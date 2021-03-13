Улица Садовая: как судимость привела барда Новикова на тагильскую стройку

Многие гости нашего города, выезжая с Привокзальной площади в сторону Малой Кушвы или Вагонки при помощи навигатора, часто не могут скрыть своего недоумения: улица называется Садовая, но никаких садов ни справа, ни слева от неё нет. Это действительно так, хотя один сад по правой стороне улицы всё же был. В 1927 году на Птахиной горе открылась так называемая железнодорожная школа, построенная на средства Народного комиссариата путей сообщения. Вокруг неё был высажен сад, где впоследствии для учащихся школы проходили открытые уроки природоведения и ботаники. Позднее прилегающую территорию передали под жилую застройку Нижнетагильскому отделению Свердловской железной дороги и сад начали понемногу вырубать. Особенно сильно его территория сократилась в 50–60-х годах ХХ века.



Железнодорожная школа

(фото Н. Зубарева, 1978 г./https://sun9-24.userapi.com)



По поводу названия улицы есть одна любопытная версия. Вплоть до начала 1960-х почти вся улица была застроена частными домами, чьи хозяева обсаживали свои участки яблонями и кустами сирени, листва которых хоть как-то препятствовала проникновению сажи и копоти в дома, ведь рядом был железнодорожный узел. В конце весны — начале лета, когда насаждения начинали цвести, казалось, что здесь расположены какие-то сады. Версия вполне правдоподобная. Надо сказать, что улиц Садовых в Нижнем Тагиле было две — 1-я и 2-я. Позднее 2-я Садовая была переименована в улицу Бондина, а 1-я Садовая стала единственной. К слову, на 2-й Садовой улице в доме № 11 родился и вырос первый тагильчанин — Герой Советского Союза Сергей Александрович Черных. Увы, но этот дом, в котором в 1970-х хотели открыть мемориальный музей нашего прославленного земляка, не сохранился. На его месте сейчас крупный торговый центр.

Достопримечательностей на Садовой улице немного, но они есть. К слову, железнодорожная школа на Птахиной горе (ныне — школа № 138) тоже когда-то числилась за улицей Садовой, но затем сменила прописку. История появления этой школы своими корнями уходит в далёкий 1897 год, когда в посёлке Нижнетагильского завода было открыто железнодорожное училище. Кстати, располагалось оно неподалёку — в начале улицы Кушвинской, в одноэтажном бревенчатом доме.



Здание железнодорожного училища

(фото из архивов школы № 138/http://school138nt.ru/cvycv.jpg)



Здание училища простояло до середины 1990-х. В разные годы в нём располагались разные учебные заведения: ликбез, начальная школа, вечерняя школа рабочей молодёжи, школа Всероссийского общества глухих. Обучение в железнодорожном училище было бесплатным, но принимали в него только детей работников Пермской железной дороги. После Октябрьской революции и окончания Гражданской войны на Среднем Урале спрос на работников железной дороги резко вырос, и очень скоро НКПС* инициировал строительство новых учебных заведений (общеобразовательных школ и специализированных училищ) для подготовки кадров для железных дорог. Одну из средних школ было решено построить в Нижнем Тагиле. Школа строилась практически вручную: строительной техники ни в городе, ни в распоряжении железной дороги не было. Тем не менее строительство заняло менее трёх лет.



Железнодорожная школа в 1927 г.

(фото из архивов школы № 138/http://school138nt.ru/kprsmkevchkvnsvesnsmeuneuk.jpg)



За свою долгую историю школа шесть раз меняла свой номер и трижды — адрес. В конце концов легендарное здание «приписали» к улице Красногвардейской.

Определённая часть истории улицы связана с историей становления тагильского трамвая. Здесь находилось первое трамвайное кольцо, где разворачивались вагоны, доставлявшие пассажиров из Дзержинского района в центр города. Кольцо находилось недалеко от Привокзальной площади и было проложено вокруг жилого дома.



