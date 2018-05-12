Тагильские мосты: бескомпромиссные народные прозвища (часть 3)

Третьим мостом в Нижнем Тагиле стал Маральский мост, соединивший в первой половине XIX столетия улицы Маральскую и Верхнюю Ерзовку. Остальные тагильские мосты появились позднее, после 1862 года и в советский период. Все, кроме одного.

Мост через речку Малая Кушва можно было бы смело назвать ровесником Нижнетагильского завода. Ведь первые «железные караваны» с тагильским металлом отправлялись не к Чусовой, а в Невьянск на «старый завод» по Невьянскому (или Старозаводскому) тракту. И первой преградой на их пути была Малая Кушва.

Правда в архивных документах первые упоминания о мосте через эту реку появляются только во второй половине XIX века, хотя было бы совершенно логично предположить, что и до этого времени без моста здесь не могли обойтись. По крайней мере до 1728 года, когда начали действовать пристани Шайтанского завода на реке Шайтанке, впадающей в Чусовую, и Курьинская пристань, построенная ещё Бибиковым для отправки продукции казённых Алапаевского и Синячихинского заводов, и переданная Демидовым в аренду с правом выкупа.

Почему существование моста через Малую Кушву не отражено в летописях демидовского хозяйства XVIII столетия, вполне объяснимо: продукцию Нижнетагильского и Выйского заводов отправляли, как правило, зимой, когда здешние дороги промерзали и покрывались снегом, а в лесах было намного меньше варнаков.

Малая Кушва там, где её пересекал Старозаводской тракт, была не очень широкой, с пологими берегами, и обозы могли спускаться и подниматься без риска опрокинуться. Кроме того, маленькие речки вроде Малой Кушвы во время суровых уральских зим часто промерзали почти до дна. Поэтому часто для преодоления такой преграды мост был и не нужен.

Тем не менее, мост через Малую Кушву появился. Произошло это в период развития на Нижнетагильском заводе ремесленничества и купечества, и с ростом товарооборота между посёлком и другими населёнными пунктами горнозаводского округа и Екатеринбургского уезда в начале XIX века.



Мост через р. Малая Кушва (фото не ранее 1911 г.)



Если же говорить о точной дате, то с большой степенью вероятности можно предположить, что появление «капитального» моста в этом месте произошло в одно время с открытием при заводском посёлке «почтовой экспедиции».

9 июня 1808 года в заводскую контору Нижнетагильского завода пришло письмо за подписью почтового смотрителя Миронова, который сообщал следующее:

«Во исполнение Указа пермской почтовой конторы от 29 истекшего мая за №550 и по силе данной инструкции в Нижнетагильском заводе нижеподписавшиеся смотритель 4 числа сего июня прибыл и для приёма корреспонденции почтовую экспедицию открыл. О чём заводская контора извещается с тем, чтоб, оная какие случится во все российские города письма и казённые пакеты присылала в экспедицию для отправления с почтами каждой недели по четвергам с 8 по 12 часов по полуночи, о чём также известили бы от себя и жителей Нижнетагильского завода…»

В ту пору почта перевозилась на почтовых каретах и бричках. От волостных правлений, городских управ и заводовладельцев губернские почтовые конторы требовали «держать дороги и переправы на оных в годном для проезда почтовых карет состоянии». Другим условием открытия в городах и сёлах Пермской губернии почтовых экспедиций было обязательное содержание при них сменных лошадей, «числом не менее пяти».

Мост через Малую Кушву мог появиться и двумя годами ранее, в 1806-м, когда Николай Никитич Демидов привёз в Нижний Тагил свою молодую жену, чтобы показать ей свои владения. К тому приезду «господина заводовладельца» тагильские приказчики тщательно готовились едва ли не за полгода – привели в порядок господский сад, отсыпали дороги, отремонтировали имеющиеся мосты, а там, где их не было, построили новые. И не напрасно: по воспоминаниям современников, Демидов сам возил Елизавету Александровну в пролётке по окрестностям, а однажды даже отвёз её в Невьянск, чтобы показать «старый завод»…

…После отмены крепостного права Невьянский тракт стал приобретать всё большее значение для жителей Нижнего Тагила, и за мостами стали следить особо тщательно. Вплоть до начала регулярного движения по Уральской горнозаводской железной дороге в 1878 году Невьянский тракт продолжал оставаться главной транспортной артерией, соединяющей Нижнетагильский посёлок с Екатеринбургом и Верхотурьем, и далее с Тобольском и Тюменью.

В советское время мост через Малую Кушву неоднократно перестраивался и реконструировался. Название ему на официальном уровне так и не дали. Жители улицы Красногвардейской называли его «Кушвинским» или «Малокушвинским». Сейчас мост почти незаметен проезжающим по нему водителям и пассажирам, и о его наличии можно догадаться только по отбойникам, обязательным для такого рода участков дороги.



