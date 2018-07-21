Улица Старобазарная: от скупого рыцаря Яши Синего до большевика Носова

Если говорить о тагильских улицах, появившихся в нашем городе в дореволюционное время, то одной из самых протяжённых по праву можно считать улицу Старобазарную. Впрочем, название это улица получила не сразу. Мало того, Старобазарной она «умудрилась» побывать дважды. Но обо всём по порядку...

...Улица Старобазарная появилась в посёлке Нижнетагильского железоделательного завода в самом начале XIX века на месте поселения коногонов, водивших подводы с рудой с горы Высокой на завод. Населяли её преимущественно кержаки да беглые крепостные крестьяне, нашедшие в демидовских владениях спасение от преследования служителей церкви и помещиков. Большинство жителей работали на рудниках; заводские рабочие начали селиться здесь несколько позднее, в 1820–30-х годах. Возможно, поселение коногонов так и не стало бы улицей, если бы не молодой Николай Никитич Демидов, который после женитьбы на Елизавете Строгановой взялся «ладить» всё на заводах по-своему.

К тому времени слава об исключительном качестве продукции демидовских заводов разнеслась далеко за пределы Урала. Сотни купцов из Подмосковья, Нижегородчины, Малороссии, Предуралья, Сибири искали оказии установить постоянные торговые связи с демидовскими заводами. Высоким спросом пользовалось сортовое железо, медные «штыки», а также изделия из металлов — косы и топоры, самовары и сбитенники, медная и железная посуда. В обмен купцы предлагали мясо и рыбу, зерно и фураж, кожи и ткани. Николай Никитич понимал, что развитие розничной и мелкооптовой торговли неизменно приведёт к ещё большему процветанию заводов. Тагильским заводам нужен был рынок — место, где купцы и ремесленники могли бы выставлять на продажу свои товары. Но подходящего места для рынка всё не находилось: «угожие» земли были заняты домами и огородами работных, а те, что оставались свободными, были либо вдалеке от завода и жилых улиц, либо заболочены и не имели подъезда. Проблема, может быть, так и не была бы решена, если бы Фёдор Петрович Соловьёв, один из заводских управляющих, не вздумал заработать на заводских подрядах. Деньги заводская контора платит немалые, а если попутно ещё и свою торговлю организовать, ещё больше прибыток будет. Вскоре Соловьёв приметил подходящее место вблизи заводской площадки, где в прежние времена складывали впрок запасы руды. Площадка не первый год пустовала — заказов было много и завод перерабатывал всю руду без остатка.

«...Во исполнение воли Вашей милости подыскал я угожее место для устройства базара позади заводу, на краю самом, у рудного двора... — писал Фёдор Петрович хозяину в Петербург. — Место оное давно пустым стоит, а так может прибылью обернуться Вашей милости, как только указание от Вас поступит...»

Демидов одобрил инициативу управляющего и назначил его «ведать» рынком. В скором времени к базару была проложена дорога. Так появилась улица, ведущая к базару и получившая вскоре название Торговая.

Первыми, кто начал торговать на рынке, были старообрядцы из Висима и Утки, а также местные — жители Ключей, Гальянки и улицы Тагильской. Развернули свою торговлю здесь и Соловьёвы. Правда, сам Фёдор Петрович в силу своего положения за прилавком стоять не мог, но это не возбранялось членам его семьи. К делу были приставлены младшие братья Иван и Филарет, а также его единственный сын Степан. Сама площадь, где появился рынок, стала называться Торговой, но пару лет спустя к ней приклеилось народное название Базарная. Для жителей заводского посёлка и приписанных к нему сёл мелкорозничная торговля была бесплатной. Те же, кто привозил товар возами, платили по копейке и две деньги, а для заезжих купцов была установлена плата по алтыну с возу.

После 1819 года Соловьёвы теряют интерес к торговле продовольствием и начинают заниматься добычей платины и золота. Но рынок продолжает развиваться и расти. Всё чаще сюда приезжают купцы издалека — из Екатеринбурга, Тобольска, Перми, Тюмени, с Южного Урала. Завязываются коммерческие связи между купцами Нижнетагильского округа и других регионов Урала и Сибири. С развитием рынка растёт и улица Торговая. Уже к середине XIX века на ней насчитывалось более 150 дворов. Зачастую торговля шла с возов прямо на улице, так как рыночная площадь была ограничена в размерах и не вмещала всех желающих...

...В начале 50-х годов позапрошлого столетия «вставшие на крыло» тагильские купцы начинают досаждать приказчикам Нижнетагильских заводов челобитными, прося перенести рынок на правый берег реки Тагил, поближе к выездам на Невьянский, Салдинский и Кушвинский тракты. Первым, кто обратил внимание на просьбы купечества, был Андрей Николаевич Карамзин, управлявший Нижнетагильскими заводами с 1846 по 1854 год. По его указанию и начали освобождать территорию на Ягодной горке для нового рынка.

