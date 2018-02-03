Улица, которой пока нет

7 мая 2017 года на доме № 12 по улице Шарташской в Екатеринбурге появилась мемориальная доска Герою Советского Союза лётчику-истребителю, подполковнику в отставке Павлу Пологову. На чёрной мраморной плите Павел Андреевич изображён рядом со своим самолётом после боя.

Мемориальную доску в присутствии ветеранов Великой Отечественной, сына и внуков Павла Андреевича открыл глава столицы Среднего Урала Евгений Ройзман. Доска появилась на доме, где в последние годы проживал прославленный лётчик.



Глава Екатеринбурга Е. В. Ройзман с сыном и внуками П. А. Пологова



«Всё правильно! — скажет читатель. — Так и должно быть!» Но есть во всём этом один момент, который и стал поводом для написания этого материала: Павел Андреевич Пологов родился, вырос, учился и получил азы лётной профессии в Нижнем Тагиле. Однако почему-то в родном городе его имя нигде не увековечено, если не считать фамилии и инициалов на памятнике тагильчанам — Героям Советского Союза и кавалерам Ордена Славы...

Собирая материалы для очередной публикации проекта «Город-ЛабириНТ», мы с коллегами не раз и не два удивлялись: в Нижнем Тагиле есть десятки улиц, носящих имена людей, пусть бесспорно великих и выдающихся, но не имеющих никакого отношения к Нижнему Тагилу: Шевченко и Окуджавы, Землячки и Серова, Жуковского и Карла Либкнехта. Вместе с тем имена тагильчан — Героев Советского Союза носят всего пять улиц: Белявского, Мотина, Верескова, Пылаева и Черных, ещё одна улица носит имя полного кавалера Ордена Славы Василия Васильевича Холкина. При этом за годы Второй мировой 27 тагильчан были удостоены звания Героя Советского Союза и 8 человек стали полными кавалерами Ордена Славы…

Имя лётчика Павла Андреевича Пологова было хорошо известно тагильчанам в советский период.

В городском краеведческом музее в экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне, посетители могли видеть картину известного художника и иллюстратора Г. Г. Нисского «Подвиг Героя Советского Союза П. А. Пологова». Георгий Григорьевич изобразил, как ему тогда казалось, самый яркий эпизод из фронтовой биографии лётчика Пологова — таран, совершённый 3 апреля 1944 года в воздушной схватке с превосходящими силами противника.

«Воздушный таран на охваченном пламенем самолёте — это ли не есть истинное проявление героизма советского человека в стремлении защитить свою Родину? — писал позднее Г. Нисский. — И неслучайно за этот подвиг лётчик был удостоен звания Героя Советского Союза».



Подвиг Героя Советского Союза П. А. Пологова (худ. Г. Г. Нисский)



Художник заблуждался. Золотую звезду Героя и орден Ленина лётчик-истребитель П. А. Пологов получил не за этот подвиг, а девятью месяцами ранее…

...Павел Андреевич Пологов родился 23 сентября 1913 года в железнодорожном районе заводского посёлка Нижнетагильского в семье Андрея Ивановича и Евдокии Никаноровны. Глава семьи работал на железной дороге, мама была домохозяйкой. Жили бедно, полагаясь на небольшое хозяйство — кур, корову и огород. В 1917 году Андрей Иванович Пологов в числе первых вступил в отряд Красной Гвардии и через полтора года погиб в бою с белочехами. Воспитанием сына занялась Евдокия Никаноровна.

Когда мальчишке исполнилось семь лет, мать отвела его в ближайшую школу, недавно созданную на базе Высшего начального железнодорожного училища и впоследствии получившую номер 38 (ныне — школа № 138). В то время там работал кружок «Юный моряк» и Павел стал посещать его занятия.

Впоследствии Павел Андреевич вспоминал: «Сколько себя помню, с детства мечтал стать моряком. Зачитывался книжками на морскую тематику, как все мальчишки, строил модели кораблей, собирался поступать в мореходное училище. Но был у меня один недостаток — я не умел плавать. Ребята посмеивались надо мной: какой, мол, из тебя моряк, если ты плавать не умеешь. Пришлось научиться».