Мост через р. Малая Кушва в наши дни



Похожая судьба и у другого тагильского моста, о существовании которого теперь мало кто вспоминает, а некоторые тагильчане и вовсе не знают. Это – Королёв мост, соединивший в начале XIX века берега речки Выи. Находится он в конце улицы Красноармейской, и выходит на пересечение с улицей Подгорной. Своё название мост получил по названию Королёвой горы, у подножья которой он и был построен.



Королёв мост (выделен цветом) на карте Нижнего Тагила 1960 г.



Мост жив и поныне, хотя и перестал отмечаться на картах города.

Вообще в этом районе Выйской части, именуемом в народе Лебяжкой, в XIX – ХХ веках было построено с десяток больших и маленьких мостов. Правда, до наших дней дожили не все. Один из выживших – Киприн (или Сизов) мост – появился неподалёку от излучины реки Тагил в 1874 году. Название своё мост получил по имени человека его построившего – известного в Тагиле строительного подрядчика Киприяна Сизова.

Киприн мост, появившийся в конце улицы Забегайки (с 1931 года – ул. Лебяжинская), строился для нужд Лебяжинского рудника. В 1927 году вблизи от этого моста, в пойме, образованной на месте впадения реки Выи в реку Тагил, начинается строительство спортплощадки, а позднее и стадиона. Примерно в те же годы здесь появляются ещё с полдюжины маленьких безымянных мостиков, из которых до наших времён дожил лишь один.



Киприн мост (фото 1968 г.)





Вид на Киприн мост со стороны устья р. Выя (фото 1968 г.)



Сам Киприян Сизов, которого за глаза все называли «Кипря», жил на улице Больше-Вогульской (ныне – ул. Ермака), имел пару мастерских, постоялый двор и мелочную лавку, в которой торговал кто-то из его родни. Старожилы рассказывали, что подрядчик был весёлым и работящим человеком, сделавший сам себе доброе имя, исключительно благодаря трудолюбию, заложенному ещё в отрочестве. Брался за все подряд, особо не обращая внимания на характер предлагаемых работ. Заказы выполнял качественно, в срок, не ломил цены и за это снискал уважение обывателей.

Был причастен Киприян Сизов и к постройке Вогульского или Ушковского моста, а точнее – к одной из его версий.

Городские легенды и предания гласят, что Вогульский или Ушковский мост через реку Тагил находился на месте нынешнего Букатинского моста и был построен по заказу одного из сыновей известного Клементия Ушкова, у которого на другом берегу реки стояла мельница. Затем мельница перешла к удачливому купцу Ивану Трофимовичу Треухову, а после его смерти к одному из его шести сыновей – Ефиму, Петру, Ивану, Андрею, Киру или Алексею. А мост так и остался в памяти народной, как «Ушковский»...



Ушковский мост (фото 1967 г.)



Однако реальная история моста выглядит несколько иначе. Он был построен в конце Больше-Вогульской улицы для демидовского прокатного завода, прозванного местными жителями «Анатольским». Назывался мост тогда Вогульским, и пользовались им все жители тех мест. Но во время известного пожара в 1879 году мост серьёзно пострадал, и движение по нему стало небезопасным. Ремонт моста грозил затянуться из-за нехватки в заводской кассе денег. И Треуховы на паях с другими торговцами подрядили Киприяна Сизова на возведение нового моста, вблизи Вогульского. Сизов выбрал место для нового моста примерно в 20 – 25 метрах выше от старого. Говорят, что место для нового моста выбирал зажиточный ремесленник Патокин, который владел заводом по выделке кож, и сделал всё, чтобы его дом вместе с заводской конторой оказался как раз напротив нового моста.



Выезд с Ушковского моста. На переднем плане дом владельца кожевенного завода Патокина (фото 1964 г.)



Этот мост и был прозван Ушковским, так как располагался ближе к старой ушковской мельнице.

Позднее Вогульский мост был разобран, а его название перекочевало на новый мост, который местные так и называли двумя именами – Ушковский или Вогульский – кому, как больше нравилось. Остатки прежнего Вогульского моста – его деревянные опоры – можно до сих пор заметить в особо маловодные года.



Киприн (1) и Вогульский (2) мосты (топографическая карта города 1960 г.)



Своё последнее имя мост получил уже в советское время, когда в этом районе появилось автотранспортное предприятие. Одним из его директоров в 50 – 60-х годах был инженер по фамилии Букатин, ставший самой настоящей легендой уже при жизни. Начав трудовой путь механиком предприятия, он вскоре стал главным инженером, а затем и директором. При Букатине АТП сделало стремительный рывок в развитии: строились современные производственные помещения, постоянно улучшилась материально-техническая база, росла и зарплата водителей, механиков и слесарей. Многое делал Букатин и для жителей окрестных улиц. При нём в порядке содержались дороги, проводилось озеленение улиц Жуковского и Береговая-Краснокаменская. Так же за счёт предприятия не раз ремонтировался и уже изрядно обветшавший мост. Вскоре в обиход жителей Красного Камня, Лебяжки и Выи прочно вошли топонимы «Букатинские гаражи» и «Букатинский мост». В 70-е годы деревянные Киприн и Вогульский мосты были снесены и заменены на железобетонные.



