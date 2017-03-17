Улица имени Первомая

Наверное, нет такого тагильчанина, который хоть раз в своей жизни не побывал на улице Первомайской. Даже те, кто в силу возраста уже не застал первомайские демонстрации, из-за которых, к слову, улица получила своё нынешнее название, наверняка бывали в «головном» книжном магазине, в кинотеатре «Современник», в цирке или на пристани. Изначальное название этой улицы помнят разве что историки, да те, кто когда-то родился и жил здесь, на улице Высоковской до 1926 года. Но откуда взялось такое название, никто толком объяснить не может. В советский период краеведы пришли к выводу, что оно связано с возвышенностью: мол, высоко стояла улица, отсюда и название. Однако улицы 8 Марта (Банная) и все три Свердловские (Введенские) «стояли» ещё выше, но этот факт не отразился в их названиях.

Улица Первомайская на карте города 1960 г.

Тем временем история появления этого названия уходит своими корнями во вторую половину XVIII века и берёт начало в Костромской губернии. В 1784 году бывший донской казак Григорий Иванов, принявший иноческий постриг с именем Герасим, вместе со сподвижником иноком Паисием в глухих Рымовских лесах, на берегу речки Утрус, вблизи деревеньки Высоково, основали старообрядческое поселение, которое скоро стало именоваться Высоковским скитом. Пригодных пахотных земель вблизи скита не было, и отшельники стали зарабатывать кричным да кузнечным делом. Репутация высоковских кричных мастеров была высока, и вскоре на них обратил внимание действительный тайный советник барон Александр Строганов, собиравшийся приобрести в Костромской и Нижегородской губерниях участки под небольшие металлургические заводики. Правда, затея с заводами не была воплощена в жизнь, но связи с высоковскими насельниками у Строгановых сохранились. В 1795 году сын А. Н. Строганова Григорий Александрович, выдавая любимую сестру Елизавету за уральского заводчика Николая Демидова, узнал, что зять пытается поднять пришедшие в упадок отцовские заводы и ищет по всей России «людишек, ведающих в железном деле толк», и свёл Николая Никитича с отшельниками Высоковского скита. Некоторые насельники, узнав, сколько готов платить молодой Демидов «железных дел мастерам», засобирались на Урал. Немалую роль здесь сыграло и то, что Николай Никитич, как и все его предки, очень лояльно относился к людям «старой веры», прежде всего, обращая внимание на деловые и профессиональные качества переселенцев.

В 1808 году Николай Никитич Демидов писал приказчику Петру Соловьёву:

«...А случись ревизия какая, надлежит тебе кержаков заводских да беглых по дальним заимкам и хуторам отселить, но не высоковских, коим в том годе Е. И. В. Александром Павловичем великая милость вышла».

«Великая милость» объяснялась тем, что Герасим, «давно сомневавшийся в правильности пути своего», в начале XIX века принял решение об обращении к единоверию. В 1807 году отшельники Высоковского скита были приняты в православие, а сам скит был переименован в Высоковскую Успенскую пустынь. Это событие было отмечено царским указом, а Герасим удостоился аудиенции Его императорского величества.

К слову, в 1830-40-х годах появилась легенда, что Александр I, якобы измученный угрызениями совести как соучастник убийства своего отца, инсценировал свою смерть и удалился в скит, где и прожил остаток жизни. По одной из версий легенды, бывший император сначала тайно поселился именно в Высоковском Успенском монастыре, воспользовавшись знакомством с настоятелем Герасимом.

В архивных документах демидовских заводов упоминаний о высоковских старообрядцах встречается мало, в основном из-за того, что в период с 1807 по 1816 годы все они перешли в единоверие. Но название улицы на тогдашней окраине заводского посёлка, где демидовские управляющие выделили переселенцам участки земли, осталось. К середине XIX столетия улица Высоковская уже протянулась от берега заводского пруда до реки Тагил, где находилась кирпичная «фабрика», снабжавшая железоделательный завод кирпичом.

Начало улицы Первомайской (бывшей Высоковской) (фото 2014 г.)

Старейший тагильский краевед Иван Орлов в 70-80-х годах так описывал её:

«Высоковская улица (ныне – Первомайская) – в центре города, но я бы назвал её рядовой, так как она не имела ни торгового, ни транспортного значения. Между улицами Александровской и Шамина одной стороной квартала она шла по Базарной площади, но торговых рядов на ней не было. Сейчас улица перестроилась, ничего из её прошлого не осталось, сменилось и название...»

