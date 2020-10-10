Тайны тагильских гор: секретные объекты ПВО или подземные хранилища на случай ядерной войны

Некоторые горы, находящиеся на территории Нижнего Тагила, в советский период были переименованы, хотя каких-либо видимых оснований для этого не было. Например, гора Тонская, у подножия которой в 1933-м появился посёлок спецпереселенцев, названный позднее Черемшанкой (теперь — Верхняя Черемшанка). На картах 1950–1970-х годов Тонская обозначена как гора Моховая. В наше время в обиходе чаще всего встречается двойное название горы — Тонская (Моховая). И хотя некоторые геологи полагают, что гора, высота которой составляет почти 309 метров, является одной из вершин Высокой, в историю города Тонская вошла как отдельная гора. Этимология первого названия до сих пор неясна. Название же Моховая было дано горе из-за обилия мха на её склонах.

Ещё одна переименованная гора находится у посёлка Горбуново. В XVIII веке гора называлась Горбунихой. Во второй половине XIX столетия в разных справочниках стало появляться название Горбунова гора, а в начале ХХ века оно трансформировалось в Горбуново.

Впервые Горбуниха «прославилась» в 1735 году, когда солдатская команда «главного горного командира» Татищева выловила на горе десятка два старообрядцев, которые устраивали на поросших густым ельником склонах горы свои молебны. Второй раз о горе Горбуново заговорили в начале 1960-х, когда на ней появился «сверхсекретный военный объект», окружённый двумя рядами колючей проволоки и контрольной полосой.

Важности объекту придавала и вооружённая охрана, патрулировавшая периметр круглые сутки. Поначалу людская молва утверждала, что в горе спрятаны межконтинентальные баллистические ракеты. Затем кто-то пустил слух, что там находится сверхсекретная система ПВО. Но скоро тайное стало явным: оказалось, что на вершине Горбуновой горы (273 метра) устроено подземное хранилище пресной воды на случай ядерной войны. Хранилище предназначалось не для города, а для городского эвакуационного пункта, который тогда находился поблизости. После перестройки хранилище перестало быть секретным объектом. Причиной тому стал перенос городского эвакопункта в район Баранчи и Кушвы. Объект забросили, не сумев найти ему другое применение. В конце 1990-х и в начале 2000-х охотники за железным ломом разграбили хранилище, вывезя оттуда всё, что смогли достать. В наши дни объект представляет интерес только для сталкеров.

Подземное хранилище пресной воды снаружи и внутри (фото 2012 г.)

О некоторых горах города можно сказать: «иногда они возвращаются». Как, например, гора Валёгин Бор (259 метров), расположенная близ места слияния речек Большой Кушвы и Ежовки. В 1930-х годах под горой заработали песчаный, а затем и щебёночный карьеры, которые сыграли большую роль в ходе строительства «Уралвагонзавода» и соцгородка Вагонстрой. Вскоре вокруг карьеров появился небольшой посёлок, который сильно разросся в послевоенные годы.



Гора Валёгин Бор на карте города 1960 г.



Сама гора, поросшая высоким сосняком, ничем особым не примечательна, и в 1970–1980-х годах её название было вытеснено упрощённым топонимом Валёжка, под которым подразумевался сам посёлок, гора, два прудка, шлакоотвалы и карьеры. В 2000-х название горы вновь стало обретать имя собственное. Но не в связи с проснувшимся интересом к ней любителей активного отдыха, а из-за скандальной ситуации вокруг щебёночного карьера Валёгин бор.

Гораздо меньше повезло Керкиным горам — горному массиву из десяти гор высотой от 330 до 365 метров, расположенному неподалёку от горы Голый Камень. Некоторые вершины Керкиных гор имеют названия: Столбушка, Раздельная, Подножная, Приказчица, Привалиха. Названия других давным-давно позабыты. Знамениты Керкины горы тем, что в XIX веке здесь был настоящий демидовский заповедник, охотиться в котором могли только господа заводовладельцы и их гости. Простому люду дорога на Керкины горы была заказана. За убитую лису с виновника взимался штраф в 3 рубля серебром, за зайца — 1 рубль 30 копеек, за срубленную сосну или ель — по 55 копеек серебром за каждый аршин. В то же время сбор грибов и ягод в заповеднике был разрешён для всех.



Керкины горы на электронной карте 2014 г.



Происхождение названия этого горного массива у многих может вызвать непонимание и даже недоумение: Керки — это небольшой туркестанский городок на левом берегу реки Амударьи. Это так, если не знать, что керка — изба коми-зырян, которые наряду с оседлыми вогулами населяли Средний Урал до того, как сюда в XVII–XVIII веках начали перебираться русские переселенцы. Керка очень похожа на русскую избу с тем отличием, что в избе пространство делилось на переднюю (жилую) и заднюю (хозяйственную) части, а в керке — на левую и правую. По мнению ряда историков и краеведов, в додемидовские времена у подножия Керкиных гор находились несколько зырянских деревень, жители которых промышляли охотой, рыбалкой и примитивным земледелием. Надо отметить, что название керка происходит от персидского слова «керк», что в переводе с фарси означает «строение». В ХХ веке название трансформировалось в горы Керкина, и с тех пор многие считают, что горы названы в честь некоего человека — натуралиста, путешественника или геолога.

