Улица Космонавтов: разгуляла, разделяла и увековечила человеческий подвиг

Улица, которую мы выбрали на этот раз для знакомства, когда-то имела, наверное, самое весёлое название в Нижнем Тагиле — Разгуляева. Как утверждают научные сотрудники городского краеведческого музея, это название прилипло к улице из-за обилия питейных заведений и винных лавок, что располагались здесь аж с конца XVIII столетия. Впрочем, документально это подтверждается лишь отчасти: вплоть до середины XIX века здесь был только один казённый кабак, а расцвет пивоварения в Тагиле начался гораздо позднее. Да и каких-либо фактов хмельного разгула на этой улице до наших дней не сохранилось ни в документах, ни в устном народном творчестве.
Есть и другие версии, объясняющие такое «весёлое» название улицы. Например, в Малороссии и Украине в XVI–XVII веках «разгуляем» называли луг, куда выгоняли после зимовки домашний скот. Учитывая то, что Демидовы покупали крепостных в этих районах Российской империи, можно предположить, что улица могла быть заселена переселенцами из украинских губерний. К слову, луга здесь в действительности когда-то были. А вот достопримечательностями улица обросла сравнительно недавно — каких-то 35–55 лет тому назад.
Своё начало улица брала на берегу реки Тагил, а заканчивалась на территории, где впоследствии появился Полевской завод, позже переименованный в Высокогорский механический. Известно, что основную часть населения Разгуляевой улицы составляли рудокопы и рабочие Выйского медеплавильного завода. Богачей среди них не водилось, и поэтому застраивалась улица небольшими деревянными избами-пятистенками с низкими потолками и маленькими окнами.
После 1862 года здесь начинают появляться кустари и купечество, открываются мастерские и «мелочные» лавки, в которых торговали в розницу товарами первой необходимости: мукой, хлебом, табаком, мылом и керосином, солью и спичками. Питейные заведения стали появляться тут лишь в последней четверти XIX века. Самыми известными из них были пивная и винная лавки на месте пересечения Разгуляевой с улицами Этапной и Максимильяновской (ныне — Липовый тракт и Фрунзе). Их владельцем был известный подрядчик Выйского завода по фамилии Киселёв. Правда, к тому времени улица уже звалась Раздельной.
Своё второе имя Разгуляева улица получила после отмены крепостного права — в 1861 году, когда в стране началась земельная реформа, одним из этапов которой являлось новое административное деление волостей. Так, Выйская волость была разделена на четыре отделения, и административная граница между двумя из них проходила как раз по Разгуляевой улице, которую переименовали в Раздельную. Никаких изменений в связи с переименованием улицы не произошло. Исключением можно считать лишь новое здание Выйской волостной управы, на углу Раздельной и Максимильяновской улиц. Помимо волостного старосты, в здании находился местный околоток; здесь же заседал мировой судья и вёл приём земский чиновник. В те времена вблизи органов местного управления, как и вблизи церквей, старались селиться зажиточные мещане — купцы или состоятельные подрядчики. Не была исключением и Выйская волостная управа. Соседствовал с нею и казённый кабак, и соседство это выглядело весьма курьёзным, особенно в самом конце XIX столетия, когда земства и волостные общины включились в общероссийскую кампанию по борьбе с пьянством.
Ни сама волостная управа, ни находящееся поблизости питейное заведение не сохранились до наших дней. После централизации волостных управлений здесь в 1909 году появилось земское сельхозпредприятие по разведению коров знаменитой «тагильской» породы. А в 1914-м, со вступлением в силу «сухого закона», и кабак прекратил своё существование... В конце 40-х оба здания, изрядно обветшавшие и уже неоднократно перестроенные, пошли под снос, а на их месте в 50-х появился жилой дом, в высоком цоколе которого был открыт кинотеатр «Урал», а на первом этаже — большой промтоварный магазин «Галантерея и парфюмерия».
Октябрь 1917-го улица Раздельная встретила, уже имея солидную революционную историю.
