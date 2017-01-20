Улица полного кавалера ордена Славы Василия Холкина

Как и любой другой город, Нижний Тагил, развиваясь, неизменно меняет своё лицо. В результате застройки на карте города исчезают одни улицы и появляются другие, возникают новые районы и преображаются старые, меняются названия улиц. Одни изменения выглядят логично и неизбежно, другие вызывают недоумение, третьи приводят к тому, что история города теряет целые страницы.

Если вспоминать все переименования, которые произошли в нашем городе за всю его почти 300-летнюю историю, наверное, можно написать целую книгу. Ведь каждое переименование связано с каким-либо событием или с чьим-нибудь именем, а некоторые улицы переименовывались по два, а то и по три раза. Тагильские историки и краеведы утверждают, что чаще других названия улиц менялись на Вагонке. Возможно, это действительно так. Достаточно вспомнить хотя бы проспект Дзержинского, который за всю историю района сменил не только три названия – улица Советская, улица Богдана Хмельницкого, проспект Дзержинского, – но ещё и три статуса, успев побыть ещё и бульваром им. Б. Хмельницкого.

За годы существования Вагонки топонимия района изменялась очень динамично. И связано это в первую очередь с тем, что первоначально самого района, как административной единицы, просто не существовало. В первые годы так называемый «Уралвагонстрой» представлял собой множество посёлков, бессистемно застроенных временным жильём – дощато-засыпными бараками, а иногда и просто палатками и землянками. Посёлки разрастались, ширились, сливаясь в единый большой жилой массив, который и стал сначала посёлком Вагонстроя, а затем и Дзержинским районом. Но прежние названия рабочих посёлков глубоко укоренились в памяти жителей Вагонки и до сих пор живут, хотя и на бытовом уровне. Люди старших поколений ещё помнят такие названия, как ТЭЦ, Восьмой посёлок, Новый посёлок или Петриковский.

Также непросто обстояло в Дзержинском районе с названиями улиц. Удалённый от «старого города», как называли вагоностроители Нижний Тагил, он довольно долго развивался как отдельный населённый пункт, и на Вагонке были «свои» улицы Свердлова, Карла Маркса, Ленина. Сейчас мало кто помнит, где находились улицы Белорусская, Парковая и Димитрова. Мало кто помнит и то, где первоначально находилась улица Дзержинского…

В самый разгар Великой Отечественной, в 1943 году, начальником ОКСа (отдела капитального строительства) «Уралвагонзавода» стал бывший мастер завода № 183 Пётр Антонович Петриков. И вскоре под его руководством вблизи от заводской территории развернулось строительство двух десятков одноэтажных жилых домов на одного или двух хозяев. Это были первые дома посёлка, впоследствии прозванного в народе Петриковским. Первоначально планировали построить 35 одно- и двухквартирных домов из шлакоблока, но затем количество домов увеличили сначала до 62-х, а затем и до ста. Зимой строительные работы были прекращены, но уже в апреле 1944 года на месте будущего Петриковского посёлка вновь закипела работа, и к концу сентября первые дома были готовы принять новосёлов. Строительство в посёлке, которому, согласно генеральному плану развития города, было присвоено официальное наименование «квартал № 35-52», шло ещё несколько лет.

Вид на строящийся дом № 12 по пр. Вагоностроителей (бывшая ул. Сталина) и Петриковский посёлок

Согласно проекту, весь Петриковский посёлок был аккуратно поделён на десять частей шестью улицами, одна из которых получила имя председателя ГПУ, Народного комиссара внутренних дел РСФСР и председателя ВСНХ (Высшего совета народного хозяйства) Ф. Э. Дзержинского.

Петриковский посёлок на карте Нижнего Тагила 1962 г.

Но в 1977-м в ознаменование столетнего юбилея «железного Феликса» его именем было решено назвать одну из центральных улиц района. Решение это исходило из кабинета врио заведующего отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС Георгия Лукича Смирнова, который, возможно, не знал о том, что улица Дзержинского уже есть в Нижнем Тагиле. Но в те годы указания идеологического ведомства партии не обсуждались и вагоностроителям вместе с руководством района пришлось решать задачу. Как мы уже знаем, именем Ф. Э. Дзержинского был назван бульвар Хмельницкого, а тихой улице Петриковского посёлка пришлось подбирать новое имя. Так улица Дзержинского стала улицей Машиностроителей. Своё новое имя она носила до октября 1994 года, когда снова была переименована.

Близилась большая дата – 50-летие Победы в Великой Отечественной войне, – и по всей стране шла серьёзная подготовка к юбилею. В мае 1994 года в администрацию города обратились члены ветеранских организаций с предложением возобновить традицию присвоения улицам города имён тагильчан – Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы. Предложение поддержали главы районов и мэр города. А вскоре администрация Дзержинского района и Совет ветеранов войны и труда УВЗ выступили с ходатайством переименовать улицу Машиностроителей в улицу имени В. В. Холкина, полного кавалера Ордена Славы. 19 октября 1994 года постановлением главы города Нижний Тагил переименование было официально оформлено.