Закончив шесть классов, Павел Пологов поступает в школу ФЗУ (позднее — СПТУ № 93) и в 1927 году, по окончании обучения, попадает по распределению в доменный цех бывшего демидовского завода. Через два года на заводе создаётся первичная ячейка военно-спортивной организации ОСОАВИАХИМ. Павел был одним из первых, кто вступил в её ряды. Одним из первых он сдал нормы ГТО (а в те времена для этого надо было сдать зачёты по 21 виду упражнений!), одним из первых стал курсантом только что созданного в Нижнем Тагиле аэроклуба. Осенью 1934 года Павел Пологов по комсомольскому набору вступает в ряды РККА и направляется в Третью военную школу лётчиков-наблюдателей в Оренбурге. А через год в числе 50 лучших выпускников отправляется в Борисоглебск во 2-ю военную школу лётчиков Красного воздушного флота, которую с отличием оканчивает в 1937-м. Первое назначение Павел Андреевич получил в Забайкальский военный округ.



Курсант Борисоглебской 2-й военной школы лётчиков КВФ СССР Павел Пологов



«Летали тогда на "ишачках" — истребителях И-16, на "чайках" И-153, на И-15бис, — вспоминал Павел Андреевич. — Нам приходилось осваивать разные самолёты. Но кроме плановых полётов, много времени отнимало изучение материальной части, теоретические занятия… А свой первый сбитый самолёт я записал на счёт в 1939-м, в ходе боёв на реке Халхин-Гол. Это был японский Ki-27. Мы тогда вылетели на перехват двумя звеньями на И-16, но обнаружили самолёт противника поздно, когда уже у нас кончалось топливо. Пришлось сбивать японца».

За этот боевой вылет молодой лейтенант Пологов был награждён орденом Красного Знамени.



Молодые лётчики — участники советско-японского конфликта на реке Халхин-Гол (1939 г.). Второй слева — лейтенант Павел Пологов



Из Монголии лейтенант Пологов был направлен в распоряжение 16-й смешанной авиадивизии, которая в 1939 году проходила доукомплектование в Киевском особом военном округе. В январе 1940 года Пологов в составе 149-го истребительного авиаполка оказался на советско-финляндском фронте. Правда, здесь ему никого сбивать не пришлось. По окончании боевых действий Павел Андреевич в числе других лётчиков-истребителей был направлен в распоряжение 6-го истребительного авиационного полка*, который в это время базировался на Украине. Полк был оснащён 59 самолётами И-16 и готовился к перевооружению на «яки», которое намечалось на конец лета 1941 года. Здесь, на аэродроме в Черновцах, Павел Пологов и встретил первый день Великой Отечественной войны.

Утром 22 июня в результате удара гитлеровской авиации половина наших самолётов сгорела на взлётной полосе и в ангарах. Лётчики спрятали уцелевшие машины в лесу, а сами начали готовиться к отражению наземной атаки. Но атаки не последовало. В ночь с 22 на 23 июня остатки полка перелетели в Тернополь, а лётчики, оставшиеся без машин, жёны и дети младшего комсостава были отправлены в тыл. Встретиться в бою с немецкими асами Павлу Пологову довелось только 26 июня. Тогда на подходе к Житомиру шесть наших истребителей И-16 рассеяли и вынудили повернуть назад два десятка «юнкерсов».



Советский истребитель И-16



Тем временем обстановка на фронтах осложняется. Павел Андреевич отправляет жену Валентину и сына Владимира на Урал, в Нижний Тагил.

В течение июня–июля 1941-го Павел Андреевич Пологов совершил 178 боевых вылетов, в воздушных боях сбил лично один немецкий самолёт и два в составе группы. 30 августа 1941 года лейтенант Пологов в воздушном бою был тяжело ранен и эвакуирован сначала в харьковский госпиталь, а затем в Оренбург, где его прооперировали. Ранение оказалось серьёзным. Врачи вели разговоры о списании Пологова в запас. Он с трудом уговорил врачей не выносить заключение о списании его из действующей армии.

Новый 1942-й год Павел Андреевич встречал в Нижнем Тагиле в кругу семьи. За столом собрались почти все родственники, кроме младшего брата Юрия. Тот окончил школу танкистов и служил в запасном полку в Челябинске.

В родном городе Пологов прожил два месяца, ожидая направления в действующую армию. В управлении кадров военно-воздушных сил ему настойчиво предлагали остаться в тылу, готовить курсантов в военном училище истребительной авиации.