Любопытно, что чем дальше от города располагаются горы, тем менее они исследованы на наличие в них полезных ископаемых. С одной стороны, это может показаться странным, но с другой — потенциал горы Высокой был настолько велик, что Демидовым часто не хватало мощности заводов, находящихся в пределах их уральской «дачи», чтобы переработать весь выплавляемый чугун. Тем не менее практически на всех горах бывшего Нижнетагильского округа можно встретить старые, давно осыпавшиеся от времени закопушки или дудки*.

Некоторые считают, что больше половины всех гор, находящихся вокруг Нижнего Тагила, получили свои названия от демидовских горщиков**. Это такие горы, как обе Баклушины, Корюкова, Лехонова, Денисова Ипатиха, Зотиха и ещё ряд других. Часть гор были названы по их растительным признакам: Липовая (321 м), Берёзовая (296 м), Жимолостная (475 м), Пихтовая (441 м), Сосновая (310 м).

Встречаются и горы с одинаковыми названиями. Например, гора Липовая, у подножия которой находится садовое некоммерческое товарищество № 15, имеет «сестру» в окрестностях Черноисточинска. Есть своя «сестра» и у вагонских Пихтовых гор — неподалёку от посёлка Дальнего.



Гора Липовая у Черноисточинска (фото 2015 г.)



В самом конце XIX века среди обывателей Среднего Урала в моду начинает входить пеший туризм. В заводских посёлках появляются группы мужчин и женщин, которые начинают организованно совершать непродолжительные выходы на природу. Пионером в новом увлечении стал Екатеринбург, где были созданы не только туристические кружки, члены которых совершали выходы на природу в свободное от работы время, но даже секции велотуризма. Туризмом увлекались преимущественно мещане, разночинцы и «новые купцы».

В начале XX века пешим туризмом стали заниматься учащиеся школ и училищ. При этом акцент делался не столько на активный отдых, сколько на познавательно-образовательную составляющую туристических походов. Инициаторами таких походов, как правило, становились преподаватели учебных заведений. В Нижнем Тагиле одним из таких энтузиастов был известный нам селекционер и преподаватель Выйского двухклассного земского училища Кузьма Осипович Рудый.



Кузьма Осипович Рудый (фото 1930-х гг.)



С учащимися земского училища Кузьма Осипович совершал походы по ближайшим окрестностям, в том числе и на горы Голый Камень, Денисову, Заячью, Горелую, где вместе с ребятами собирал гербарии, попутно рассказывая о деревьях и травах.

Другим известным энтузиастом образовательного туризма в Нижнетагильском посёлке был надзиратель Горнозаводского училища Михаил Абрамович Дмитриев. Он также начинал с вылазок на окрестные горы, в том числе на Медведь-Камень, но позднее, в 1908 году, стал организовывать более масштабные походы: на озеро Таватуй, по реке Чусовой, на заводы, построенные Демидовыми в Пермской губернии. Турпоходы Дмитриева отличались высокой степенью подготовки. Так, например, для похода по Чусовой были заранее приобретены лодки, которые после были проданы.



Группа учащихся и преподавателей Нижнетагильского горнозаводского училища во время одной из туристических поездок по Уралу (фото 1913 г.)



Но настоящий бум местного туризма в нашем городе, как, впрочем, и во всей стране, начался после войны, в 50-е годы прошлого столетия. Именно тогда тагильчане, желающие провести выходной день на природе и получить новые впечатления, вспомнили об окрестных горах. На предприятиях, в школах и при ЖЭКах начали появляться секции и кружки туризма. Тогда же любители активного отдыха обратили внимание на горы, расположенные в ближайшем пригороде.

Одной из первых гор, ставших популярными у тагильских туристов в 1950–1960-х годах, была Воронья (277 м) у посёлка Чащино. А настоящим достижением среди туристов-любителей стали считаться восхождения на горы Дыроватик, Липовую и Юрьев Камень.

Гора Дыроватик (382 м), расположенная в трёх километрах к северу от посёлка Черноисточинск, с 1999 года имеет статус государственного памятника природы. Гора, по самую макушку поросшая смешанным лесом, усыпана останцами, покрытыми мхом, что затрудняет подъём на неё для людей неподготовленных, неопытных в такого рода походах. Своё название гора получила из-за вершины, сложенной из останцев в виде огромной арки.

Вершина горы Дыроватик (фото 2015 г.)