Улица Холкина на карте 2017 г.

Из более чем 80 тысяч тагильчан, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, почти все были награждены боевыми орденами и медалями. Среди них двадцать один удостоен звания Героя Советского Союза, восемь стали полными кавалерами ордена Славы. Одним из этих восьми был Василий Васильевич Холкин.

Улица Холкина в наши дни (фото Нижнетагильского городского архива)

Василий Васильевич Холкин родился 12 марта 1914 года в посёлке Нижнетагильского завода.

В школе Василий учился на «хорошо» и «отлично», увлекался, как и сотни тагильских мальчишек, авиамоделизмом. Как и десятки тысяч советских подростков, мечтал стать лётчиком. А кроме того, без него не обходились ни одни спортивные школьные соревнования: Вася Холкин был физически развитым и очень высоким мальчиком. В те времена многие тагильские мальчики, окончив шесть или семь классов, бросали учёбу и шли на заработки в шахты, на заводы, на стройки, чтобы хоть как-то помогать своим семьям материально. Доучиться можно было «без отрыва от производства» или позднее. Но в семье Холкиных считали образование детей первостепенной задачей и Василий продолжал учиться. В те годы о трудовых подвигах, строительстве заводов и фабрик, об освоении новых районов Страны Советов много писали в газетах и журналах, тема индустриализации стала одной из главных даже в кино и театре. «Заболел» романтикой индустриализации и Вася Холкин.

Закончив 10 классов, он отправляется в отдел кадров «Уралвагонстроя» и поступает на работу в строительный цех. Через некоторое время на энергичного, старательного и дисциплинированного Холкина обратило внимание начальство и ему предложили продолжить учёбу по направлению от завода. Отказываться Василий не стал.

Годы учёбы, срочная служба в Красной Армии, и в 1938-м молодой специалист Василий Холкин поступает на работу в отдел снабжения и сбыта Североуральских бокситных рудников. Работа в «конторе» показалась Василию однообразной и скучной, и он уехал на стройку железнодорожной магистрали «Котлас-Воркута». В Воркуте его и застало известие о начале войны…

Василий Васильевич Холкин

С начала войны строительство железных дорог сразу попало в разряд особо важных оборонных отраслей народного хозяйства, многим работникам отрасли была предоставлена «бронь». Однако Василий Васильевич не желал отсиживаться в тылу. Долгих два года он настойчиво добивался снятия «брони», но каждый его визит в военкомат заканчивался тем, что ему отказывали. И всё же настойчивость молодого строителя-железнодорожника взяла верх. В конце 1942-го войска стали испытывать нехватку технически подготовленных кадров. Для решения этой проблемы Народный комиссариат обороны СССР разрешил снимать «бронь» с некоторых категорий работников тыла и в августе 1943 года Василий Холкин был направлен в учебную танковую часть. Командир части сразу же стал готовить документы о переводе Василия в другую «учебку» – двухметровый Холкин с трудом помещался в тесной «тридцатьчетвёрке». Однако уже после первых стрельб отношение командования к Василию изменилось: стрелял он лучше всех, без единого промаха.

В октябре 1943 года старшина Василий Холкин был направлен в распоряжение 53-й гвардейской танковой бригады 3-й гвардейской танковой армии. Бригада в это время находилась на отдыхе и готовилась получать новые танки Т-34, собранные в Нижнем Тагиле.

В середине ноября 1943 года 53-я гвардейская танковая бригада была передислоцирована северо-восточнее Брусилова и 30 ноября была введена в бой в районе Фастова, где ей выпало отражать удары 25-й танковой дивизии вермахта. В боях за Фастов получил боевое крещение и Василий Холкин. За проявленные в бою мужество и героизм он был награждён орденом Отечественной войны II степени. А 53-я гвардейская танковая бригада стала именоваться Фастовской.

Свой первый орден Славы 3-й степени Василий Васильевич получил в августе 1944 года.

20 июля вблизи населённых пунктов Руданьце и Кикизув под Львовом он с бойцами своего отделения уничтожил семь немецких солдат, офицера и захватил в плен ещё двоих. Указом ПВС СССР от 21 августа 1944 г. за мужество и отвагу, проявленные в боях по освобождению Украины, гвардии старшина Василий Васильевич Холкин награждён орденом Славы 3-й степени.