Здесь в 1904 году появилась первая в Нижнем Тагиле подпольная большевистская организация. Здесь же, на Раздельной, проходили окружная и уездная конференции социал-демократов в 1906 и 1907 году. Здесь печатались и первые листовки тагильских революционеров, и первые номера газеты «Рабочий». Горняки и рабочие Выйского и Полевского заводов к 1914 году составляли почти 90% всего населения улицы. Эти люди стояли в авангарде революционного движения в городе и... были позабыты ещё в советское время.
Сама улица Раздельная тоже пребывала в полузабвении весь довоенный период. Только в конце 40-х годов здесь началось строительство жилья, объектов соцкультбыта, дорог. Одним из первых зданий, построенных в эти годы, стала начальная школа № 71, получившая прописку по адресу Раздельная, дом 12.
Школа № 71 была сдана в августе 1952 года, а уже 1 сентября приняла в своих стенах 270 ребят, учащихся с первого по четвёртый классы. Учились в ней не только дети с Раздельной и близлежащих улиц, но также с Лебяжки, Черемшанки и даже с Голого Камня. Для доставки учащихся из отдалённых районов школе был передан автобус, купленный Высокогорским рудоуправлением.
Первым директором новой школы была назначена Нина Фоминична Дощатова, прекрасный организатор и педагог. При ней в школе был сформирован дружный учительский коллектив из 17 преподавателей, стали работать физкультурная секция, хоровая студия и кружки: танцевальный, технического творчества, кружок художественного слова.
Девять лет школа была начальной, но в 1961 году она получила статус восьмилетней с продлённым днём: учащиеся могли находиться в группах продлённого дня до 19:00. В этом же году в школе был создан ещё один кружок — любителей астрономии. Появился он после того, как в октябре 1961-го директором школы и учителями было организовано наблюдение за полётом первого искусственного спутника Земли. А начиная с 1962 года в летнее время при школе стал работать «городской» пионерский лагерь.
Однако уже к середине 60-х в школе стало тесно. И хотя обучение начали вести в две смены, все классы по-прежнему оставались переполненными. Стало ясно, что учебное заведение нуждается в новом здании. Сначала планировали решить проблему за счёт пристроек к школе, но скоро от этой идеи отказались. Было решено построить для школы новое просторное здание, а старое передать под районный дом пионеров. Переезда пришлось ждать почти 20 лет. Только в 1982 году школа № 71 была переведена в новое здание на улице Известковой, что на Лебяжке. А в старом здании, как и планировалось, был открыт дом пионеров. Сейчас это учреждение переименовано в дом детского творчества Ленинского района.
Ещё одной достопримечательностью улицы Раздельной можно по праву считать жилые дома, занимающие весь квартал № 431, заключённый между улицами Фрунзе, Вогульской, Космонавтов и Красноармейской. Застройка, по сути, является образцом давно забытой «нецентрализованной и поквартальной» концепции строительства жилья 30–40-х годов и классифицируется историками как «малоэтажный, или непарадный, сталианс».
Квартал № 431 был застроен типовыми жилыми зданиями преимущественно одной серии. Изначально он имел собственный канализационный коллектор, две электроподстанции, котельную и водопровод. И хотя два дома, образующие западную сторону этого квартала, выполненные по индивидуальным проектам, имеют большую этажность и отличный от остальных внешний вид, по мнению некоторых экспертов, в целом квартал может вполне претендовать на статус объекта культурного наследия.
Строились эти дома преимущественно на средства ВРУ — Высокогорского рудоуправления.
Всего для благоустройства внутриквартальной территории было заказано более 300 саженцев деревьев и кустарников, свыше 700 корней многолетних цветов. Внутри квартала должны были работать три фонтана (в итоге был построен и запущен один), установлены три детские площадки, шесть столов для настольных игр и городошная площадка. До наших дней из всего перечисленного дошло только здание котельной, и то в изменённом виде.
В палисаднике перед домом № 22 был установлен памятник шахтёрам, ставший со временем настоящей легендой города. Никто не может толком сказать, откуда взялся здесь этот памятник в начале 60-х и куда исчез десять лет спустя. Авторство этого монумента приписывалось, кажется, всем известным тагильским скульпторам. Бытовало даже мнение, что памятник являлся дипломной работой группы студентов УУПИ — Уральского училища прикладного искусства.