Конечно, переезд рынка произошёл не в один день. Купцы постепенно застраивали новое место лабазами и магазинами, переносили сюда свои лавки. Торговля на старом рынке продолжалась вплоть до 1893 года и прекратилась с началом строительства узкоколейной железной дороги.

Место, где строился новый рынок, назвали Базарной площадью, а прежнее место окрестили Старобазарной площадью. Сменила своё название и улица Торговая, став Старобазарной почти на 60 лет.



Улица Старобазарная на карте Нижнего Тагила 1960 г.



За эти годы улица разрослась ещё больше, дойдя до самого Висимского кладбища*. Накануне Октябрьской революции на Старобазарной улице насчитывалось более 200 дворов. Теперь здесь селились не только коногоны Высокогорского рудника. Почти половину населения составляли кустари, а после пуска в строй Висимо-Уткинской узкоколейки и рабочие-железнодорожники.

Завелись на Старобазарной и свои купцы, хотя большинство из них были «самозванцами»: торговали с рук или в маленьких лавках в розницу и мелким оптом, в купеческие гильдии не вступали, а прибыль с оборота прятали по кубышкам. Таких в народе называли «худые купцы — старые нищие». Правда, встречались меж ними и удачливые предприниматели. К таким, к примеру, можно отнести династию кустарей-синильщиков Шадриных-Кривоспициных, известных на Старобазарной улице ещё с первой половины XIX века. Особо прославились последние из рода Шадриных — братья Ларион и Яков. По воспоминаниям старожилов улицы, братья занимались скупкой у населения пряжи и холстин, синили их и перепродавали с прибылью.

Известный тагильский краевед Александр Федулович Кожевников писал о Шадриных: «...Жили они мирно, работали усердно, не покладая рук, но умели во всём экономить. Заказы на подсиньку пряжи исполняли по-доброму, с качеством, так, что пряжа не линяла. Братья знали секреты обработки и краску добывали всегда отменную. Работали Яков и Ларион монопольно на всю округу. Один недостаток был у них — зажимистые они были, скупые до крайности. Бывало, сделают работу, заказчик придёт её выкупать, но по расчёту не хватит копейки — и сколько ни проси подождать или скинуть, заказ не отдадут, пока не принесёшь копейку. В долг не давали даже родственникам, особенно усердствовал в этом Яков...»

После смерти родителей братья получили богатое наследство: двухэтажный полукаменный дом с усадьбой, добротную торговую лавку при нём и большую сумму денег. Наследство Яков и Ларион делить не стали, а решили приумножить его. Жениться тоже не стали: жаль было тратиться на свадьбу, да ещё жену и детей одевай и корми. Скупердяйство Шадриных стало легендой Старобазарной улицы. Ещё при жизни братьев про них рассказывали небылицы и частенько открыто смеялись над ними. Правда, говорят, Ларион стыдился своей репутации и старался лишний раз на люди не выходить. Яков же не обращал внимания на чужое мнение: он свято верил в то, что живёт правильно. Соседи недоумевали: куда Шадрины деньги копят? Одеваются как нищие, питаются раз в день и только со своего огорода, долгими зимними вечерами сидят в потёмках, экономя на свечах. Не раз по-доброму настроенные соседи говорили братьям: «Куда деньги копите? Детей нет, так хоть для себя поживите. В гробу-то карманов нет, с собой богатство не унесёте...»



Дом братьев Шадриных (ул. Старобазарная, 5), больше известный как «дом Яшки Синего».

До нашего времени дом не сохранился



К зрелому возрасту братья Шадрины совсем потеряли уважение соседей. К Якову приклеилось прозвище Яшка Синий. На праздники, во время гуляний, молодёжь потешалась над ним, кидая на землю копейку и наблюдая, как тот бегает за ней, ищет её в дорожной пыли... Слухи о несметных богатствах Яшки Синего не давали покоя многим. Летней ночью 1901 года неизвестные забрались в дом братьев, убили их и ограбили. Злоумышленников не нашли. Говорят, что судебный пристав и полицейские, делавшие обыск в доме Шадриных, были в шоке от количества денег, обнаруженных в подвале. Для того чтобы перевезти их, понадобилось две подводы. Монетки находили и за наличниками, и в щелях сруба, и под половицами... Как ни странно, но история «скупого рыцаря Яшки Синего» неожиданно нашла продолжение в 1978 году, когда рабочие учебно-производственного предприятия ВОГ** начали копать ямы под столбы уличного освещения во дворе дома № 5 и наткнулись на берестяной туесок с серебряными монетами чеканки 1809–1875 годов. Оказалось, что на месте работ когда-то стояла лавка синильщиков Шадриных...

