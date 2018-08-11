Тагильский «городок чекистов»

Когда заходит речь об исторических объектах, достопримечательностях и старых улицах нашего города, об этой улице, как правило, либо не говорят, либо говорят вскользь — вроде как ничего интересного на этой улице никогда и не было. Поэтому многие тагильчане из числа тех, кто родился после 1990 года, считают эту улицу типичным «спальником», появившимся где-то в середине ХХ века. А тем временем улица Ломоносова является одной из старейших в Нижнем Тагиле. Ещё на плане Нижнетагильского завода, составленного в 1846 году служащими Главного правления Нижнетагильских заводов, она уже была изображена.



Улица на карте 1846 г.



Первое упоминание названия улицы встречается в документах второй половины XIX столетия. В большинстве источников она значится как улица Синицына. Но в честь кого улица получила своё название, до сих пор доподлинно неизвестно. По одной версии, в честь одного из заводских приказчиков, который после крестьянской реформы 1861–1863 годов оставил службу у господ Демидовых, стал весьма известным в округе строительным подрядчиком и во второй половине XIX века принимал заказы аж из самого Екатеринбурга. По другой версии, название к улице «прилипло» из-за складов, принадлежавших известному в Екатеринбургском уезде винному откупщику Петру Синицыну, который прославился на всю губернию уже после своей кончины из-за скандала, связанного с завещанием.

Уже будучи довольно пожилым человеком, купец в пух и прах рассорился со всеми наследниками и, решив проучить их «за непочитание родителей», завещал им только по «сто рублёв серебром кажному и отеческое напутствие». А всю свою винно-водочную империю, включая винокуренные заводы, магазины, лавки, склады и прочую недвижимость, отписал… своему приказчику Якову Андрееву, который очень скоро стал одним из самых богатых купцов на Урале и в Зауралье.

Социальный состав жителей улицы сформировался во второй половине позапрошлого века. Селились здесь и мелкие заводские служащие, и купцы «средней руки», и кустари, а позднее и интеллигенция — учителя, врачи, инженеры.

Так, начиная с 1855 года здесь, на улице Синицына, бурно развивается сундучный промысел. Нынешние поколения тагильчан прекрасно знают, что Нижний Тагил был центром подносного промысла как на Урале, так и в Сибири. Но кроме подносов, во второй половине XIX века Нижнетагильский завод славился ещё и своими сундуками.



Сундуки, произведённые «сундучными фабриками» тагильских кустарей, в экспозиции Нижнетагильского историко-краеведческого музея в 1988 г.



Любопытно, что родиной сундучного промысла на Урале считается Невьянск, но после того как Невьянский завод был продан Прокофием Демидовым московскому купцу Савве Собакину (Яковлеву), многие мастера (а они тогда были в большинстве своём крепостными) были перевезены на Нижнетагильский завод. На Урале, в Сибири, а также южных регионах Российской империи сундуки почти полтора века не выходили из моды. Их дарили молодожёнам на свадьбу (как правило, с приданым внутри), использовали для хранения обуви и вещей практически в каждом доме. Особым шиком считались сундучные «горки» — наборы сундуков, выполненных в едином стиле и отличавшихся друг от друга размерами. «Горки» выпускались в различной комплектации, от шести до двенадцати штук, и охотно раскупались купцами, зажиточными мещанами и даже дворянами. Семьи победнее обходились одним сундуком или парой, но большого размера. С внешней стороны сундуки нередко украшали росписью с изображением цветов или жанровых сцен, литыми металлическими уголками, медными или железными полосами с чеканкой. В Нижнем Тагиле наиболее известными изготовителями и продавцами сундуков были купцы Кокушкины. На них работало около дюжины кустарей — изготовителей сундуков. Один из них — Никон Николаевич Попов, живший на улице Синицына, — впоследствии развил своё дело и даже стал конкурировать с Кокушкиными. На «сундучной фабрике» Попова изготовлялись и уникальные музыкальные сундуки, которые при открытии проигрывали несложную мелодию. Сундуки Никона Попова продавались на всевозможных ярмарках Урала и Сибири, а также вывозились в Бухару, Самарканд, Тегеран, Кабул и другие крупные торговые города Средней и Центральной Азии. После Гражданской войны наследники мастера (а по другим сведениям, и он сам) собирались на базе «сундучной фабрики» организовать артель, но в 1925 году она сгорела вместе с запасом материала и оборудованием.

Известна улица Синицына и тем, что на ней проживали некоторые знаменитые в Нижнем Тагиле педагоги.

В частности, здесь жил преподаватель черчения и рисования Выйского заводского училища (впоследствии — Горнозаводского училища) Глеб Турыгин.



Преподаватель черчения и рисования Нижнетагильского Горнозаводского училища Г. Я. Турыгин (фото 1899 г.)



Глеб Яковлевич Турыгин родился в 1826 году. Обучался в Выйском заводском училище и по его окончании в 1843 году сразу был приглашён в штат училища на должность преподавателя черчения. На тот момент ему было 17 лет. После реорганизации училища и его переезда на улицу Уральскую Турыгин перебрался поближе к месту работы, на улицу Синицына, где построил (а по другим сведениям, купил) небольшой двухэтажный каменный дом в самом начале улицы.



