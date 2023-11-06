Тагильский рок — от расцвета до заката. Часть 3 (ВИДЕО, АУДИО)

Перестройка стала «золотым веком» тагильского рока. Политика гласности, снятие каких-либо идеологических ограничений в конце 1980-х годов сыграли положительную роль в развитии музыкальной молодёжной культуры, а падение железного занавеса способствовало насыщению внутреннего рынка качественной аппаратурой. Появлялись новые самодеятельные рок-группы, по всей стране проходили неформальные рок-фестивали, возникали творческие объединения рокеров. Одновременно развивалась рекорд-индустрия, многие самодеятельные музыканты могли записать свои песни уже в приличном качестве home recording. В конце 1980-х в Нижнем Тагиле появляется первая portastudio фирмы Tascam, аппаратура для записи и сведения музыки, что дало музыкантам возможность записывать качественные демо-версии своих песен. На так называемых базах (репетиционных помещениях) самодеятельных групп создаются комнаты для записи голоса и акустических инструментов.



Tascam 244 (фото: CountrySkyStudio / CC BY-SA 4.0 / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Tascam_Portastudio_244.jpg/1145px-Tascam_Portastudio_244.jpg)



В это же время в Нижнем Тагиле стали появляться детские эстрадные коллективы: «Детский сад», «Джулия», «Чудетство», ВИА «Красные маки» и другие. Надо сказать, что в СССР уже существовал ВИА «Красные маки» (худ. руководитель Валерий Чуменко), который в 1980-м, к Олимпиаде в Москве, записал диско-оперу «Кружатся диски», а до этого издал полдюжины пластинок на фирме «Мелодия». Тагильчан стали обвинять в незаконном заимствовании названия. Но к моменту создания тагильского ВИА «взрослые» «Красные маки» уже распались, а затем возродились под именем «Маки», и наши «Красные маки» остались единственными. Впрочем, название на афишах всё-таки вводило в заблуждение многих любителей эстрадной музыки. И не только в Нижнем Тагиле.



ВИА «Красные маки» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)



В конце концов рост количества детских ВИА и групп привёл к тому, что в 1989 году тагильские композиторы Сергей Ведерников, Владислав Домрачев и поэт Борис Молочков организовали первый конкурс детских эстрадных исполнителей «Золотой петушок», который вскоре приобрёл статус всероссийского, а затем и международного. Поддержку конкурсу оказали в администрации города, его спонсорами стали предприятия и предприниматели Нижнего Тагила.

Первый «Золотой петушок» прошёл в здании Нижнетагильского цирка. Затем на долгие годы его «родным домом» стал Дворец культуры «Юбилейный». Хотя конкурс задумывался как городской, очень скоро о нём узнали в других городах Свердловской области, а затем и во всей России. Заявки на участие полетели в Нижний Тагил из больших городов и малых сёл. Песни для юных исполнителей начали писать многие тагильские поэты и композиторы, которые прежде работали со взрослыми ВИА: Юрий Богачёв, Виктор Рукавишников, Алексей Нестеров, Иван Сухов. Первым победителем «Золотого петушка» стал тагильчанин Сергей Мальков. В 1991 году на конкурсе одержал победу Питер Джассон — будущий солист группы «Премьер-министр». В 1995 году победила девочка из Краснотурьинска Женя Отрадная, ставшая позднее известной эстрадной певицей. Также «Золотой петушок» стал стартовой площадкой для участников таких поп-дуэтов, как Smash и «Тату», которые выступали на конкурсе в составе детской группы «Непоседы».

1989 год был отмечен ещё одним заметным музыкальным событием в городе.

27 декабря состоялся первый фестиваль «Тагил-рок», который прошёл в ДК «Юбилейный» и был посвящён памяти Джима Моррисона. Появился в Нижнем Тагиле и первый рок-клуб, получивший название «Консолидация». Инициаторами проведения фестиваля и создания рок-клуба стали участники рок-группы «Слава труду!» Сергей Боярских и Андрей Замураев. Рок-клуб открыл для тагильских любителей рок-музыки новые имена. На тагильской сцене появились группы «СС20», «Битум», «Анализ крови» и ряд других.