...Старобазарная улица носила своё название вплоть до апреля 1926 года. Тогда во исполнение директивы ЦК ВКП(б) целому ряду тагильских улиц были подобраны «пролетарские» названия взамен «исторически устаревших». И улицу переименовали, присвоив ей имя одного из старейших большевиков Нижнего Тагила Ивана Александровича Каписко. Нынешним поколениям тагильчан Иван Александрович больше знаком в качестве наставника «великана рабселькоровской армии» Григория Быкова (о нём мы писали ранее). Те же, кто увлекается историей города давно, знают Каписко ещё и как одного из первых тагильских чекистов. 17 лет улица носила имя Ивана Александровича и, возможно, носила бы его и дольше, если бы не... младший брат Михаил. Михаил Каписко был интересным человеком и талантливым музыкантом. В молодые годы, уехав в Кушву, он основал там ансамбль баянистов, заведовал клубом. Вернувшись в Нижний Тагил, стал работать штатным баянистом в Нижнетагильском цирке. В 1940 году он уехал в Новочеркасск поступать в Новочеркасский индустриальный институт имени Орджоникидзе, а в феврале 1941 года его арестовали за «антисоветскую агитацию и пропаганду». В мае того же года Михаил Каписко был осуждён на десять лет, а осенью в Тагил пришло распоряжение из обкома партии убрать фамилию Каписко из названия улицы. В те годы у горисполкома не было времени заниматься подбором нового названия для улицы и ей просто вернули прежнее название. Так улица имени Каписко вновь стала Старобазарной. Случай этот был уникальным — Старобазарная стала единственной улицей в республике, которой было возвращено дореволюционное имя.

Последний раз улицу переименовали в 1964-м, присвоив ей имя пламенного большевика, участника двух войн и двух революций, первого председателя Нижнетагильского исполкома Василия Романовича Носова.



Василий Романович Носов



Василий Носов родился в 1882 году в семье коногона*** на Старобазарной улице. Рано пошёл работать. В 1905 году был призван в армию. Служил сначала в пехоте в 8-м Томском полку, а затем был переведён в город Харбин в 13-й Сибирский стрелковый полк. В армии познакомился с большевиками-агитаторами и буквально через несколько недель активно включился в агитационную работу. В 1906 году был арестован «за пропаганду», осуждён на 20 лет каторжных работ и отправлен на каторгу в Нерчинск. В 1917 году вернулся в Нижний Тагил. Принимал самое активное участие в революционных событиях и становлении Советской власти, был в числе первых председателей исполкома Нижнетагильского Совета, принимал участие во Втором Всероссийском съезде Советов, а впоследствии был делегатом III, IV, V, VII, IX и X Всероссийских съездов Советов. В 1922-м вместе с ещё одним уроженцем Старобазарной улицы Василием Ивановичем Семёновым ездил в Петроград, где встречался с вождём мирового пролетариата.



Василий Иванович Семёнов



В 1936 году Василий Романович был арестован по ложному доносу якобы за то, что украл воз сена. В 1940 году его освободили «ввиду отсутствия состава преступления». В родной Нижний Тагил он вернулся осенью 1941-го и вскоре умер от туберкулёза...

Была в истории Старобазарной улицы и «культурная» страница.

Здесь в октябре 1945 года открылось Уральское художественно-промышленное училище. Основателем УХПУ и одним из первых его преподавателей стал М. П. Крамской, выпускник Ленинградской академии художеств, известный тагильский скульптор и выдающийся педагог. Среди 37 первых выпускников училища были такие известные в нашем городе и за его пределами художники, как Пётр Бортнов и Василий Ушаков...

...До наших дней сохранились на улице Носова (бывшей Старобазарной) старинные дома коногонов и кустарей. Некоторым из них уже более ста лет. Сама улица мало изменилась: она всё так же начинается от старого завода, ставшего музеем, и заканчивается у старого кладбища, которое пару лет назад вернуло своё первое название.



Жилые дома на улице Носова, бывшей Старобазарной



...Не так давно ряд тагильских художников и скульпторов решили украсить улицы города своими работами, отражающими долгую и славную историю Нижнего Тагила. Одна из этих работ, видимо, должна была стать указателем того места, где располагалась Старобазарная площадь и откуда начиналась одноимённая улица. Но по каким-то причинам указатель установили перед Комсомольским сквером, на том месте, где когда-то в XIX веке появился новый рынок. Остаётся надеяться, что ошибку когда-нибудь исправят.

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При подготовке материала использованы фото из архива краеведа А. Ф. Кожевникова, находящиеся в свободном доступе, фото из архива А. Ю. Хлопотова, фото Николая Калинина, фоторепродукции из открытых источников и фото авторов.

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* Висимское кладбище, более известное как кладбище на Голом Камне; Висимским оно было названо, т. к. находилось на Висимской дороге, соединявшей Нижний Тагил и Висим (прим. авт.).

** ВОГ — Всероссийское общество глухих (прим. авт.).

*** Коногон — рабочий, управляющий лошадьми в шахте или на руднике (прим. авт.).