Население улицы формировалось от начала её основания до последнего десятилетия XIX века. Здесь жили заводские рабочие, железнодорожники, ремесленники, мелкие лавочники, ряд купцов «средней руки». Чётная сторона улицы начиналась большой усадьбой крупного тагильского кустаря Александра Серебрякова – двухэтажный дом, мастерские, надворные постройки. Занимался Серебряков изготовлением железоскобяных изделий. Товар его славился исключительным качеством и демократичной ценой.

Дом и мастерские Серебрякова А. Е., ул. Первомайская, д. 2 (фото 1964 г.)

Ниже серебряковского хозяйства позднее появилась пристань переправы через заводской пруд. Переправа была самым быстрым способом добраться из центральной части города на Гальянку.

На участке бывшей Высоковской, от берега пруда до улицы Уральской, находилось ещё несколько зданий, построенных мещанами во второй половине XIX века. Большой, кирпичный дом № 5 принадлежал Татьяне Вшивцевой, которая торговала бакалейными товарами. Одна часть дома была жилой, в другой располагался магазин.

Дом Т. Г. Вшивцовой, улица Первомайская, 5 в 1965 и в 2014 гг.

Неподалёку от улицы Уральской находилась земская ямщицкая станция, или, как было модно называть её с конца XIX века, «ямское депо», которую содержал подрядчик Прокопий Дудин. Станция имела свой парк из нескольких повозок и 25 лошадей, кузницу и ремонтную мастерскую.

На этом же участке Высоковской, на её нечётной стороне, находилась усадьба № 15 – двухэтажный дом с каменным флигелем, – известная как «дом семьи Крыловых». В истории Нижнего Тагила братья Крыловы часто упоминаются как революционеры-большевики, заядлые охотники и… голубятники. Крепкая дружба связывала Крыловых и с семьёй Бондиных.

Усадьба была построена торговцем мукой, купцом второй гильдии Пермяковым, а когда он разорился, её хозяином стал другой тагильский купец – Павел Тарасович Аксёнов. Поначалу жил здесь его сын Павел Павлович, но с началом экономического кризиса начала ХХ века дом был переделан в доходный, а затем и вовсе усадьбу выставили «к продаже». Правда, все покупатели, узнав о цене, сразу теряли всякий интерес к аксёновским владениям: уж больно «высоко ломило цену» купеческое семейство. Приценивался к усадьбе и машинист пассажирских поездов Александр Феофанович Крылов, но покупка её так и осталась для него мечтой: накануне Первой мировой войны он умер.

В феврале 1917-го, почуяв неладное, Аксёновы собрались переезжать в Верхотурье и начали распродавать свою недвижимость, которой у них в Тагиле было много, по заниженной цене. Собрав все свои сбережения, взяв ссуду в правлении железной дороги, заняв денег у зажиточной родни, вдова Александра Феофановича купила этот дом, в который вскоре переехала вместе с сыновьями (Дмитрием, Анатолием и Борисом) и их семьями. Братья Крыловы тоже работали на железной дороге, состояли в подпольном кружке РСДРП, были в числе первых, кто активно участвовал в установлении новой власти в Нижнем Тагиле. После революции и изгнания «белых» из города Крыловы активно участвовали в партийной и общественной жизни Нижнего Тагила. В частности, они стали инициаторами создания тагильского Союза охотников и рыболовов, а в 1928 году на территории усадьбы организовали зверинец «Уголок живой природы», который был, по сути, первым зоопарком в городе. Зверинец быстро пополнялся новыми животными. Здесь содержались зайцы, медведь, лось, косули и другие обитатели уральских лесов. Птицы в зверинце были представлены утками, тетеревами, беркутом и… павлином. Чтобы содержать животных, вход в зверинец был сделан платным: со взрослого брали 15 копеек, с ребёнка – 5 копеек. Затем при зверинце учредили штатную единицу сторожа.

Просуществовал «Уголок живой природы» всего четыре года. В 1932-м Крыловых начали критиковать за то, что они, «будучи пролетарского происхождения», проживают «как баре, в большом купеческом доме». В 1933 году все три семьи Крыловых переселились во флигель, а дом был продан за 8 тысяч рублей тресту «Тагилстрой».

Дом и флигель семьи Крыловых по ул. Первомайской, 15 (фото 1963 г.)