Сергей Боярских (фото С. Боярских / с разрешения правообладателя)



Группа «Слава труду!» стала стартовой площадкой для многих тагильских рокеров. Одним из них был Андрей Бушин. В коллективе он играл на гитаре и как-то раз принёс на репетицию свои песни и показал их коллегам.

«Я тогда писал новую программу, все песни там были тяжёлыми, с башнесносными текстами. А песни Андрея были другими, и парень он был мягкий, добрый, бесконфликтный. Тогда мы приняли решение, что он собирает свою группу, которой мы выделили время для репетиций в студии. На клавиши пригласили Наташу Бурцеву, а своё первое выступление его группа, названная “Анализ крови”, провела 2 мая 1990-го в женской колонии», — вспоминает лидер «Слава труду!» Сергей Боярских.

Забегая вперёд, скажем, что Андрей Бушин и его группа «Анализ крови» принимали участие в первом и втором рок-фестивале Rock-Line, организованном пермским музыкантом, лидером группы «Дом» Олегом Новосёловым. Фестивали, собиравшие порядка 15–18 тысяч зрителей, проходили в Кунгуре в мае 1996 и 1997 годов. Песня Андрея Бушина «Дорожная» попала на компакт-диск, выпущенный по итогам фестиваля.



Андрей Бушин (кадр из видео / фрагмент ориг. изображения)

(https://youtu.be/pLp7awKey1w?si=jBJwTRolaQV9opws)



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Анализ Крови - Дорожная

Екатеринбургский меломан и коллекционер Пётр Смоленцев так отзывался об Андрее Бушине: «На мой взгляд, он был романтиком в текстах и новатором в музыке. Однажды на репетиции его группы в каком-то полузаброшенном бомбоубежище Андрей показал мне материал, над которым он работал в то время. Это был какой-то безумный, но удивительно органичный сплав музыки Nazareth, Nene и M. Walking On The Water, на который были положены лирические тексты. Такого я раньше не слышал! Если бы ему удалось реализовать тот проект, это было бы событием».

К сожалению, после Rock-Line группа «Анализ крови» ушла в тень, оставив после себя два видеоклипа и несколько песен. О распаде коллектива Андрей Бушин не объявлял вплоть до своей смерти в 2020 году.

Одна из последних больших легенд тагильского рока — группа «Овод». Историй её создания существовало несколько, но самый подробный рассказ о группе приведён на 4-страничном буклете компакт-диска «Хоровод» (18+), выпущенного в 1996 году студией En Face / Tutti Records.

Группа «Овод» образовалась в мае 1989 года в Нижнем Тагиле. На тот период в её составе были Максим Дмитриев (гитара, вокал), Андрей Ковандо (бас-гитара) и Сергей Солохин (барабаны). В течение полутора лет команда работала на нижнетагильской студии «Стелла». С приходом в группу в 1990 году гитариста Сергея Кривоносова начинается новый этап в её творчестве. Тогда же музыканты делают свои первые демо-записи и становятся самой молодой группой Нижнетагильского рок-клуба. В апреле 1991 года «Овод» записывает в одной из студий Нижнего Тагила альбом Unhappy Mondays (18+) и даёт несколько концертов в Свердловске и городах Свердловской области. В конце 1991-го Макс Дмитриев покидает коллектив. По обоюдному согласию с ним Кривоносов оставляет название, но меняет состав группы и музыкальный стиль. Группа усиленно репетирует, выступает с концертами в Екатеринбурге (Свердловск переименовали в Екатеринбург в сентябре 1991 года), записывает материал к альбому «Хоровод» (18+) на студии в Тагиле. Последний и окончательный состав сформировался в ноябре 1993 года: Сергей Кривоносов — гитара, вокал, Андрей Гусев — бас, Юрий Картамышев — гитара, Сергей Солохин — ударные. «Овод» принимал участие в нескольких рок-фестивалях, где собрал множество лестных отзывов и наград, в том числе Гран-при фестиваля «Живой звук», проходившего в Нижнем Тагиле.