Интересную версию появления «шахтёра» рассказывали ветераны ВРУ в середине 80-х.
В 1959-м тагильская комсомолия готовилась отмечать своё 40-летие. К этой юбилейной дате комсомольцы Высокогорского рудоуправления решили сделать подарок городской организации и заказали в Пермской производственной артели малых художественных форм парковую скульптуру, изображающую шахтёра. Комсомольцы ВРУ собирались установить её в Комсомольском сквере. Но когда скульптура приехала в Нижний Тагил, оказалось, что в Комсомольском сквере уже появилась фигура шахтёра, приобретённая на сэкономленные средства Горкомхозом. Тогда директор Высокогорского рудоуправления Сергей Николаев и предложил установить шахтёра перед домом № 22.
Увы, век гипсовых статуй оказался недолог. Все они без должного ухода страдали от капризов уральской погоды и по истечении нескольких лет начинали разрушаться. В начале 70-х годов сильно потрёпанного морозами, дождями и ветрами шахтёра сняли с постамента и увезли на реставрацию. Но, очевидно, фигура настолько сильно была испорчена, что на своё место уже не вернулась.
В наши дни о памятнике напоминает лишь кирпичный постамент, вокруг которого не так давно была оборудована детская площадка, да пара старых фотографий, кочующих по интернет-форумам…
…После первого полёта человека в космос коллектив забойщиков шахты «Эксплуатационной» вышел в горисполком с предложением переименовать улицу Раздельную в улицу Космонавтов. Постановление о переименовании вышло 15 августа 1961 года, и улица в последний раз сменила своё название.
Тем временем улица продолжала застраиваться и благоустраиваться. Появлялись новые многоэтажные дома, была, наконец, полностью замощена брусчаткой проезжая часть. После того как в 70-м году было открыто движение трамваев на ВМЗ, руководство города во всеуслышание заявило, что «очень скоро, в обозримом будущем», трамвай пойдёт и по улице Космонавтов. Ждать этого «очень скоро» пришлось 11 лет…
…Последняя достопримечательность появилась здесь летом 1980 года, когда государственная комиссия подписала акт приёмки моста через реку Тагил, который соединил улицу Космонавтов с улицей Победы на Красном Камне. Возведение моста шло в ожидании XXII летних Олимпийских игр в Москве, и строители предложили городским властям дать мосту название «Олимпийский». Предложение было принято, а после того как в следующем году мост был открыт для движения транспорта и пешеходов, о звучном названии почему-то позабыли.
…С улицей Космонавтов тесно связана судьба семьи знаменитого тагильского рабкора Григория Быкова. После гибели «великана рабселькоровской армии», как называл Быкова Максим Горький, его вдова Фёкла Ивановна работала учителем в школе № 28 (теперь это Выйский детский досуговый центр). Несколько лет спустя её пригласили на работу в редакцию газеты «Тагильский рабочий» — заведовать отделом писем. Но незадолго до выхода на заслуженный отдых Фёкла Ивановна ушла «зарабатывать приличную пенсию» на ВМЗ, где и проработала в инструментальном цехе до наступления пенсионного возраста.
Сын Григория Семёновича и Фёклы Ивановны — Владимир — окончил среднюю школу и мог пойти учиться в УрГУ (его могли взять туда без экзаменов по направлению горкома партии), чтобы впоследствии стать журналистом, но глядя на скромную зарплату матери, решил связать свою жизнь с шахтой, где когда-то работал его отец. Он устроился на шахту «Магнетитовую», выучился на курсах машинистов и начал свою трудовую деятельность в должности скрепериста. Пробовал Владимир Григорьевич себя и в журналистике, но без особого успеха. Писал в основном для многотиражки. Один из его очерков всё же был опубликован в книге «Новые были горы Высокой», вышедшей в издательстве ВЦСПС в 1963 году…
Сергей Волков и Дмитрий Кужильный для проекта «Город-ЛабириНТ» агентства новостей «Между строк»
-----------------
Фото 1960 гг.: А. Ф. Кожевников
Фоторепродукции из коллекции И. Т. Коверды