Современный Вогульский (Букатинский) мост (фото конца 90-х гг.)





Киприн (1) и Вогульский (2) мосты на электронной карте города 2018 г.



Надо сказать, что официальные названия тагильских мостов не приживаются у жителей города и часто получают новые, народные названия. Так произошло, к примеру, с мостом имени Красной Армии.

Построенный в рекордно короткие сроки, с 9 по 25 января 1935 года, мост существенно разгрузил грузовой поток, ежедневно следовавший через Маральский мост, и заметно облегчил жизнь пешеходам. Но название моста – «имени Красной Армии» – очень быстро было вытеснено народным. Мост, соединивший две части улицы Красноармейской, стали называть Новым.



Мост на ул. Красноармейской (фото 1962 г.)



Несколько лет спустя городские власти официально переименовали мост в «Красноармейский», но жители продолжали называть его «Новым». Никакого протеста в этом не было: мост называли так по привычке, так как ещё в конце XIX века здесь существовала переправа и мост, соединявшие Выю с Новым трактом.



Вид на Красноармейский мост с ул. Серова (фото 70-х гг.)



Ныне на месте Нового моста построены сразу два моста – пешеходный и автомобильный. Но дать обоим официальные имена городские власти не торопятся, хотя в наши дни логичнее было бы «узаконить» как раз народное название...



Пешеходный и автомобильный мосты на ул. Красноармейской



Не прижилось официальное название и у другого, не менее известного, моста в городе - Горбатого.

В 1928 году над «островом», образованным на территории завода им. Куйбышева речками Рудянка и Тагил, был построен пешеходный деревянный мост, соединивший улицы Рудянскую и Дзержинского (теперь это улица Ломоносова). На всём своём протяжении мост имел шесть маршей с лестницами, более 150 ступеней и заметный «горб», сделанный для пропуска под мостом паровозов. Официального названия мост не имел и во внутризаводской переписке значился, как «мост над островом». Неофициальное название – Горбатый – прилипло к мосту практически сразу же. Накануне войны, в 1941-м, заводская комиссия обследовала мост и рекомендовала начать инженерно-геологические изыскания для постройки более удобного моста. Начало Великой Отечественной войны отодвинуло постройку нового моста на три года. Весной 1944-го подготовка к возведению нового моста была завершена и рабочие цехов и отделов завода приступили к строительству.

Работы велись в две смены. Многие работники завода, отработав смену у станка или ковша, вторую смену отрабатывали на строительстве моста. 6 ноября 1944 года новый мост был торжественно открыт. И хотя на заводе и в городе ему дали официальное название – «Мост металлургов», уже месяц спустя мост снова все называли «Горбатым».



Мост металлургов он же Горбатый мост в 2000-х гг.



Первоначально новый мост протяжённостью 360 метров покрывали деревянным настилом, но уже через 2-3 года от этого отказались: зимой настил превращался в ледяную катушку, что приводило к травмам. Самое любопытное, что Мост металлургов и Горбатый мост – это два разных моста. Мост, построенный в 1944-м, возводили в десятке метров от старого моста. Но для тагильчан этот факт оказался несущественным и Мост металлургов, несмотря на пояснительные таблички на колоннах у входа на него, до сих пор носит не своё имя.

Ещё одним мостом, которому не повезло с названием, стал Олимпийский мост, соединивший в 1980 году Выю и Красный Камень. Название мосту предложили сами строители, взявшие соцобязательство закончить основные работы по возведению моста к началу XXII летних Олимпийских игр в Москве. Слово строители сдержали, о присвоении мосту названия писали не только в местной газете, но и в областных изданиях. Но в силу каких-то причин название моста было забыто в рекордно короткие сроки. В 1987 году известный в Нижнем Тагиле краевед Иван Абрамович Орлов уже не мог вспомнить название моста...



Вид на «Олимпийский» мост с правого берега р. Тагил





«Олимпийский» мост с неожиданного ракурса





Вид с моста на р. Тагил



Справедливости ради надо отметить, что на официальном уровне ни один из тагильских мостов не имеет названия, кроме Моста металлургов. Все остальные мосты в городе либо носят народные прозвища, либо остаются без названия.

Дмитрий Кужильный и Сергей Волков специально для АН «Между строк»

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Фото: А. Шадрин, А. Ф. Кожевников, А. Л. Пичугин, Д. Черепков, С. Волков