«У вас богатый опыт, воюете с тридцать девятого на всех типах машин. Орденоносец. Кому, как не вам, учить молодых?» — убеждал полковник из управления кадров.

Павел наотрез отказался. Разговоры о работе в училище продолжались ещё не один день. Пологов просился на фронт. В итоге его назначили штурманом 737-го истребительного авиаполка.

Несмотря на то, что 737-й истребительный авиаполк находился в резерве, новому штурману полка сразу же пришлось окунуться в работу. Предстояло организовать приём пополнения, состоящего в основном из выпускников авиаучилищ, наладить боевую подготовку личного состава, срочно получить и доставить с авиазавода самолёты самой последней конструкции ЛаГГ-3 и обучить личный состав полётам на новой машине.



Советский истребитель ЛаГГ-3



24 мая 1942 года 737-й ИАП прибыл на Брянский фронт, на аэродром Плавск, и был включён в состав 207-й истребительной авиационной дивизии. В июне 1942 года Павел Пологов совершил 21 успешный боевой вылет, в любых условиях обеспечивая выход истребителей на заданную цель. Неоднократно участвовал в сопровождении штурмовиков Ил-2, не допустив при этом ни одной атаки вражеских истребителей на наши самолёты. По инициативе Павла Андреевича в штурмовке вражеских позиций и колонн стали принимать участие и лётчики полка — благо, истребители ЛаГГ обладали мощным вооружением и были способны нести на подвесках бомбы или реактивные снаряды.

В воздушных боях этого периода Павел Пологов сбил три немецких истребителя Ме-109, а 23 июня 1942 года участвовал в штурмовке немецкого аэродрома, в ходе которой были уничтожены ангар, топливный склад и 25 самолётов противника.

В конце июля дивизию, в которой служил тагильчанин, передали в состав Воронежского фронта, где она осуществляла прикрытие наземных войск в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции. А в ноябре 1942 года 737-й истребительный авиационный полк принимал участие в Среднедонской операции. Тогда же Пологову было присвоено звание капитана.



Штурман 737-й истребительного авиаполка капитан П. А. Пологов



В июне 1943 года Павел Андреевич уже майор, командир эскадрильи. На его счёту 365 боевых вылетов и более 90 воздушных боёв, 18 самолётов противника сбито лично и 12 — в составе группы. В ходе одного из воздушных боёв его эскадрилья уничтожила 15 гитлеровских самолётов, а сам Пологов сбил три самолёта лично и ещё два, действуя в группе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года майору Пологову Павлу Андреевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. В те дни заметка об отважном лётчике-истребителе из Нижнего Тагила появилась в «Красной Звезде».

7 июля 1943 года, в самом начале Курской битвы, Павел Андреевич был вызван в штаб корпуса, где ему досрочно присвоили звание подполковника и зачитали приказ о назначении на должность командира 163-го истребительного авиационного полка. В этой должности он принимал участие в Курской битве. Тогда Пологов ещё не знал, что в сражениях на Курской дуге принимает участие и его младший брат. О том, что Юрий Андреевич Пологов погиб в танковом бою под Герасимовкой, Павел узнает лишь через полгода…



Герой Советского Союза П. А. Пологов (фото из газеты «Красная Звезда», 1943 г.)



До середины осени 1943 года полк под командованием подполковника Пологова участвовал в боевых действиях в небе Орловской, Брянской областей и на востоке Белоруссии. В ноябре 1943 года полк был выведен для отдыха и пополнения на аэродром Рогань в Харьковской области, а Павел Андреевич поехал в отпуск — в Свердловск, навестить родственников жены, и в родной Нижний Тагил.

Городская газета «Тагильский рабочий» писала в номере за 9 октября: «На днях в Нижний Тагил приехал Герой Советского Союза майор Павел Андреевич Пологов. Трудящиеся города тепло встречают героя-тагильчанина, проявившего мужество и бесстрашие в боях с немецкими захватчиками. Около тридцати лично сбитых самолётов противника — таков счёт мести пламенного советского патриота. Позавчера тов. Пологов посетил детский сад № 1 и встретился с воспитанниками детского дома, которые уже с утра готовились к встрече, с волнением ожидая назначенного часа. Тов. Пологов горячо благодарил ребят за любовь к Красной Армии и пожелал им дальнейших успехов в труде и учёбе».

