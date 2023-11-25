Тагильский рок — от расцвета до заката. Часть 4 (ВИДЕО, АУДИО) (окончание)

В 1990-е годы тагильский рок начал стремительно молодеть, сдавая свои позиции попсе. Отчасти виной тому стал наплыв в город современной аппаратуры: сэмплеров, цифровых синтезаторов и клавишных, электронных ударных. С другой стороны, в попсу начали уходить рок-музыканты со стажем, считая, что с поп-музыкой легче пробиться к славе или хотя бы к известности. Кроме того, в тот период вновь начал расти интерес к ВИА, к простой, незамысловатой, но профессионально исполняемой музыке. Слушатель уже начал уставать от «ветров перемен» и всего, что было связано с событиями последних лет.

Одним из таких ВИА, переживавших свой ренессанс в 1990-х, был ансамбль «Ровесник», возникший в 1978 году в Доме культуры школьников, а позже перебравшийся в ДК «Юбилейный».



ВИА «Ровесник» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.sssrviapesni.info/img24/rovesniknizh_gal1.jpg)



Изначально ансамбль назывался «Ровесники», но в один прекрасный день выяснилось, что ВИА с таким названием уже три года как существует в Москве (худ. руководитель Владимир Сегал) и даже готовит к выпуску на «Мелодии» свою первую пластинку. Тагильчане сократили название коллектива на одну букву, однако для всех так и остались «Ровесниками». В составе ансамбля выступали известные впоследствии тагильские исполнители: Виктор Лейс (бас-гитара), Евгений Ветошкин (саксофон), Ольга Седова (вокал), Виктор Фаст (вокал) и другие. Художественным руководителем был Виктор Фладунг. После того как «Ровесник» выступил в программе ЦТ «Песня года», о нём заговорили по всей стране, а фирма «Мелодия» предложила тагильчанам записать диск-миньон. Музыканты побывали с гастролями во всех крупных городах Советского Союза, а также в Чехословакии и Демократической Республике Йемен.



Выступление ВИА «Ровесник» на ЦТ (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.sssrviapesni.info/img24/rovesniknizh_gal1.jpg)



В начале 1980-х состав ВИА в очередной раз обновился (всего «Ровесник» пережил пять составов), кто-то ушёл попробовать себя в рок, кто-то вошёл в состав эстрадного оркестра «Оптимисты», созданного во Дворце культуры «Юбилейный», кто-то отправился служить в армию. На их место стали приходить новые музыканты.



ВИА «Ровесник» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://old.tagilka.ru/upload/medialibrary/68f/68fdd8b9e503931f702c6abaf925e399.jpg)



С ВИА «Ровесник» были тесно связаны судьбы известного тагильского композитора Виктора Рукавишникова и певицы Светланы Кашиной. В середине 1980-х Виктор Лейс создал на базе ансамбля творческую студию, где азы эстрадного искусства стали постигать школьники и учащиеся средних специальных учебных заведений.

В начале 1990-х годов в студию пришёл бывший участник рок-группы «Ревизия ценностей» Юрий Козин, который решил создать подростковую поп-рок-группу. К тому времени Юра уже прилично играл на клавишных и гитаре, освоил сэмплерный синтезатор, сочинял музыку и пытался писать тексты песен.

«Попса тогда была дико популярна, а Юрка всё ещё оставался рокером. Поэтому поначалу он пытался создать группу, которая играла бы в стиле foreigner — этакий уже не рок, но ещё не попса. Но концепцию раскритиковали, причём справедливо: музыка была вторичной, а тексты песен — примитивными. Юра обиделся, но ненадолго, и решил переключиться на детскую эстраду, хотя все ниши там оказались уже занятыми — благодаря “Золотому петушку” в Тагиле начался настоящий бум детской песни», — вспоминает его коллега и приятель Артём Сушилов.

И всё-таки свободную нишу для реализации своего творческого потенциала Юрий Козин нашёл, обратив внимание на танцевальную музыку для подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Собрав группу, он назвал её «Полицейская академия», написал музыкальный материал и в 1995 году с помощью звукорежиссёров Вадима Туркина и Владимира Божко записал и выпустил на компакт-дисках и кассетах первый альбом «Ночной патруль» (18+).



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://sun9-21.userapi.com/impf/W65JVGPsQ7X2cE45uBqGXSGqX_JaizKuNnv4-Q/ULIQZaHrnwA.jpg)



Несмотря на то, что бывшие коллеги по цеху подвергли альбом обструкции, Юрий продолжал довольно успешно работать в выбранном стиле до конца своей жизни.

Ярким примером перехода рокеров в другие жанры стала тагильская «Группа-в-ухо», возникшая в 1993 году и поначалу игравшая чистый, нерафинированный панк-рок. Группу создали Сергей Куманяев, Вадим Куликов, Константин Попов и экс-солист ансамблей «Солидарность» и «Будни» Павел Петрищев. Двое последних к тому времени работали в телерадиокомпании «Телекон» и были знакомы тагильчанам по передачам «Бульвар» (18+), «Магамба» (18+), «Бесятина» (18+) и другим. Сказать, что к середине 1990-х тагильский рок умер, нельзя. Рок-группы из Нижнего Тагила по-прежнему с успехом выступали на рок-фестивалях «Живой звук» и Rock-Line, давали концерты в родном городе и за его пределами, но постепенно пропадали из информационного поля. Одной из групп, произведших фурор на фестивале Rock-Line’96, был тагильский коллектив «Лига-Т». Ребята были довольно популярны в Тагиле, им пророчили большое будущее, но группа как-то незаметно ушла в тень, и через несколько лет о ней позабыли.