Дом Г. Я. Турыгина (ул. Синицына, д. 2, позднее — ул. Ломоносова, д. 5) (фото 1960-х гг.)



Авторитет Глеба Яковлевича в педагогических кругах был велик: кроме основной работы в Горнозаводском училище, его приглашали вести занятия и в Реальном училище, и в Павло-Анатольской женской гимназии. В 1899 году Турыгин вышел в отставку. В то время его педагогический стаж составлял 56 (!) лет.

Другим известным педагогом, снимавшим на улице Синицына квартиру, был коллежский советник, инженер и механик по образованию Гурий Зворыкин.



Преподаватель теоретической и прикладной механики в Горнозаводском училище Г. И. Зворыкин (фото 1899 г.)



Сын известного муромского купца Ивана Дмитриевича Зворыкина и купеческой дочери Марии Дмитриевны Сулема Гурий Иванович Зворыкин родился 2 мая 1868 года в городе Муроме. С 1877 по 1884 годы обучался в Муромском реальном училище. После чего он поступил в Императорское московское техническое училище и в 1891 году окончил его. Не пожелав идти по «коммерческой линии», он уезжает в Екатеринбург в надежде получить место инженера-механика на одном из заводов города. Однако вакансия, на которую рассчитывал выпускник ИМТУ, оказалась уже занятой. Гурий Иванович устроился учителем математики в гимназию для девочек, где прослужил без малого пять лет. На Нижнетагильском заводе Зворыкин оказался случайно. В 1895 году он встречает в Екатеринбурге однокашника по ИМТУ Владимира Грума, известного нам больше под именем Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло. Будущий академик-металлург и переманил Зворыкина в Нижнетагильское горнозаводском училище преподавать теоретическую и прикладную механику. В 1896 году Гурий Иванович Зворыкин получает должность помощника главного механика на Полевском заводе. В 1903-м он становится заведующим отдела эксплуатации железных дорог Нижнетагильского горного округа. Всё это время, вплоть до отъезда из Тагила, он продолжал преподавать в Горнозаводском училище.



Дом, в котором снимал квартиру Г. И. Зворыкин (ул. Синицына, д. 7, позднее — ул. Ломоносова, д. 7) (фото 1960-х гг.)



В 1909 году Г. И. Зворыкин получает приглашение занять пост механика в Муромском отделении железной дороги и уезжает из Нижнего Тагила. О дальнейшей его судьбе почти ничего неизвестно, кроме того, что он скоропостижно умер и похоронен в городе Муроме рядом с родителями.

Малоизвестный факт: Гурий Иванович Зворыкин приходился близким родственником известному инженеру, изобретателю современного телевидения Владимиру Козьмичу Зворыкину.

В конце XIX — начале ХХ века улица Синицына разрастается. Южной оконечностью она упирается в Тагил-реку, а северной — в улицу Кладбищенскую (ныне — Вязовскую). Тогда же с края подворья церкви Введения Богородицы во Храм, выходящего на улицу Синицына, была построена богадельня, которая в советское время стала едва ли не главной достопримечательностью здешних мест. В 1924 году на богадельню обратила своё внимание нижнетагильская ЧК. Здание конфисковали, и в 1927 году сюда въехал нижнетагильский ОГПУ. В последующие годы здание передавалось «по наследству» от ГПУ к НКВД, от НКВД к КГБ, от КГБ к ФСБ.



Дом № 53 по ул. Ломоносова, бывшая богадельня Введенской церкви (фото 2013 г.)



Ещё с одной достопримечательностью, находящейся напротив здания бывшей богадельни, так называемым домом Бока, читатель уже знаком из очерка об улице 8 Марта.

В 30-х годах улицу в первый раз переименовали, присвоив ей имя главного чекиста Страны Советов Феликса Эдмундовича Дзержинского. Название улице дали неспроста: кроме городского отдела ГПУ, здесь появился целый квартал жилых домов для семей силовиков, получивший в народе прозвище «городок чекистов».



«Городок чекистов» (фото 1940-х гг.)



Располагался он между улицами Синицына, Первомайской и Карла Маркса. Конечно, сравнивать тагильский «городок чекистов» и «городок чекистов» в Свердловске не приходилось, но и здесь были свой детский садик, клуб, баня, библиотека и фельдшерский пункт. Первое время существовала и пропускная система. Основной причиной возникновения подобных кварталов компактного проживания силовиков в советских городах стали новое обострение классовой и внутрипартийной борьбы и последующая волна «красного террора». В Нижнем Тагиле участились нападения на милиционеров, чекистов, судей, прокурорских работников и членов их семей. Были убиты активисты депутатской группы содействия прокуратуре Дмитрий Кедун и Григорий Быков, стали чаще звучать угрозы в адрес работников правоохранительных органов, и появление «городка чекистов» было явлением закономерным.

