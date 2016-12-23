Улица Металлургов: жемчужина Тагилстроя

Главной улицей Тагилстроевского района стала улица Металлургов, которая сформировалась по южным окраинам двух посёлков района – Технического и Центрального. Ещё до начала Великой Отечественной войны был разработан план застройки Тагилстроя, согласно которому этой улице предстояло стать главной транспортной артерией района и его «официальным лицом». После войны этот план был доработан, но все изменения касались в основном строительных материалов и сметы.

Улица Металлургов – главная улица Тагилстроевского района

Этот план неоднократно подвергался критике со стороны архитекторов, которые считали, что главная улица района должна пролегать по его центру, а не по окраине. Также критические замечания высказывались по поводу выбранных проектов зданий, их небольшой этажности и расположения. Главным недостатком плана застройки являлось крайне неудачное расположение жилых кварталов: тагилстроевский жилой массив должен был вырасти, по сути, внутри огромной промзоны.

Немало критических замечаний звучало и по поводу самой планировки района: практически все объекты соцкультбыта, маршруты общественного транспорта и органы власти концентрировались на одной улице, что было очень неудобно для большинства жителей. Тем не менее план застройки был одобрен и принят. Причин тому было несколько.

Во-первых, он разрабатывался с оглядкой на средства, которые готовы были выделить «сверху». Это были не очень большие деньги, потому что львиная доля ресурсов, которыми располагала страна в те годы, шла на восстановление регионов, находившихся в зоне боевых действий или в оккупации.

Во-вторых, альтернативного плана, столь же тщательно и глубоко проработанного, в то время не было. На его создание требовалось время, может быть полтора-два года, а острота жилищной проблемы Тагилстроя и обещания руководства завода и города её решить не давали возможности откладывать строительство.

В-третьих, особенности плановой экономики, связанные с выделением и распределением финансов, могли существенно сократить размеры финансирования стройки в случае задержки её начала.

В 60-х и 70-х годах к обсуждению этой темы не раз возвращались, рассматривая альтернативные проекты, но на уже сложившуюся планировку района они практически не повлияли.

Получилось так, что на улице Металлургов оказались сконцентрированы почти все достопримечательности района: и «официальные», как ДК НТМК или Храм Сергия Радонежского, и «народные», как школа № 5 и «Бабаевский» рынок.

Первые капитальные жилые дома на улице Металлургов начали возводиться на территории Техпосёлка, о котором мы рассказывали в одном из прошлых выпусков рубрики. Два квартала, от улицы Шевченко до улицы Технической, были застроены трёх- и четырёхэтажными домами, спроектированными в традициях монументального классицизма или «сталинского ампира». Самым нарядным из зданий является гостиница «Металлург», построенная в 1950 году. Несмотря на сложное сочетание декоративных элементов, внешний вид гостиницы получился жизнерадостным и даже изящным.

Гостиница «Металлург» (фото 1950 г.)

Гостиница «Металлург» в наши дни

Под стать внешнему облику здания была и внутренняя отделка гостиницы. Удобные и комфортабельные номера, наличие буфетов, кафе и библиотеки выгодно отличали её от других гостиниц города. Неслучайно те, кто приезжал в наш город регулярно, стремились остановиться именно в «Металлурге».

Напротив гостиницы находится площадь Боевой славы металлургов с мемориальным комплексом в память о боевом и трудовом подвиге работников НТМЗ в годы Второй мировой войны. Открытие мемориала было приурочено к 25-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Площадь Боевой славы металлургов

Площадь стала местом, где проводились не только торжественные митинги, посвящённые Дню Победы. Здесь принимали в пионеры и комсомол учащихся школ, проводили посвящения в молодые рабочие, сюда приезжали молодожёны в день бракосочетания.

От площади Боевой славы металлургов начинается огромная зелёная зона – Парк металлургов, – прозванная кем-то из журналистов «лёгкими Тагилстроя». Руководство города, района и металлургического комбината на протяжении всех лет советского периода истории уделяло большое внимание озеленению улиц и дворов района. В 50-х и 60-х годах питомники Горзеленхоза почти две трети выращиваемых саженцев отправляли по заявкам Тагилстроевского района. На улице Металлургов буквально каждый свободный участок был занят зелёными насаждениями.