До Великой Отечественной войны и после неё «дом Крыловых» использовался в качестве гостиницы для приезжих специалистов треста, затем здание отдали под Морской клуб, а после того, как оно пришло в полную негодность, забросили. В настоящее время дом отреставрирован и принадлежит Нижнетагильской епархии.

До Октябрьской революции отрезок Высоковской между улицами Уральской и Александровской (ныне – пр-т Ленина) населяли преимущественно ремесленники и подрядчики, связанные со строительным делом. Здесь стояли дома Клушиных, Томбасовых, Козулиных, Искакиных. Здесь же, на углу улиц Высоковской и Александровской, находился пивной склад «Торгового дома наследников А. Ф. Поклевского-Козел».

Улица Первомайская на отрезке от ул. Уральской до пр. Ленина (фото 1962 г.)

Вид на перекрёсток ул. Первомайская и пр. Ленина (фото 1962 г.)

На небольшом отрезке Высоковской от Александровской до Шамина находились цветочные оранжереи и магазин семян, два больших каменных дома купца Александра Федоровского, который торговал скобяными изделиями, и главная достопримечательность улицы – кинотеатр «Одеон», открытый «мистером Секондом» тагильского кинопроката купцом Андреем Капустиным.

Это был второй кинотеатр, открытый в посёлке. Случилось это в 1911 году. Сначала заведение называлось «Волшебные грёзы» и впоследствии не раз меняло названия: «Буфф», «Одеон», «Одеон-паде». Здание было двухэтажным: на первом этаже располагалось фойе с буфетом и музыкальным автоматом, а зрительный зал находился на втором этаже. В «Одеоне» демонстрировались фильмы разнообразных жанров, в том числе и пикантного содержания (на которые имелись возрастные ограничения). Перед сеансами зрителей занимали иллюзионисты, цирковые актёры, гипнотизёры и куплетисты. При колчаковцах кинотеатр Капустина был единственным заведением в Тагиле, которому было разрешено «проводить публичные мероприятия».

Нечётная сторона улицы на этом отрезке не была застроена, так как её занимала Базарная площадь.

Не стали застраивать этот участок и в советское время, хотя такие планы были. В 1961-м купеческие дома были снесены и на их месте появилась большая пятиэтажка, на первом этаже которой был открыт магазин «Книжный мир».

Два дома купца А. П. Федоровского (фото 1961 г.)

На углу улиц Высоковской и Шамина находятся ещё два старых купеческих дома: двухэтажный каменный особняк купца Лебедева, торговавшего мукой, и дом Зинаиды Кокушкиной, снохи купца Петра Кокушкина. В лебедевском доме в 1904-1905 годах находилась конспиративная квартира местной ячейки социал-демократов, а после Октябрьской революции в нём снимал комнату автор проекта памятника В. И. Ленину, художник и учитель рисования школы № 1 им. Крупской Алексей Фролов. Особняк З. П. Кокушкиной был известен ещё и тем, что в нём находились почта и телеграф.

Дальше, вниз по Высоковской, купеческих домов не было.

До самого берега реки Тагил улица была застроена небольшими деревянными домами, где жили рабочие и мещане. Здесь находилось несколько мелких лавок и небольшой дом, выстроенный купцами Кокушкиными в 1910 году для начальных классов земской школы. Заканчивалась улица большой свалкой мусора и навоза.

Достопримечательностей на этом участке улицы прежде не было, не появились они и в советский период.

Дом № 49 по улице Первомайской (фото 1950 г.)

Конец улицы. Дом в пойме р. Тагил (фото 1963 г.)

Своё нынешнее название улица получила 30 апреля 1926 года. Получила неслучайно: в 20-х и 30-х годах здесь формировались сводные колонны тагильчан для прохождения на демонстрациях и других массовых мероприятиях. В те годы праздничные демонстрации проходили совсем не по тому маршруту, к которому привыкли последние поколения жителей Нижнего Тагила.

Колонны демонстрантов двигались не в сторону железнодорожного вокзала, а в обратном направлении, к бывшему зданию Главного заводоуправления, где в годы советской власти находился Горсовет, к площади Рабочей Молодёжи, где у памятника Ленину устанавливалась трибуна. Рабочие металлургического завода, железной дороги, сотрудники советских учреждений и учащиеся Центрального района принимали участие в демонстрации в обязательном порядке, а предприятия и учреждения других районов города делегировали на демонстрацию передовиков производства, ударников, лучших по профессии, из которых формировались сводные колонны. Остальные тагильчане ходили на праздничные митинги в своих районах.

