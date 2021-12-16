Творческая лаборатория для фотографов, дизайнеров, визажистов и музыкантов пройдёт в Нижнем Тагиле в начале 2022 года 

Креативный кластер SAMORO.doc приглашает молодёжь Нижнего Тагила на творческую лабораторию COLABA (16+) музыканта и продюсера Вадима Самойлова. Он презентует пятидневный образовательный онлайн-курс 24 декабря на офлайн-встрече в «Самородке». Все желающие могут прийти на презентацию, чтобы побольше узнать о творческом акселераторе и принять решение об участии.

Как рассказали «Афише МС» в продюсерском центре Свердловской области по развитию креативных индустрий «Уральский авангард», акселератор пройдёт по двум направлениям. Первое предназначено для музыкантов, участвовавших в летней творческой мастерской основателя «Агаты Кристи» Вадима Самойлова. Молодым артистам откроют секреты музыкального продюсирования, продвижения, концертной постановки, расскажут о музыкальном оборудовании и авторских правах.

Второе направление объединит фотографов, визажистов, видеографов и других творческих людей. Им расскажут, как снимать крутые музыкальные видео, придумывать образы и делать фотосессии для артистов, оформлять обложки альбомов, а также познакомят с секретами продвижения музыкальных проектов.

«Как упаковать музыкальный проект: портретная и репортажная съёмки, клипмейкинг и передовой контент, айдентика, бренд, имиджмейкинг, продвижение и защита продуктов и другие дисциплины ждут ребят на акселераторе. Благодаря ему каждый сможет прокачать свои навыки, получить готовый кейс в портфолио, стать частью творческого комьюнити, найти потенциальных партнёров и клиентов», — говорят организаторы.

Набор стартовал 15 декабря. Записаться можно на сайте проекта COLABA. А попасть на встречу с Вадимом Самойловым, которая пройдёт 24 декабря в 18:30 в «Самородке», можно по предварительной регистрации.

По итогам акселератора проявившие себя участники будут приглашены в проект Самойлова для создания медиаконтента к его новому альбому и новой шоу-программы. Весной участники встретятся снова, чтобы работать в командах над музыкальными проектами. Громким финалом крутого проекта станет гала-концерт, на котором участники интенсива продемонстрируют результаты командной работы, выступив на одной сцене со звёздами.