Улица Металлургов (фото 1968 г.)

Улица Металлургов на фото 2014 г.

Самой известной и узнаваемой достопримечательностью Тагилстроевского района для тагильчан и гостей города безусловно является Дворец культуры НТМК, построенный в стиле неоклассицизма. Руководство Ново-Тагильского металлургического завода (первоначальное название НТМК) тщательно выбирало проект для будущего «очага пролетарской культуры». Были изучены и пересмотрены около десятка типовых проектов, но их отвергали по разным причинам: низкая вместимость, высокая стоимость, невозможность применения местных строительных материалов. А часть проектов была отвергнута из-за того, что в стране по ним уже было выстроено несколько зданий.

В конце концов, выбор пал на проект малоизвестного талантливого архитектора Военпроекта Уральского военного округа Владимира Емельянова. В то время архитектор был известен только одной большой реализованной работой – проектом Окружного Дома офицеров в Свердловске.

Дворец культуры металлургов на открытке 1953-54 гг.

Дворец на открытке 1958 г.

Проект Дворца культуры В. В. Емельянова предусматривал большой зрительный зал на тысячу мест со сценой клубного типа, группу спортивных помещений, лекционный и читальный залы, клубные комнаты для занятий творчеством, кафе. Кроме того, проект оказался «незаезженным»: единственный его «брат-близнец» был построен в Дзержинске.

Дворец культуры химиков, построенный по проекту В. В. Емельянова в г. Дзержинске

Строительство Дворца культуры металлургов завершилось в 1952 году. В этом же году проект дворца был удостоен первой премии в смотре лучших жилых зданий и гражданских сооружений РСФСР. Премии были вручены архитектору В. В. Емельянову, скульптору В. А. Буланкину, И. Н. Скрябину, возглавлявшему эту стройку, главному инженеру Л. М. Крейчману, рабочим Г. Ф. Скворцову, П. В. Левину и А. А. Суворову. Также почётной грамотой был отмечен тагильский скульптор Михаил Крамской.

Победителя республиканского смотра приезжали снимать фотокорреспонденты центральных газет. Среди них был и известный советский фотограф и журналист Семён Фридлянд, работавший для газеты «Правда» и журнала «Огонёк».

Дворец культуры тагильских металлургов (фото С. О. Фридлянда)

Уже в Нижнем Тагиле Семёну Осиповичу пришла идея снять не только сам дворец, но и показать работу с населением его клубов и секций. После согласования с главным редактором «Огонька» был снят репортаж на эту тему.

Ещё одна интересная история связана с двумя скульптурами, украшающими вход Дворца культуры.

Это не типовые парковые или фасадные скульптуры, которые в 40-50-х годах заполонили советские парки, скверы, аллеи и площади. Эти скульптуры изображают реальных людей, работавших на заводе в те годы: мастера доменного цеха Валерия Крючкова и сталевара мартеновского цеха Виктора Есина.

Идея запечатлеть передовиков производства принадлежала члену Московского Союза художников, жене тогдашнего директора НТМЗ Леонида Вайсберга, Габриэль Белоярцевой-Вайсберг. Она же и воплотила идею в жизнь.

Габриэль Николаевна Белоярцева-Вайсберг

Дворец культуры металлургов был торжественно оформлен снаружи и имел богатую внутреннею отделку, для которой использовался белый и красный мрамор. В оформлении залов и комнат использовались бюсты и картины тагильских и свердловских скульпторов и художников.

Детали наружного оформления ДК НТМК

Ряд декоративных элементов внутреннего оформления остаются неизменными, несмотря на веяния времени

ДК НТМК никогда не страдал от отсутствия внимания к себе со стороны гостей города, не говоря уже о самих жителях района, для которых и площадь перед дворцом, и парк, окружающий дворец, являются любимым местом проведения досуга.