В Центральном (позже – Ленинском) районе колонны демонстрантов начинали движение по улице Ленина, куда выходили с улицы Первомайской, и далее следовали до площади Рабочей Молодёжи, поворачивали на улицу Карла Маркса и двигались вновь до Первомайской.

С увеличением числа участников демонстраций менялись схема и порядок движения колонн. В начале 30-х годов, например, для формирования колонн стали использоваться улицы, выходящие на главный маршрут движения демонстрантов – Красноармейскую, Библиотечную, Комсомольскую. Правда, места для всех всё равно не хватало. В 1938 году в колоннах демонстрантов в Ленинском районе прошли более 75000 человек, и уже тогда городские власти начали обсуждать вопрос о новом маршруте движения колонн.

Выход колонны учащихся с улицы Библиотечной на улицу Ленина

Главной же достопримечательностью улицы в её постреволюционной истории была и остаётся берёзовая аллея, протянувшаяся по чётной стороне Первомайской – от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина. Эта аллея по сей день является живым памятником такому явлению советского периода, как «квартальные» или «уличные комитеты», получившие своё развитие с конца 20-х годов. Эти «комитеты» объединяли граждан, желающих самостоятельно, не дожидаясь действий со стороны городских властей, благоустроить свой двор или улицу. Домкомы и улкомы занимались организацией досуга жителей, уборкой дворов и улиц, вывозом мусора, мелким ремонтом дорог и тротуаров, благоустройством внутриквартальных территорий и, конечно, озеленением. Возглавляли эти комитеты, как правило, активные домохозяйки или пенсионеры.

В начале 30-х возник такой уличный комитет и на Первомайской. Он объединял жителей улицы от самого её начала до перекрёстка с улицей Карла Маркса. В конце 1934 года уличным комитетом был проведён ряд работ по благоустройству пешеходной части улицы и частично её проезжей части. Тогда же на собрании жильцов было решено весной следующего года приступить к озеленению улицы. Кампания по озеленению была начата весной 1935-го и продолжалась почти два года. За это время на улице Первомайской высадили более двух тысяч саженцев деревьев и почти столько же кустарников. Часть саженцев активистам выделил трест «Горзеленхоз», часть жители привезли из леса самостоятельно.

Городская газета «Тагильский рабочий» писала о квартальном комитете улицы Первомайской:

«Больше всех сделал квартальный комитет улицы Первомайской, возглавляемый домохозяйкой Гуляевой. Высажено почти две тысячи берез, лип и клёнов. По всей улице в четыре ряда проведено древонасаждение, полностью отремонтирована дорога и тротуары».

Назывались в заметке и фамилии наиболее активных жителей улицы, принимавших участие в озеленении: Михайловы, Андроновы, Клушины, Яковлевы и другие.

Берёзовая аллея на улице Первомайской (фото 2013 г.)

На отрезке улицы между Ленина и Карла Маркса были высажены только берёзы. Тогда же квартальный комитет подал в горисполком проект перепланировки улицы в бульвар. Здесь, по задумке общественников, должны были появиться скамейки, киоски с газетами и прохладительными напитками. Предложения эти, к слову, были учтены при разработке генерального плана развития города.

Улица Первомайская на электронной карте города 2016 г.

С 60-х годов на Первомайской начали строиться многоквартирные каркасно-панельные дома различных серий. Привели в порядок и конец улицы, уперев его в кольцевую дорожную развязку Серова – Циолковского. В первой половине 70-х на чётной стороне бывшей улицы Высоковской открылись цирк и кинотеатр «Современник», позднее были построены здания главпочтамта и ГТС (ныне ПАО «Ростелеком»). О прошлом улицы, основанной более двухсот лет назад переселенцами из глухих Рымовских лесов, сейчас уже ничто не напоминает.

Рассказывают, что однажды главный энергетик ВРУ Ефим Александрович Кандель, известный в 30-50-х годах ещё и как краевед, выступая в Доме техники с лекцией о прошлом Высокогорского рудника, сказал в заключении:

«К сожалению, этот город без остатка съедает свою историю. То, о чём должны знать и чем должны гордиться последующие поколения, исчезает безвозвратно...»

Улица Первомайская от перекрёстка с ул. Карла Маркса (фото 2013 г.)

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В материале использованы фото А. Ф. Кожевникова, Д. В. Макеева, С. Шульпина.

Дмитрий Кужильный и Сергей Волков специально для АН «Между строк»