Есть на Дыроватике и своя маленькая достопримечательность: на самой высокой точке горы можно увидеть бетонный постамент, оставшийся от геодезического репера***.

Но главная порция впечатлений, которые получает турист, взобравшийся на Дыроватик, связана с видами окрестностей, открывающихся оттуда. С вершины горы хорошо видны и гора Белая, и близлежащие населённые пункты, а в хорошую погоду виден даже Нижний Тагил.

В 2000-е годы с ростом поездок за границу популярность горы Дыроватик у тагильчан заметно снизилась. Тем не менее любители местного туризма не упускают возможности взойти на гору. Авторы со всей ответственностью могут заявить: оно того стоит!

Второе место по популярности у тагильских туристов-любителей уже не один десяток лет удерживает гора Юрьев Камень (501 м), расположенная почти посередине между Черноисточинским и Ленёвским прудами. Точнее, это не гора, а обособленный горный массив, склоны которого покрыты густым смешанным лесом.

Скальные останцы Юрьева Камня (фото 2015 г.)

При подходе к этим скалам иногда кажется, что вся горная гряда образована не без участия человека. Одно время гипотеза о частично рукотворном происхождении Юрьева Камня довольно активно обсуждалась на любительском уровне, но профессиональные геологи утверждают, что причудливая «кладка» останцев на вершине горы — исключительно творение природы.

Впрочем, краеведы полагают, что в самой малой части человек всё же приложил усилия для формирования нынешнего вида Юрьева Камня. Дело в том, что в XVIII столетии у подножия горы селились старообрядцы, а после прихода в эти края Демидовых горный массив стал местом отправления староверческих обрядов и проведения молебнов и проповедей. Место это действительно было глухое, окружённое болотами, в лесах водились волки и медведи. Первая дорога к Юрьеву Камню появилась только в середине XIX века, когда старообрядцев вытеснили из-под Черноисточинска дальше, в район Весёлых гор.

Причудливые останцы Юрьева Камня (фото 2015 г.)

Любопытно, что ещё в начале 70-х годов XX века неподалёку от дороги, ведущей на Юрьев Камень, находилось старинное старообрядческое кладбище с захоронениями конца XVIII — начала XIX века.

Появление на берегу Черноисточинского пруда многочисленных баз отдыха в 60–70-х годах прошлого века способствовало росту популярности Юрьева Камня у тагильчан. Гору стали посещать как взрослые туристы, так и школьники и учащиеся профтехучилищ, техникумов и вузов. В 1980-е годы подъём на Юрьев Камень был даже включён в популярные тогда маршруты выходного дня. На гору приезжали туристы не только из Нижнего Тагила, но и из других городов Свердловской и Пермской областей, Кирова, Тюмени, Оренбурга, Уфы, Казани.

С вершины горы открывается прекрасный вид на Черноисточинский и Ленёвский водоёмы, на гору Белую, Черноисточинск и окрестные леса и горы. В ясную погоду отсюда видны горы Долгая и Голый Камень. Да и сами по себе скалы Юрьева Камня необычайно красивы в любую погоду и в любое время года.

Ещё одна гора в районе Черноисточинска — Липовая (387 м) — представляет большой интерес как для туристов, так и для краеведов. Геологи считают, что Липовая является древним потухшим вулканом, на её вершине имеются остатки вулканического кратера и живописные скалы-останцы. К тому же гора была одним из мест, где скрывались беглые старообрядцы в XVIII и XIX веках.



Вершина горы Липовой (фото 2015 г.)



Подъём на Липовую нельзя назвать сложным. К вершине горы ведут несколько троп, в том числе из Черноисточинска. К сожалению, подножие горы замусорено дачниками, которых в последние годы в посёлке становится всё больше и больше, но если подняться выше метров на 50, свалки мусора уже не встречаются. Ближе к вершине горы можно увидеть небольшие гроты в скалах, а на самой верхней точке Липовой — бетонное основание репера, оставшееся здесь с 60-х годов прошлого века.



Вид на Черноисточинский пруд и посёлок с вершины горы Липовой (фото 2016 г.)



Продолжение следует…

(с) 2020. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

------------------------------

Примечания

* Закопушка (устар.) — простейшая ямообразная горная выработка до 0,5 метра, которая служит для вскрытия коренных пород, залегающих непосредственно под растительным слоем и почвой.

Дудка (устар.) — вертикальная горная выработка от 1,5 метра, имеющая круглое сечение. На Урале дудки часто использовали при разработке месторождений драгоценных и полудрагоценных камней, а также золота.

** Горщик (устар.) — специалист по добыче драгоценных и цветных камней.

*** Репер (от фр. repère — «метка, знак») — знак, находящийся в определённой точке земной поверхности с известной абсолютной высотой.

Фото: из архивов НТГИА, НТГМК, сайта swalker.ru, Дмитрий Карпунин (dkarpunin.livejournal.com), Дмитрий Кошкин, Сергей Волков.