По сути, парк культуры НТМК представляет собой одну большую зелёную зону, на которой расположены все крупные досуговые объекты Тагилстроя: Дворец культуры, стадион «Уралец», комплекс спортивных сооружений. Правда, последние годы жители района жалуются на то, что бестолковые реконструкции парка лишили его былой привлекательности. А ведь когда-то на территории парка работали и городок аттракционов с колесом обозрения, и танцевальная площадка, и парашютная вышка, и фонтан, и многое другое, создающее неповторимый образ этого места.

Танцевальная площадка в Парке металлургов

Главная аллея парка

Объекты, вызывающие повышенный интерес у тех, кто оказался в Парке культуры и отдыха НТМК впервые

Самым живописным местом Парка культуры является система прудков, созданная на реке Вязовке.

Центральный вход на территорию парка, выполненный в лучших традициях «позднего сталианса», сохранился практически в неизменном виде.

Что касается чётной стороны улицы Металлургов, находящейся напротив дворца и парка, то на ней нет ничего особенного, если не считать комплекса жилых пятиэтажек модифицированной 97-й серии и торгового комплекса, выполненного по мотивам конструктивистских проектов 20-30-х годов. Ещё одна живая легенда Тагилстроя – кинотеатр «Сталь», построенный в 1946 году и «пострадавший» в результате последнего капитального ремонта.

За кинотеатром улица Металлургов делает поворот налево. Эта часть улицы застраивалась в период «царствования» каркасно-панельного домостроения и совершенно не вызывает интереса. Более того, застроена она «хрущёвками» самых унылых серий, таких как 420, 447С, 439 и некоторых других.

Жилой дом 420-й серии

Жилой дом серии 447С

Дом 439-й серии

Интересным объектом чётной стороны улицы Металлургов является Храм во имя преподобного Сергия Радонежского, построенный в 2004 году по проекту архитектора В. Симиненко. Храм появился на месте, где некогда стояла легендарная средняя школа № 5, которая славилась своими учителями и выпускниками на всю Свердловскую область. Любопытно, что на Тагилстрое была ещё одна школа № 5 – вечерняя, где получали среднее образование рабочие, по разным причинам не успевшие это сделать ранее. Основной же причиной сноса средней школы № 5 стала её ветхость.

Храм во имя преподобного Сергия Радонежского

Вид с Храма Сергия Радонежского на ДК НТМК и Парк культуры (фото 2016 г.)

Ещё одно легендарное место Тагилстроя и улицы Металлургов – «Бабаевский» рынок. Он возник в годы войны на пустыре напротив конечной остановки трамвая. Возник во многом стихийно и по вине выходцев из республик Средней Азии, которых в первые военные годы привезли на строительство НТМЗ. В большинстве своём приезжие оказались никудышными строителями. Даже с работ, не требующих квалификации, их выгоняли десятками. Часть оказавшихся не у дел таджиков, узбеков и казахов принялись торговать на улицах вещами и продуктами. Постепенно всех их вытеснили на пустырь, где и организовали рынок. А так как в простонародье выходцев из среднеазиатских республик называли «бабаями», то и рынок получил неофициальное название «Бабаевский».

«Бабаевский» («Тагилстроевский») рынок (фото 1974 г.)

Позднее районные власти оборудовали рынок: его обнесли забором, на территории установили столы для торговли и переименовали в «Тагилстроевский». Но местные жители так и называли его «Бабаевским». В конце концов, рынок ликвидировали, а на его месте было выстроено здание райкома партии. В настоящее время в этом здании размещается Тагилстроевский районный суд.

Здание Тагилстроевского райсуда

Дальше, до самого слияния с улицей Красных Зорь, на улице Металлургов нет ничего интересного, и нашу короткую прогулку по главной улице Тагилстроя можно считать законченной.

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Фото © Макеев Д. В., 2013-2014.

Фото © Фридлянд С. О., 1952-1953.

Отдельная благодарность интернет-проектам «История Тагила» и «Руда».

Дмитрий Кужильный и Сергей Волков специально для АН «Между строк»

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