С этим местом связана ещё одна малоизвестная страничка истории нашего города. 1 августа 1949 года здесь началось создание отдельной ведомственной медицинской службы органов внутренних дел Тагила. Поначалу это был всего лишь медпункт, располагавшийся в трёх комнатах одного из домов. Возглавил службу Василий Максимович Погребняк, военный врач, участник Великой Отечественной войны, выдающийся хирург. Четыре года Василий Максимович строил будущую поликлинику МВД, подбирал кадры, искал оборудование, изо дня в день добивался создания полноценного госпиталя и поликлинической службы. В 1953 году он перевёлся во вторую городскую больницу, где проработал вместе с женой Надеждой Васильевной ещё около двадцати лет. Не одну сотню операций провёл Василий Погребняк за годы работы в больнице, не один десяток тагильчан спас от, казалось бы, неминуемой инвалидности.

Имя прославленного чекиста Ф. Э. Дзержинского бывшая улица Синицына носила недолго.

В 1954 году решением горисполкома она была переименована в улицу Ломоносова. Виной тому стал посёлок Вагоностроителей, который начал окончательно преобразовываться в Дзержинский район. Имя «железного Феликса» носил «Уралвагонзавод», в самом посёлке была улица Дзержинского. У работников почты возникали проблемы с доставкой писем на две улицы с одинаковыми названиями. К тому времени на Вагонке уже были свои улицы Ленина, Карла Маркса, Свердлова, Советская, Комсомольская, менять их названия руководство района, состоявшее почти на 100% из выходцев с «Уралвагонзавода», не спешило, а порой и вовсе отказывалось. И всё же часть названий улиц вагоностроителям пришлось «отдать» городу, а часть город уступил Вагонке.



Улица Ломоносова на карте города 1960 г.



Осенью 1941 года на улице Дзержинского появилась ещё одна достопримечательность — эвакуированный с Украины завод № 15 киевского объединения «Мединструмент». Но уже через полгода он был преобразован в Нижнетагильский медико-инструментальный завод с прямым подчинением Наркомздраву СССР. Основной задачей завода во время войны было обеспечение госпиталей и больниц Свердловской области медицинским инструментом и оборудованием. После войны предприятие расширило ассортимент выпускаемой продукции и начало выпускать лабораторные, аптечные и бытовые весы и наборы гирь к ним.



Набор гирь производства НТМИЗ 1949 года (фото 2016 г.)





Набор для аптекарских весов производства НТМИЗ — мечта каждого тагильского охотника 50–60-х годов



После того как в октябре 1965 года завод переподчинили Управлению медицинской техники Министерства медицинской промышленности, на НТМИЗ начали выпускать новую линейку медицинского оборудования. Всего же за свою историю предприятие восемь раз меняло «хозяев», переходя из одного ведомства в другое. В 70-х годах на заводе начали строить новый производственный корпус и здание АБК. Именно с ними сейчас ассоциируется у тагильчан Медико-инструментальный завод. А первое капитальное здание завода выходило на улицу Первомайскую. Пережив несколько перепланировок, оно сохранилось до наших дней.



Корпуса Медико-инструментального завода, построенные в 70-х годах (ул. Ломоносова, д. 49) (фото 2014 г.)





Старое здание МИЗа (ул. Ломоносова, д. 49а)



В январе 1993-го завод был приватизирован и стал акционерным обществом открытого типа.

В дальнейшем предприятие закрылось, а его здания пошли по рукам арендаторов. В 2002 году завод вновь начал работать, но производство продукции было перенесено на Сухоложский посёлок.

Застройка улицы Ломоносова жилыми многоэтажками началась довольно поздно, в середине 60-х, и, как и повсюду в городе, растянулась на десятилетие. До этого времени улица оставалась одно- и двухэтажной.



Начало улицы Ломоносова. Район будущего кафе «У тополя» (фото 1957 г.)



Каркасно-панельные дома самых разных серий «украшают» улицу от самого начала, от пересечения с улицей Островского, и до пересечения с улицей Красноармейской. Домов здесь немного, по нумерации всего 18, и ещё четыре пятиэтажки на отрезке от Первомайской до Пархоменко. Особняком выглядит здание бывшего комбината бытового обслуживания, построенное ранее.



Бывшее здание бытового комбината (ул. Ломоносова, д. 3)





Жилой дом (ул. Ломоносова, д. 5)





Во дворе дома № 9 по ул. Ломоносова





Жилой дом (ул. Ломоносова, д. 12)



Несколько слов надо сказать о проезжей части улицы. Она довольно узкая, так как изначально планировалась как односторонняя. Какое-то время она таковой и являлась. В ходе реконструкций центральной части города в 70-х и 80-х годах прошлого века улица Ломоносова даже не стояла в планах на расширение.



Улица Ломоносова на электронной карте 2018 г.





Улица Ломоносова на аэрофотоснимке



Самой последней достопримечательностью улицы Ломоносова можно считать громоздкое, помпезное здание «Тагилбанка». Правда, большинство тагильчан считают, что стоит оно на улице Островского, хотя построено оно было как раз в том месте, где в конце XIX века улица Синицына брала своё начало.

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При подготовке материала использованы фото и фоторепродукции из открытых источников, а также фото из архивов тагильского краеведа А. Ф. Кожевникова.

Сергей Волков и Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»