились и многие общины стали склоняться к принятию единоверия. Не стали исключением и старообрядцы Выи. 29 октября 1843 года на общем сходе общины было принято решение принять единоверческого священника, а часовню достроить до церкви. Храм строили на пожертвования, при постоянном сопротивлении членов общины, не желавших подчиняться общему решению. Противостояние противников и сторонников принятия единоверия длилось более трёх лет. В конце концов к часовне пристроили колокольню, освятили алтарь и в начале января 1847 года храм начал действовать как единоверческий. Спустя четверть века обветшавшую от времени церковь разобрали и вместо неё возвели новую — деревянную, оштукатуренную внутри и покрытую тёсом снаружи.

Новый храм был освящён 6 ноября 1872 года в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В 1897 году к храму были пристроены приделы: правый — во имя святого Николая, освящённый в 1900 году, и левый — во имя великомученика Пантелеймона, освящённый только в 1952 году.



Церковь Казанской иконы Пресвятой Богородицы (фото 1950–60 гг.)



В 60-70-х годах ХХ века по городу пошли слухи, что правый придел храма построен по указанию самого российского императора Николая II, который в 1891 году якобы побывал в Тагиле по пути в Екатеринбург.

Довольно долгое время эта информация, не нашедшая документального подтверждения в архивах области и Центральном историческом архиве, пребывала в статусе городской легенды. Лишь в начале 2000-х стали известны факты, которые, видимо, и являлись источниками слухов об участии императора в строительстве придела во имя святого Николая Казанской церкви.

В 1891 году Николай Александрович, будучи ещё цесаревичем, совершал поездку в Челябинский уезд и на полчаса остановился в Екатеринбурге. Во время прогулки Николая по перрону к нему через оцепление полиции прорвались двое мещан с челобитной, в которой просили согласия цесаревича на использование его имени при освящении строящегося придела церкви в Нижнетагильском заводе.



Цесаревич Николай Александрович (фото 1889 г.)



Будущий император растрогался и, кроме своего согласия, пожертвовал просителям 200 рублей серебром и ассигнациями, которые нашёл у себя в карманах и собрал у сопровождающей его свиты. И хотя в архивных документах не фигурируют фамилии челобитчиков, некоторые исследователи предположили, что одним из них мог быть Павел Софронович Епимахов*, который неоднократно избирался церковным старостой Казанской церкви и за свою подвижническую деятельность был отмечен похвальным листом епархии, а позднее награждён золотой медалью на Станиславской ленте.

Поначалу при церкви состоял только священник, а обязанности псаломщика исполняли прихожане. Люди, бывавшие в храме до революции 1917 года, рассказывали, что там хранилось древнее евангелие, изданное при царе Василии Иоанновиче. В начале ХХ века «Екатеринбургский епархиальный вестник» так писал о Казанской церкви на Малой Выйской улице:

«Храм деревянный трёхпрестольный, заложенный числа 8-го июля месяца 1871 года. Главный престол во имя иконы Божьей Матери "Казанская" освящён в 1872 году; правый — во имя Николая Чудотворца — освящён в 1897-м, левый — во имя Пантелеймона Исцелителя — не освящён. Старостой Выйско-Казанской единоверческой церкви избран крестьянин Е. Попов…»

Забегая вперёд, скажем, что освящение левого престола состоялось уже при советской власти в 1952 году.

В конце XIX века Малую Выйскую улицу переименовали в Казанскую, в честь храма. Это имя она носила вплоть до 1926 года. Тогда, накануне праздника Первомая, решением Нижнетагильского горсовета улица Казанская была переименована в улицу Мусатова, в честь передовика производства, рабочего-металлурга. Однако новое имя не прижилось. Прошло три года, и кто-то в Свердловском обкоме ВКП(б) «раскопал», что передовик Мусатов приходится дальним родственником купцу и строительному подрядчику Артемию Мусатову, который строил храм Александра Невского и Введенскую церковь. Тагильских депутатов едва не отправили по этапу, обвинив в утрате революционной бдительности и пособничестве контрреволюции. А улицу вновь переименовали, на этот раз в Выйскую. Произошло это в апреле 1931 года.

В первые годы советской власти, когда на церковь начались гонения, Выйско-Казанская церковь почти не пострадала. Более того, в храм на Малой Выйской улице свозили церковное имущество других церквей Нижнего Тагила, закрытых по решению Городского совета. Наиболее ценную церковную утварь вывозили в Екатеринбург (Свердловск), а оттуда дальше — в Москву, в Гохран Наркомфина. Злые языки утверждали, что Выйскую церковь не трогают только потому, что её настоятель приходится родственником какому-то столичному партийному функционеру. Доля правды в этих слухах была: в 1931 году священником в храме стал служить Антоний Андреевич Меньшиков, чей брат занимал в Москве высокие должности в Наркомате путей сообщения — он работал заместителем наркома, а затем начальником Московской железной дороги. Впрочем, это не спасло отца Антония — в 1937 году его арестовали и приговорили к 10 годам заключения…

В 1930 году храм был разделён на Казанскую единоверческую и Николаевскую «Сергиевскую» церкви, но в 1942 году их вновь объединили.



Ворота храма (фото 2008 г.)





Виды Казанской церкви (фото 2008 г.)



Если говорить об известных русских церковных деятелях, чьи судьбы оказались связаны с этим храмом, нельзя не вспомнить священнослужителя и богослова архиепископа Пермского и Соликамского Николая (в миру — Орест Николаевич Бычковский). Выпускник Волынской духовной семинарии, он начал служить в 1915 году. В 1937-м был осуждён на 10 лет исправительных лагерей, а спустя четыре года после освобождения был назначен священником в Казанскую церковь, где прослужил более четырёх лет.



Архиепископ Николай (О. Н. Бычковский) (фото 1980 г.)



При отце Николае произошло освящение левого престола церкви. При нём церковь отремонтировали и приступили к реставрации самого здания и росписей.

В 1958 году по ходатайству Преосвященного епископа Свердловского и Курганского Флавиана и решению Священного Синода Казанская церковь получила статус собора.



Казанский собор (фото 2018 г.)



В мощевике храма хранятся частицы мощей 36 святых и кусочек древа Креста Господня. В храме имеется несколько афонских икон: Иверская, Скоропослушница, Неопалимая Купина и Пантелеймона Исцелителя.



Внутри храма (фото 2018 г.)



В 1996 году Казанский собор был реорганизован в Подворье правящего архиерея, а через два года, в 1998-м, по его же прошению преобразован в Нижнетагильский мужской монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери…

…До середины 60-х годов ХХ века улица Выйская мало чем отличалась от соседних улиц. В 1960 году на ней насчитывалось немногим более полусотни домов, построенных ещё в начале века, а то и в конце XIX столетия. За годы советской власти в корне изменился социальный состав жителей улицы: большинство из них теперь составляли рабочие и ИТР Высокогорского механического завода.



Улица Выйская на карте города 1960 г.



Продолжение следует…