Улица Космонавтов: разгуляла, разделяла и увековечила человеческий подвиг

Улица, которую мы выбрали на этот раз для знакомства, когда-то имела, наверное, самое весёлое название в Нижнем Тагиле — Разгуляева. Как утверждают научные сотрудники городского краеведческого музея, это название прилипло к улице из-за обилия питейных заведений и винных лавок, что располагались здесь аж с конца XVIII столетия. Впрочем, документально это подтверждается лишь отчасти: вплоть до середины XIX века здесь был только один казённый кабак, а расцвет пивоварения в Тагиле начался гораздо позднее. Да и каких-либо фактов хмельного разгула на этой улице до наших дней не сохранилось ни в документах, ни в устном народном творчестве.

Есть и другие версии, объясняющие такое «весёлое» название улицы. Например, в Малороссии и Украине в XVI–XVII веках «разгуляем» называли луг, куда выгоняли после зимовки домашний скот. Учитывая то, что Демидовы покупали крепостных в этих районах Российской империи, можно предположить, что улица могла быть заселена переселенцами из украинских губерний. К слову, луга здесь в действительности когда-то были. А вот достопримечательностями улица обросла сравнительно недавно — каких-то 35–55 лет тому назад.

Своё начало улица брала на берегу реки Тагил, а заканчивалась на территории, где впоследствии появился Полевской завод, позже переименованный в Высокогорский механический. Известно, что основную часть населения Разгуляевой улицы составляли рудокопы и рабочие Выйского медеплавильного завода. Богачей среди них не водилось, и поэтому застраивалась улица небольшими деревянными избами-пятистенками с низкими потолками и маленькими окнами.



Дома по чётной стороне в начале улицы Космонавтов (бывшей Раздельной). Сейчас в этом районе находятся гаражный кооператив и бывший магазин «Дом книги» (фото 1966 г.)





Дома по нечётной стороне в начале улицы Космонавтов (бывшей Раздельной). Сейчас в этом районе находятся АЗС и магазин «Лео» (бывший «Спорт и туризм») (фото 1966 г.)





Улица Космонавтов вблизи с местом её слияния с улицей Быкова (бывшей Плетёной) (фото 1973 г.)



После 1862 года здесь начинают появляться кустари и купечество, открываются мастерские и «мелочные» лавки, в которых торговали в розницу товарами первой необходимости: мукой, хлебом, табаком, мылом и керосином, солью и спичками. Питейные заведения стали появляться тут лишь в последней четверти XIX века. Самыми известными из них были пивная и винная лавки на месте пересечения Разгуляевой с улицами Этапной и Максимильяновской (ныне — Липовый тракт и Фрунзе). Их владельцем был известный подрядчик Выйского завода по фамилии Киселёв. Правда, к тому времени улица уже звалась Раздельной.



Пересечение улиц Раздельной, Липовый тракт и Фрунзе. Вид с улицы Липовый тракт (фото 1961 г.)





Вид на то же место с другого ракурса. В настоящее время здесь стоит жилой дом № 58/33, до недавнего времени известный жителям Выи магазином «Ткани» (фото 1967 г.)



Своё второе имя Разгуляева улица получила после отмены крепостного права — в 1861 году, когда в стране началась земельная реформа, одним из этапов которой являлось новое административное деление волостей. Так, Выйская волость была разделена на четыре отделения, и административная граница между двумя из них проходила как раз по Разгуляевой улице, которую переименовали в Раздельную. Никаких изменений в связи с переименованием улицы не произошло. Исключением можно считать лишь новое здание Выйской волостной управы, на углу Раздельной и Максимильяновской улиц. Помимо волостного старосты, в здании находился местный околоток; здесь же заседал мировой судья и вёл приём земский чиновник. В те времена вблизи органов местного управления, как и вблизи церквей, старались селиться зажиточные мещане — купцы или состоятельные подрядчики. Не была исключением и Выйская волостная управа. Соседствовал с нею и казённый кабак, и соседство это выглядело весьма курьёзным, особенно в самом конце XIX столетия, когда земства и волостные общины включились в общероссийскую кампанию по борьбе с пьянством.

Ни сама волостная управа, ни находящееся поблизости питейное заведение не сохранились до наших дней. После централизации волостных управлений здесь в 1909 году появилось земское сельхозпредприятие по разведению коров знаменитой «тагильской» породы. А в 1914-м, со вступлением в силу «сухого закона», и кабак прекратил своё существование... В конце 40-х оба здания, изрядно обветшавшие и уже неоднократно перестроенные, пошли под снос, а на их месте в 50-х появился жилой дом, в высоком цоколе которого был открыт кинотеатр «Урал», а на первом этаже — большой промтоварный магазин «Галантерея и парфюмерия».