Сергей Кривоносов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-62.userapi.com/impg/-JsOAIpix5bUA9PDaNv4E95CfjWEhzN5ZKXVqw/QNOdb_Se8BY.jpg)



Осенью 1994 года начинается работа над первым профессиональным альбомом, через полтора года он был записан на студии в Нижнем Тагиле. С группой работал известный аранжировщик, композитор, продюсер и звукоинженер Иван Сухов. Мастеринг был осуществлен на студии Tutti Records звукорежиссёром Игорем Черенковым, и в декабре 1996-го альбом вышел на CD.

По мнению ряда музыкальных критиков, «альбом ориентирован прежде всего на тех, кто устал от жёсткого саунда и многолюдных тусовок, это “домашняя музыка” для студентов-домоседов и старых рокеров».

Группа «Овод» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-30.userapi.com/impg/zJ6XYV7aa3SU3siUJH_1_FjfyTMjpdy0m92rQw/X3Gpk85MDVc.jpg) Сергей Кривоносов в студии (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-17.userapi.com/impg/-SuzfgtaIqh4iXGenohP7uDghC5trcWWvOKdNg/CDR4RAxSf9E.jpg)

В 1999 году группа записывает второй альбом «За китами» (18+) и отправляется покорять... Нет, не Москву или Петербург, а Владивосток. Одна из легенд, гулявшая в то время в тагильской рок-тусовке, гласила, что «Овод» получил приглашение от лидера группы «Мумий тролль» Ильи Лагутенко, записавшего на тот момент два альбома на студии PolyGram и выпустившего их на фирме «Союз». Что случилось дальше, в точности не знает никто. Поначалу группа «Овод» пришлась ко двору владивостокским любителям рока и дала несколько концертов, выступала на разогреве у «Мумий тролля».

А затем неожиданно для всех Сергей Кривоносов... ушёл в монастырь. О судьбе группы с тех пор ничего не слышно, а вот её лидер изредка появляется в медиаполе, но уже не как рок-музыкант, а как настоятель монастыря на острове Русский отец Климент. Время от времени он приезжает в Нижний Тагил, даёт интервью СМИ, но о причинах распада «Овода» не говорит.

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Отец Климент — Сергей Кривоносов (в центре) (фото vladivostok-eparhia.ru, 2019 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.vladivostok-eparhia.ru/www/news/2020/2/1364745-1_b.jpg)



Ещё одна тагильская рок-группа, которая запомнилась горожанам и оставила после себя какое-то творческое наследие, — «Остальное наличными» — появилась в конце 1990-х годов. Группа также принимала участие в рок-фестивалях «Живой звук» и Rock-Line, объездила с концертами полстраны и записала два магнитоальбома, переизданные потом на CD. Критики пророчили ей большое будущее, но в 2001 году коллектив распался.

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Постер группы «Остальное наличными» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-78.userapi.com/c1218/u4843591/21243482/x_57ce5bf4.jpg)



В 2015-м «Наличные» объявили о реинкарнации и дали концерт в клубе «Дребезги». Выступление собрало множество тагильских любителей рока самых разных возрастов и вселило надежду на то, что группа обрела второе дыхание и вот-вот возродится. Но с тех пор о них почти ничего не слышно. Впрочем, об окончательном распаде команды никто не объявлял.

В 1990-х годах тагильский рок начал стремительно молодеть и сдавать свои позиции под натиском поп-музыки. Отчасти виной тому стал наплыв в город современной аппаратуры: сэмплеров, цифровых синтезаторов и клавишных, электронных ударных. С другой стороны, в попсу начали уходить рок-музыканты. Причина была проста — с поп-музыкой было легче пробиться к славе или хотя бы к известности.

Одним из таких рокеров стал гитарист и вокалист группы «Ревизия ценностей» Юрий Козин. Вернувшись со срочной службы, он решил оставить рок и переключиться на поп-музыку, надеясь, что его идеи и замыслы будет проще реализовать в танцевальной музыке. Как показало время, он оказался прав. Козин создал несколько проектов, самым известным из которых была группа «Полицейская академия».



«Полицейская академия» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-14.userapi.com/c506/u52689571/106694805/z_d93647c8.jpg)



Продолжение следует…

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»