Трамвайное кольцо близ Привокзальной площади

(фото неизв. авт., 1940-е гг./http://tagil-press.ru)



Позднее, когда трамвайные линии соединили, кольцо с Привокзальной площади убрали. Правда, через несколько лет на улице Садовой появилось новое кольцо. Построили его на месте старого разъезда, который оставался ещё с тех времён, когда трамвайные линии в Нижнем Тагиле были однопутные. Разъезд находился напротив управления НОД-5**. На этом кольце в ночное время разворачивались дежурные трамваи маршрута № 1. Почему ночью вагонские трамваи не ходили до конца маршрута, сейчас уже никто не помнит: то ли экономии ради, то ли из-за каких-то несогласований с руководством НТМК. Здесь же 1 мая и 7 ноября разворачивались трамваи № 1 и 8, доставлявшие жителей Вагонки на демонстрации: в эти дни движение трамваев по проспекту Ленина закрывалось с 7:00 до 16:00.

Своё начало улица Садовая берёт в том самом месте, где заканчивается улица Карла Маркса, как раз напротив дома № 66. И так сложилось, что почти все достопримечательности улицы находятся в пределах ближайших 100–150 метров от её начала.

Две достопримечательности находятся рядом друг с другом: это дом быта «Эра» и Дом культуры железнодорожников, или ДКЖ, как любили называть здание жители окрестных дворов и улиц.



Отсюда берёт начало улица Садовая

(фото Д. Макеева, 2013 г./https://img-fotki.yandex.ru/get/4121/38263697.4a/0_82c72_dd339c8e_XL.jpg



Две достопримечательности находятся рядом друг с другом: это дом быта «Эра» и Дом культуры железнодорожников, или ДКЖ, как любили называть здание жители окрестных дворов и улиц.

Начнём с дома быта «Эра», который появился в Нижнем Тагиле благодаря постановлению Совета министров РСФСР и ЦК КПСС о централизации предприятий бытового обслуживания населения. Суть постановления сводилась к тому, что малые предприятия бытового обслуживания на местах передавали более трудоёмкие заказы специализированному предприятию, где должно было быть размещено современное оборудование, позволяющее быстро и качественно пошить костюм или платье, отремонтировать бытовую технику или обувь, изготовить большое количество фотографий или качественно проявить цветную или обратимую фотоплёнку.

Для постройки дома бытового обслуживания горисполком выделил территорию, где находились развалины магазина ТПОЖ — транспортно-потребительского общества железнодорожников. Если кто помнит, это был магазин, чем-то похожий на нынешние универмаги. В нём продавались почти все группы товаров: продукты, одежда, бельё, ткани, обувь, игрушки, парфюмерия. Несмотря на большую площадь магазина, в нём всегда было тесно и людно. Дело в том, что часть ассортимента магазина составляли товары, привезённые из Москвы и Ленинграда, а продукция столичных фабрик всегда пользовалась большим спросом на Урале.



Магазин ТПОЖ

(фото А. Ф. Кожевникова, 1930-е гг./http://tagil-press.ru)



За годы своего существования здание магазина сильно обветшало, а ремонтировали его редко. В 1960-х магазин пришлось закрыть, перенеся отделы в другие помещения. На месте магазина ТПОЖ и было решено построить централизованное предприятие бытового обслуживания — дом быта. Его проект разрабатывался при участии главного архитектора города Дмитрия Сергеевича Попова, а строительство этого 8-этажного здания было поручено тресту «Тагилстрой», которым тогда руководил Аркадий Иванович Бизяев.

Строительство Дома быта «Эра», 1973–1974 гг. (фото Е. Шалгина/http://historyntagil.ru/cards/old_tagil) Строительство Дома быта «Эра», 1973–1974 гг. (фото Е. Шалгина/http://historyntagil.ru/cards/old_tagil)

Строительство дома быта «Эра» связано и с именем известного музыканта, поэта, исполнителя и бизнесмена Александра Новикова. В 1971 году он со своим приятелем заступился за официантку, когда один из посетителей отказался платить и применил против неё физическую силу. Дебошир попал в больницу, а Новикову дали условный срок «с обязательным привлечением к труду» (так называемая «химия») и отправили на стройку будущего дома быта в Нижний Тагил.



Александр Новиков

(фото 1970-х гг. из архива А. В. Новикова/http://www.a-novikov.ru/pics800/userimages/article/4624906989.jpg)



После открытия дом быта начал оказывать более 140 видов услуг в сфере бытового обслуживания населения Нижнего Тагила.

Напротив «Эры» находится вторая достопримечательность улицы Садовой — ДКЖ, Дом культуры железнодорожников. Это здание в стиле конструктивизма начали строить в 1925-м, а в 1928 году очаг культуры уже принял первых посетителей. Здесь стали работать библиотека, шахматная секция, хореографический кружок. Позднее в здании появилась фотосекция, в 1937 году — городской самодеятельный театр. А в 1946 году здесь разместился творческий коллектив Нижнетагильского драматического театра.



