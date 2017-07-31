Топ-менеджеров «Реновы» отпустили под домашний арест

Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и гендиректора подконтрольного «Ренове» энергохолдинга «Т Плюс» Бориса Вайнзихера, задержанных в сентябре 2016 года по уголовному делу о взяточничестве в Коми, пишет РБК со ссылкой на адвоката Вайнзихера Константина Ривкина.

Как заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва, об изменении меры пресечения Ольховику и Вайнзихеру просило следствие и суд удовлетворил это ходатайство.

В свою очередь, знакомый топ-менеджеров, присутствовавший на суде, сказал, что об изменении меры пресечения обвиняемых ходатайствовали адвокаты, а следствие настаивало на продлении заключения. До этого оба фигуранта дела находились под арестом. Суд неоднократно продлевал им эту меру пресечения.

Напомним, Ольховик и Вайнзихер были арестованы в сентябре 2016 года. Им вменяют передачу 800 млн рублей бывшему руководству Коми во главе с Вячеславом Гайзером. Следствие считает, что Ольховик и Вайнзихер передавали деньги и иное имущество в обмен на комфортные условия для работы в регионе. С 2007 по 2014 год оба руководили компанией «Комплексные энергетические системы».

Последний раз суд продлевал арест Ольховику и Вайнзихеру в апреле. Решением суда оба фигуранта должны были оставаться под арестом до 5 и 6 августа соответственно. Нынешнее решение суда означает, что оба переведены под домашний арест до 5 и 6 августа.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»