Дом № 32 на перекрёстке улиц Фрунзе и Раздельной (фото 1961 г.)



Октябрь 1917-го улица Раздельная встретила, уже имея солидную революционную историю.

Здесь в 1904 году появилась первая в Нижнем Тагиле подпольная большевистская организация. Здесь же, на Раздельной, проходили окружная и уездная конференции социал-демократов в 1906 и 1907 году. Здесь печатались и первые листовки тагильских революционеров, и первые номера газеты «Рабочий». Горняки и рабочие Выйского и Полевского заводов к 1914 году составляли почти 90% всего населения улицы. Эти люди стояли в авангарде революционного движения в городе и... были позабыты ещё в советское время.

Сама улица Раздельная тоже пребывала в полузабвении весь довоенный период. Только в конце 40-х годов здесь началось строительство жилья, объектов соцкультбыта, дорог. Одним из первых зданий, построенных в эти годы, стала начальная школа № 71, получившая прописку по адресу Раздельная, дом 12.



Здание школы № 71 (фото 1969 г.)



Школа № 71 была сдана в августе 1952 года, а уже 1 сентября приняла в своих стенах 270 ребят, учащихся с первого по четвёртый классы. Учились в ней не только дети с Раздельной и близлежащих улиц, но также с Лебяжки, Черемшанки и даже с Голого Камня. Для доставки учащихся из отдалённых районов школе был передан автобус, купленный Высокогорским рудоуправлением.

Первым директором новой школы была назначена Нина Фоминична Дощатова, прекрасный организатор и педагог. При ней в школе был сформирован дружный учительский коллектив из 17 преподавателей, стали работать физкультурная секция, хоровая студия и кружки: танцевальный, технического творчества, кружок художественного слова.



На крыльце главного входа школы № 71 (фото 1964 г.)



Девять лет школа была начальной, но в 1961 году она получила статус восьмилетней с продлённым днём: учащиеся могли находиться в группах продлённого дня до 19:00. В этом же году в школе был создан ещё один кружок — любителей астрономии. Появился он после того, как в октябре 1961-го директором школы и учителями было организовано наблюдение за полётом первого искусственного спутника Земли. А начиная с 1962 года в летнее время при школе стал работать «городской» пионерский лагерь.

Однако уже к середине 60-х в школе стало тесно. И хотя обучение начали вести в две смены, все классы по-прежнему оставались переполненными. Стало ясно, что учебное заведение нуждается в новом здании. Сначала планировали решить проблему за счёт пристроек к школе, но скоро от этой идеи отказались. Было решено построить для школы новое просторное здание, а старое передать под районный дом пионеров. Переезда пришлось ждать почти 20 лет. Только в 1982 году школа № 71 была переведена в новое здание на улице Известковой, что на Лебяжке. А в старом здании, как и планировалось, был открыт дом пионеров. Сейчас это учреждение переименовано в дом детского творчества Ленинского района.



Дом детского творчества Ленинского района (фото 2000-х гг.)



Ещё одной достопримечательностью улицы Раздельной можно по праву считать жилые дома, занимающие весь квартал № 431, заключённый между улицами Фрунзе, Вогульской, Космонавтов и Красноармейской. Застройка, по сути, является образцом давно забытой «нецентрализованной и поквартальной» концепции строительства жилья 30–40-х годов и классифицируется историками как «малоэтажный, или непарадный, сталианс».

Квартал № 431 был застроен типовыми жилыми зданиями преимущественно одной серии. Изначально он имел собственный канализационный коллектор, две электроподстанции, котельную и водопровод. И хотя два дома, образующие западную сторону этого квартала, выполненные по индивидуальным проектам, имеют большую этажность и отличный от остальных внешний вид, по мнению некоторых экспертов, в целом квартал может вполне претендовать на статус объекта культурного наследия.



Квартал № 431 на карте города 1962 г.





…и на фото 1961 г.



Строились эти дома преимущественно на средства ВРУ — Высокогорского рудоуправления.

Всего для благоустройства внутриквартальной территории было заказано более 300 саженцев деревьев и кустарников, свыше 700 корней многолетних цветов. Внутри квартала должны были работать три фонтана (в итоге был построен и запущен один), установлены три детские площадки, шесть столов для настольных игр и городошная площадка. До наших дней из всего перечисленного дошло только здание котельной, и то в изменённом виде.