Надо отметить, что за годы войны Павел Андреевич успел полетать практически на всех типах советских истребителей — И-16, И-153, ЛаГГ-3, МиГ-3, Як-1, Як-7Б, Як-9 и Ла-5. Предлагали ему и американский самолёт P-39N, знаменитую «аэрокобру», но Пологов отказался. И дело было вовсе не в патриотизме: американские самолёты были хороши, но на них было трудно достать запчасти. В условиях передовой и постоянных боевых вылетов это часто становилось проблемой. Любимыми самолётами Павла Пологова до конца войны оставались ЛаГГ-3 и Ла-5.



Лётчики-истребители эскадрильи Героя Советского Союза подполковника П. А. Пологова (второй справа)



15 марта 1944 года, во время боевого дежурства над железнодорожным узлом Ковель, подполковник П. А. Пологов совершил тот самый таран, который много лет спустя воспроизвёл на своей картине художник Г. Г. Нисский.

В тот день восьмёрка Як-9 получила приказ вылететь на поиск вражеских самолётов, которые летели на помощь осаждённому в Ковеле немецкому гарнизону. Группу возглавил подполковник Пологов. Вот как описывала эту схватку дивизионная газета:

«Наши лётчики заметили Ju-52, шедшие под охраной истребителей. Пологов приказал парам лейтенанта Митикова и капитана Подгорного атаковать транспортники, а сам пошёл в атаку на истребители. В первые же минуты боя П. А. Пологов сбил один самолёт врага. Но "Юнкерсам" удалось прорваться сквозь заслон наших истребителей. Ещё один вражеский самолёт, прошитый очередями Пологова, камнем упал на землю. Увлёкшись атакой, подполковник сам оказался зажатым с двух сторон парой "фоккеров". Пологов пытался манёвром уйти из-под вражеской атаки, но было поздно. Истребитель охватили языки пламени. Управлять самолётом с каждой минутой становилось тяжелее. Надо было срочно прыгать. Отстегнув ремни и открыв колпак, подполковник Пологов увидел, как справа ему наперерез мчится вражеский "Юнкерс". Решение созрело быстро, и через мгновение винт "Яка" впился в хвостовое оперение немецкого транспортника».

После лечения в госпитале Павел Андреевич был направлен на курсы в Военно-Воздушную академию и по их окончании вернулся в полк. Но полученные в боях ранения давали о себе знать. Через несколько лет подполковник Пологов вышел в запас по состоянию здоровья.

Сначала Павел Андреевич приехал в Нижний Тагил и хотел поступить работать на завод им. Куйбышева, где, по его словам, работали его дед и прадед. Но не получилось. Сначала медики не пропускали боевого лётчика на «горячее» производство, а когда ему всё-таки удалось их убедить, возникло новое препятствие в лице начальника отдела кадров.

«Завод у нас старый, оборудование тоже. Не дай бог, случится чего с тобой — Героем Советского Союза — меня же первого на лесоповал отправят. И не только меня…» — заявил Павлу Андреевичу заводской кадровик.

После этого Пологов уехал в Свердловск к жене и сыну, которые гостили у родни. Там Павел Андреевич случайно познакомился с начальником производственного отдела Свердловского турбомоторного завода. Тот предложил отставному лётчику должность диспетчера. Работа Пологову понравилась, и он остался на «Турбинке». В скором времени семья получила квартиру в доме № 13 по улице Старых Большевиков. На Свердловском турбомоторном Герой Советского Союза Павел Пологов проработал более 20 лет.



Герой Советского Союза лётчик-истребитель Павел Андреевич Пологов



После выхода на пенсию Павел Андреевич активно занимался общественной деятельностью, работал гидом в заводском музее боевой и трудовой славы, встречался с военнослужащими и призывниками, в свободное время писал воспоминания**. Павла Андреевича Пологова не стало 22 ноября 2001 года.

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* 6-й ИАП (истребительный авиационный полк) в 1944 году был переименован в 149-й ИАП; во многих современных рассказах фигурирует под своим новым названием.

** Позднее писатель А. С. Абрамов собрал их в документальную повесть «Последняя атака лидера».

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Все фото взяты из открытых источников.

Автор фото: Виктория Мкртчян

Дмитрий Кужильный и Сергей Волков специально для АН «Между строк»

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