А 12 и 13 августа 1944 года 2-й танковый батальон 53-й гвардейской танковой бригады в районе деревень Оглендув и Сташув принял участие в засадах на «королевских тигров», которые к тому моменту считались непробиваемыми. В результате советские танкисты уничтожили три и вывели из строя четыре «королевских тигра». Один из танков был подбит лично Василием Холкиным. За участие в этой операции Василий Васильевич был награждён орденом Богдана Хмельницкого, а «королевский тигр», подбитый им, был отбуксирован в расположение наших войск, став учебным пособием для наших танкистов.

Второй орден Славы гвардии старшина Василий Холкин получил за бои в Польше в январе 1945-го. При переправе наших войск через реку Нида он уничтожил вражеский миномёт с его расчётом и ещё полтора десятка гитлеровцев. А 15 января, во время форсирования реки Пиица, уничтожил более десяти солдат противника. За мужество и отвагу, проявленные в ходе боёв по освобождению Польши, гвардии старшина Василий Холкин был награждён орденом Славы 2-й степени.

Весной 1945-го в ходе боёв на подступах к Берлину части советской армии всё чаще прорывали вражескую оборону, проникая в тыл немецких частей. 16 апреля 1945 года танк, где командиром орудия был Василий Холкин, ворвался на южную окраину города Форст. В ходе этого боя огнём из орудия Василий Васильевич уничтожил два вражеских танка.

Спустя несколько дней, оставив Форст, советские части вошли в небольшой город Барут, откуда немцы бежали накануне. Бросок на Барут был таким стремительным, что службы обеспечения и тыла отстали, а наши части оказались без продовольствия, боеприпасов и топлива. Тем временем в направлении Барута двигались части армии генерала Венка. Те, кто смотрел киноэпопею Юрия Озерова «Освобождение», наверное, помнят сцену, когда Гитлер отказывается бежать из Берлина, уповая на 12-ю армию генерала Вальтера Венка, которая должна была деблокировать германскую столицу. Одними из первых, кто встретил части генерала Венка, были танкисты 53-й гвардейской Фастовской танковой бригады, а одним из театров ожесточённых боёв стали улицы города Барут.

Боевая машина, в которой командиром орудия был В. В. Холкин, первой ворвалась в город, куда уже вошёл немецкий авангард. Меткими выстрелами из орудия Василий Васильевич уничтожил немецкий танк и несколько грузовиков с пехотой и боеприпасами. На улицах города завязались кровопролитные бои, и наши танкисты стали нести серьёзные потери. Танк Василия Васильевича также получил повреждения, но продолжал оборонять наши позиции до подхода основных сил.

В 1947 году на месте этого боя был воздвигнут мемориал советским солдатам, павшим в боях за Барут. На пьедесталы мемориала были установлены две боевые машины, принимавшие участие в боях за Барут.

Мемориал советским воинам в г. Барут (фото 1985 г.)

Мемориал советским воинам. Барут, 2014 г.

После Барута танки 53-й гвардейской танковой бригады приняли участие в штурме Берлина.

В ходе уличных боёв Василий Холкин снова отличился, предложив свой способ деблокирования городских улиц: выстрелами из танкового орудия Холкин разбивал баррикады немцев, расчищая путь для нашей пехоты и техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-вражескими захватчиками гвардии старшина Холкин Василий Васильевич награждён орденом Славы 1-й степени.

Первоначально за участие в боях за Берлин Василий Васильевич представлялся к званию Героя Советского Союза. За это ходатайствовали командир 53-й гвардейской танковой бригады генерал-майор Архипов и командир 6-го гвардейского танкового корпуса генерал-майор Митрофанов, но командующий 3-й танковой армией генерал-полковник П. С. Рыбалко «пожадничал», сопроводив ходатайство резолюцией «Достоин награждения орденом Славы 1-й степени».

24 июня 1945 года полный кавалер ордена Славы Василий Василевич Холкин в составе сводного батальона 1-го Украинского фронта принимал участие в Параде Победы на Красной площади. На этом завершился его боевой путь.

После демобилизации Василий Васильевич вернулся в родной Нижний Тагил.

Увы, война не обошла стороной семью Холкиных. На полях сражений погибли два брата Василия Холкина: в 1943 году под г. Елец пал смертью храбрых морской пехотинец Виктор Васильевич Холкин, а в 1944-м, освобождая Польшу от фашистских захватчиков, погиб наводчик самоходной артиллерийской установки Александр Васильевич Холкин.

До выхода на пенсию Василий Васильевич работал инженером планово-диспетчерского бюро на «Уралвагонзаводе». Затем активно работал в ветеранских организациях города, был председателем районного Совета ветеранов, вёл работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

В. В. Холкин (третий слева) на встрече с ветеранами 3-й гвардейской танковой армии

Скончался Василий Васильевич 8 июля 1987 года.

Дмитрий Кужильный и Сергей Волков специально для АН «Между строк»

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