Уход из рока в хип-хоп был встречен поклонниками группы по-разному. Однако даже критики неизменно отмечали качественное звучание тагильских пионеров рэп-движения и тексты песен, многие из которых актуальны и по сей день. С коллективом работали известные в Нижнем Тагиле продюсеры Иван Сухов и Сергей Ведерников, медиаподдержку оказывала ТРК «Телекон». «Группа-в-ухо» была и остаётся, пожалуй, единственным успешным тагильским музыкальным коллективом, который помнят и о котором говорят даже спустя два десятка лет после ухода со сцены. В 1995-м ребята завоевали Гран-при фестиваля «Живой звук» (18+), их клип попал в ротацию на «Муз-ТВ», группа снималась в рекламе, выпустила на кассетах и CD три альбома: «Медляк решает всё...» (1996) (18+), «Черепашья головка» (1997) (18+), «Солнечный рэп» (2001) (18+) и даже свои собственные мерчи. В 2022 году было объявлено о переиздании всех трёх альбомов.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(http://rapdb.ru/wp-content/uploads/2019/11/Группа-В-Ухо- «Солнечный-Рэп» -2001-Медиа-Стар-MC-05.jpg)



Формально «Группа-в-ухо» существует по сей день, о распаде команды никто официально не объявлял. Участники коллектива живут в разных городах, занимаются своими проектами. Время от времени музыканты собираются вместе в родном Тагиле и дают концерты, каждый из которых становится событием в культурной жизни города.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://www.hip-hop.ru/forum/img/2022/02/07/20707162007c7d087ab.jpg)





Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://www.hip-hop.ru/forum/img/2022/02/07/20707162007c8fa8daf.jpg)



Впрочем, не все тагильские рокеры ушли в другие музыкальные жанры. Ярким примером может служить история Александра Макарова и его группы Blues Line, которые на сегодняшний день являются ветеранами тагильской рок-сцены, её живыми легендами.

Начинал Александр Макаров в 1995-м в составе рок-лаборатории RadioT, которую создал уже известный нам Сергей Боярских. Вдумчивый, тонко чувствующий музыку гитарист долгое время выступал в качестве сессионного музыканта, но мечтал собрать коллектив единомышленников, любящих блюз так же, как он сам.



Александр Макаров (фото Сергея Боярских, 90-е гг. / с разрешения правообладателя)



В конце 2004 года усилиями Виктора Календы, Владимира Лавренова и Александра Макарова была создана группа Blues Line, которая начала играть синтез чикагского и техасского блюз-рока, что было весьма неожиданно для тагильских любителей рок-музыки. Группа выступала на всех площадках нашего города, гастролировала в Екатеринбурге и в легендарном московском блюзовом клубе «Дом у дороги», стала инициатором первого на Урале блюзового фестиваля «Плюс минус блюз». Позднее еженедельная тематическая музыкальная программа с таким же названием появилась в эфире «Экорадио», Александр 10 лет был её бессменным ведущим, рассказывая тагильским радиослушателям об истории блюза и блюзовых музыкантах.

Группа Blues Line на фестивале Ural Music Night (видео А. Макарова / фрагмент)

В 2019 году коллектив презентовал первый за всё время своего существования альбом.

«В основе блюза, как и джаза, лежит импровизация: берётся определённая форма, и музыканты на неё импровизируют. Блюз — это живая музыка, её нужно слушать здесь и сейчас, поэтому мы никогда не ставили задачи записать альбом, но просто так сложились звёзды», — рассказывал лидер группы журналисту АН «Между строк».

Группа Blues Line является неизменным участником фестиваля «Открытый звук», выступала на фестивале Ural Music Night, часто её можно увидеть и услышать в баре «Гора». Состав группы неоднократно менялся и в настоящее время в ней играют: Александр Макаров (гитара, вокал), Эльвира Нураева (ударные), Михаил Малых (бас-гитара).



Группа Blues Line (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-80.userapi.com/impg/lbidqE8d9SXfvxryhVctdiRlDQCg4fFLvZCY5A/gYLAB1G4wu8.jpg)



Не завязал с рок-музыкой и Максим Дмитриев, который перебрался в Екатеринбург и со своей группой Katherine's Favorites активно выступал на различный площадках столицы Среднего Урала и за её пределами. В 2001 году он записал и выпустил на CD второй альбом, на этот раз в формате EP. В период с 2008 по 2010 год Макс снял несколько видеоклипов на свои новые песни.

Вопреки утверждениям некоторых «олдов», тагильский рок не умер. В городе появляются новые группы и молодые музыканты, существует рок-клуб «К2», проходят выступления на различных площадках. Не отстают от молодёжи ветераны тагильской рок-тусовки: несколько лет назад в городе появилась группа «Ключ», в состав которой вошли такие известные в городе музыканты, как Сергей Коробицын, Александр Вылегжанин, Михаил Левин, Вадим Шосман и другие. Играют «старички» в своё удовольствие, репетируют в свободное время, но если берутся за дело, то результат почти всегда стопроцентный. За примером далеко ходить не придётся: новый гимн города «Жемчужина Урала» написал Сергей Коробицын, а исполнила и записала группа «Ключ».



Группа «Ключ» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://dkntmk.ru/upload/iblock/6bd/6nx52sukp332x9ppza571ltjnslwt8uv.jpg)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»