Дом культуры железнодорожников накануне празднования 7 ноября

(фото из газеты «Рабочий», 1930 г./http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/Bezymjannyj-8-7.png



В годы войны на сцене ДКЖ выступали такие знаменитые коллективы, как оркестр Эдди Рознера и оркестр Леонида Утёсова, а также концертные бригады, составленные из артистов московских, ленинградских и киевских театров. После войны в ДКЖ заработал кинозал. А в 1950-х годах были созданы театральный кружок и режиссёрские любительские курсы, которыми руководил молодой и никому ещё не известный выпускник Свердловского театрального института Владимир Мотыль.



Владимир Мотыль в 1950-х гг.

(кадр из телевизионного фильма «Острова. Владимир Мотыль»/http://fenixclub.com)



В 1967 году, когда в прокат вышел фильм Владимира Яковлевича «Женя, Женечка и “Катюша”», премьерный показ было решено провести в Доме культуры железнодорожников.

К сожалению, в какое-то время руководство НОД-5 перестало обращать внимание на состояние ДК, решив постепенно перевести все творческие коллективы во второй железнодорожный Дом культуры — на Смычке. Но затем выяснилось, что Дом культуры имени Гагарина никак не может принять все коллективы старого ДКЖ, и период переезда затянулся. В 1978 году рядом со зданием был открыт памятник железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и ликвидация Дома культуры стала выглядеть неуместной.



(фото С. Гаврилова, 2011 г./https://upload.wikimedia.org/wikipedia)



В начале 1980-х годов в здании ДК железнодорожников на Садовой располагалась репетиционная база известной тагильской рок-группы «Вечное движение», художественным руководителем которой был известный музыкант и педагог Валерий Готлибович Дель. Официально группа была «приписана» к предприятию «Уралдомнаремонт». Через «Вечное движение» прошли, наверное, все известные тогда молодые тагильские музыканты: Евгений Самойлов и Алексей Нестеров,

Анатолий Сушков и Алексей Павлов, Владимир Шамонин и Андрей Макаров, Игорь Захаров и Ренат Закирьянов, Владимир Яковенко и Виктор Лимонов и много других талантливых парней.



Валерий Дель, бывший руководитель группы «Вечное движение»

(фото из личных архивов авторов)



В конце 1980-х легендарная группа распалась. Кто-то перебрался в Свердловск, кто-то бросил музыку и посвятил себя другим сферам деятельности. Уехали в Москву Алексей Павлов и Евгений Самойлов: первый стал импресарио группы «А-Студио», а второй присоединился к группе «Мономах» и принял участие в записи их пластинки.

В августе 2014 года пресс-служба ОАО «РЖД» объявила о продаже здания ДКЖ с аукциона. К этому времени одно из старейших учреждений культуры Нижнего Тагила находилось в аварийном состоянии.



(фото В. Пахоменко, 2014 г.)



Конечно, к достопримечательностям улицы Садовой можно отнести и железнодорожный вокзал. Но о нём авторы проекта уже писали ранее. Жилой массив из сталинок от дома быта «Эра» до Привокзальной площади малоинтересен. Он был сформирован в конце 1950-х — первой половине 1960-х годов за счёт дома № 73 по проспекту Ленина и дома № 28 по проспекту Строителей и к улице Садовой не имеет прямого отношения. А давным-давно, в самом начале ХХ столетия, на этом месте находились фабрика папиросных гильз и предприятие по розливу фруктовых вод известных тагильских купцов Лошкарёвых.

Вид на улицу Садовую с крыши дома № 69 по пр. Ленин Жилые дома по улице Садовой в 1966 г. (фото С. Фридлянда, 1956 г., фото неизв. авт./http://tagil-press.ru) Жилые дома по улице Садовой в 1966 г. (фото С. Фридлянда, 1956 г., фото неизв. авт./http://tagil-press.ru)

Ещё одна достопримечательность может появиться на Садовой в ближайшие год-два. Здесь, в районе Привокзальной площади, городские власти хотят установить стелу в честь присвоения Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести».

(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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Примечания:

* НКПС (аббрев.) — Народный комиссариат путей сообщения.

** НОД-5 (аббрев.) — Нижнетагильское отделение Свердловской железной дороги № 5.