В палисаднике перед домом № 22 был установлен памятник шахтёрам, ставший со временем настоящей легендой города. Никто не может толком сказать, откуда взялся здесь этот памятник в начале 60-х и куда исчез десять лет спустя. Авторство этого монумента приписывалось, кажется, всем известным тагильским скульпторам. Бытовало даже мнение, что памятник являлся дипломной работой группы студентов УУПИ — Уральского училища прикладного искусства.

Интересную версию появления «шахтёра» рассказывали ветераны ВРУ в середине 80-х.

В 1959-м тагильская комсомолия готовилась отмечать своё 40-летие. К этой юбилейной дате комсомольцы Высокогорского рудоуправления решили сделать подарок городской организации и заказали в Пермской производственной артели малых художественных форм парковую скульптуру, изображающую шахтёра. Комсомольцы ВРУ собирались установить её в Комсомольском сквере. Но когда скульптура приехала в Нижний Тагил, оказалось, что в Комсомольском сквере уже появилась фигура шахтёра, приобретённая на сэкономленные средства Горкомхозом. Тогда директор Высокогорского рудоуправления Сергей Николаев и предложил установить шахтёра перед домом № 22.

Увы, век гипсовых статуй оказался недолог. Все они без должного ухода страдали от капризов уральской погоды и по истечении нескольких лет начинали разрушаться. В начале 70-х годов сильно потрёпанного морозами, дождями и ветрами шахтёра сняли с постамента и увезли на реставрацию. Но, очевидно, фигура настолько сильно была испорчена, что на своё место уже не вернулась.



Памятник шахтёрам в палисаднике дома № 22 по ул. Космонавтов (Раздельной) (фото 1962 г.)



В наши дни о памятнике напоминает лишь кирпичный постамент, вокруг которого не так давно была оборудована детская площадка, да пара старых фотографий, кочующих по интернет-форумам…

…После первого полёта человека в космос коллектив забойщиков шахты «Эксплуатационной» вышел в горисполком с предложением переименовать улицу Раздельную в улицу Космонавтов. Постановление о переименовании вышло 15 августа 1961 года, и улица в последний раз сменила своё название.

Тем временем улица продолжала застраиваться и благоустраиваться. Появлялись новые многоэтажные дома, была, наконец, полностью замощена брусчаткой проезжая часть. После того как в 70-м году было открыто движение трамваев на ВМЗ, руководство города во всеуслышание заявило, что «очень скоро, в обозримом будущем», трамвай пойдёт и по улице Космонавтов. Ждать этого «очень скоро» пришлось 11 лет…



Трамвайная ветка от ул. Фрунзе на ул. Космонавтов (фото 1973 г.)





Трамвайная ветка Фрунзе — Космонавтов в 2007 г.



…Последняя достопримечательность появилась здесь летом 1980 года, когда государственная комиссия подписала акт приёмки моста через реку Тагил, который соединил улицу Космонавтов с улицей Победы на Красном Камне. Возведение моста шло в ожидании XXII летних Олимпийских игр в Москве, и строители предложили городским властям дать мосту название «Олимпийский». Предложение было принято, а после того как в следующем году мост был открыт для движения транспорта и пешеходов, о звучном названии почему-то позабыли.



Строительство «Олимпийского» моста (июнь 1980 г.)



…С улицей Космонавтов тесно связана судьба семьи знаменитого тагильского рабкора Григория Быкова. После гибели «великана рабселькоровской армии», как называл Быкова Максим Горький, его вдова Фёкла Ивановна работала учителем в школе № 28 (теперь это Выйский детский досуговый центр). Несколько лет спустя её пригласили на работу в редакцию газеты «Тагильский рабочий» — заведовать отделом писем. Но незадолго до выхода на заслуженный отдых Фёкла Ивановна ушла «зарабатывать приличную пенсию» на ВМЗ, где и проработала в инструментальном цехе до наступления пенсионного возраста.

Сын Григория Семёновича и Фёклы Ивановны — Владимир — окончил среднюю школу и мог пойти учиться в УрГУ (его могли взять туда без экзаменов по направлению горкома партии), чтобы впоследствии стать журналистом, но глядя на скромную зарплату матери, решил связать свою жизнь с шахтой, где когда-то работал его отец. Он устроился на шахту «Магнетитовую», выучился на курсах машинистов и начал свою трудовую деятельность в должности скрепериста. Пробовал Владимир Григорьевич себя и в журналистике, но без особого успеха. Писал в основном для многотиражки. Один из его очерков всё же был опубликован в книге «Новые были горы Высокой», вышедшей в издательстве ВЦСПС в 1963 году…

Сергей Волков и Дмитрий Кужильный для проекта «Город-ЛабириНТ» агентства новостей «Между строк»

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Фото 1960 гг.: А. Ф. Кожевников

Фоторепродукции из коллекции И. Т. Коверды