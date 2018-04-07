В последнее время в местных СМИ активно обсуждается строительство моста через Тагильский пруд, инициированное городскими властями. Уже представлено на общенародное обсуждение несколько проектов моста и ведутся изыскательские работы на месте будущей «стройки века», идёт обсуждение этого «дерзкого» проекта в соцсетях и на интернет-форумах. И нет недостатка в громких заявлениях о безусловной пользе этого сооружения для тагильчан.



Макет моста на выставке «Иннопром-2015»





Один из «футуристических» проектов моста через Тагильский пруд, представленный на презентации 1 февраля 2018 г.



Конечно, оставить без внимания эту животрепещущую тему было просто невозможно, и авторы решились стряхнуть пыль с полок истории и покопаться в вопросах тагильского мостостроения поглубже. Оказалось, что тагильские мосты представляют собой весьма интересную тему для отдельного разговора...

Считается, что идея соединить мостом Гальянку с Корабельным мысом зародилась в советское время — в 50-х годах ХХ века, и с тех пор она не даёт покоя ни «отцам города», стремящимся сделать Нижний Тагил ещё более удобным и современным, ни определённой части населения, ратующей за превращение города-труженика в город-сад.

Идея с мостом через пруд действительно очень старая. Ещё в начале 20-х годов XIX (!) столетия заводские механики Фёдор Шептаев и Пётр Макаров представили «господину заводовладельцу» Николаю Никитичу Демидову «прожект мостового пути через заводской пруд», после реализации которого «железные обозы» в Невьянск и Екатеринбург можно будет направлять не в объезд пруда, по Старозаводской улице, а прямо с завода на Невьянский тракт. По мнению авторов, мост значительно упростил бы процесс отправки обозов. Мост предлагалось перебросить в узком месте водоёма между Гальянской частью и мысом Корабельным. К проекту прилагалась смета расходов на строительство и предварительный расчёт окупаемости сооружения.

Примечательно, что проект поддержали некоторые заводские приказчики. Но господин заводовладелец не оценил полёт новаторской мысли своих механиков.

«Глупее затеи и помыслить себе не можно», — написал Николай Никитич в верхнем углу проекта. А ниже приписал: «Пустая трата денег»...

Второй раз идея моста через заводской пруд всплыла уже в советское время.

При разработке реконструкции центральной части города в 1935 году мост через городской пруд появился на генплане развития Нижнего Тагила, причём приблизительно в том же самом месте, где его предлагали построить демидовские изобретатели.



Мост через городской пруд на проекте развития Нижнего Тагила 1935 г.



Разработкой этого проекта занимались специалисты московского бюро треста «Горстройпроект» во главе с ведущим архитектором А. М. Мастаковым. Надо сказать, что первоначально идея с мостом понравилась и партийному руководству области, и даже в Совнаркоме. Однако воплотить задуманное в реальность тогда не удалось. Виной тому был ощутимый перерасход финансов, выделенных на строительство в городе сразу двух заводов-гигантов. В стране, начавшей почти одновременно два десятка масштабных строек, попросту не хватало денег. Затем началась война, затем — послевоенное строительство... В общем, и городу, и стране было не до излишеств.

В следующий раз идею моста через городской пруд вынули с пыльных архивных полок в 1963 году, когда стали пересматривать генеральный план развития города. Эту работу поручили коллективу архитекторов и проектировщиков НИИ «Мосгипрогор», и спустя четыре года Генеральный план, разработанный группой московских архитекторов во главе с П. П. Джишкариани, был утверждён в инстанциях всех уровней.

Согласно этому плану, административный центр Нижнего Тагила должен был быть перенесён из тесноты кварталов Ленинского района на широкие просторы Корабельного мыса. С городом новый центр должны были связать два моста. Один мост должен был соединить Корабельный мыс и Старую Гальянку. Второй — связать район Фатеево и посёлок Ключики. Казалось бы, мосту (точнее, двум мостам) через пруд — быть!

Но реалии плановой экономики и административно-командного метода управления народным хозяйством были таковы, что между утверждением какого-либо плана или проекта и его финансовым обеспечением могли пройти годы и даже десятилетия, а средства на строительство, пусть и заложенные в бюджет страны, могли «затеряться» в коридорах министерств и ведомств. Поэтому в практике того периода истории нашей страны широко использовалось привлечение к реализации любого более-менее крупного социального или экономического проекта партийных органов более высокого ранга, начиная с обкомов или крайкомов. И в большинстве случаев такая тактика помогала.

Поэтому летом 1967 года председатель Нижнетагильского горисполкома Владимир Наливай и 2-й секретарь горкома КПСС Дмитрий Клочков отправились в Свердловск, чтобы заручиться поддержкой обкома партии в вопросе дополнительного выделения финансовых ресурсов на строительство в Нижнем Тагиле жилья, объектов соцкультбыта и дорог. В списке объектов, на которые просили выделить дополнительное финансирование, значились и мосты через Тагильский пруд.

Позднее Владимир Наливай вспоминал: «Тагильский вопрос вынесли на закрытое заседание бюро обкома. И хотя перед поездкой нас предупреждали, чтобы мы не тешили себя иллюзиями, надежда на благоприятный исход заседания всё же оставалась. Ознакомившись с нашей заявкой, члены бюро стали интересоваться у нас деталями. Мы отвечали, разъясняли, надеясь, что это сыграет положительную роль во время принятия решения. Неожиданно слово взял первый секретарь обкома Константин Кузьмич Николаев. "Владимир Кириллович, вот вы запланировали построить новые здания исполкома, горкома партии, мосты через пруд. А план по вводу жилья в эксплуатацию город не выполняет, детсады переполнены. А дороги у вас какие? Разве это дороги?.. А вам мосты через пруд подавай..." Мы начали убеждать его, что мосты для развития города необходимы, что они облегчат доставку людей к местам работы, разгрузят улицы города. Николаев выслушал нас и грустно улыбнулся: "У вас этот пруд питьевой? Так кто же вам позволит мосты через него строить?" Нам стало понятно, что на этот раз обком нас не поддержит».

К идее двух мостов через Тагильский пруд городские власти вернулись в 1980-м. Тогда нереализованный проект 1967 года был отправлен на доработку в Свердловский архитектурный институт. На этот раз проект поддержали и обком партии, и республиканский Минстрой, но денег у Минфина не оказалось.

С началом перестройки и в ранний постсоветский период с мостами в Нижнем Тагиле и вовсе перестало получаться. Первой жертвой неумолимо надвигающейся «эпохи перемен» пал Красноармейский мост (или Новый мост, как прозвали его в народе), построенный в начале советского периода. Более тридцати лет по нему осуществлялись грузоперевозки, а затем ещё длительное время он служил в качестве пешеходного. В конце концов мост настолько сильно обветшал, что ни о каком капремонте не могло идти и речи — только сносить. Сносить и строить новый. О том, что Красноармейский мост будут восстанавливать, в конце 80-х говорили очень часто. Правда, дальше разговоров дело не шло. В те годы городские власти были озабочены вопросом перенаправления потоков грузового автотранспорта в объезд центра города на ГГМ и Серовский тракт и Красноармейский мост потерял свою актуальность. В конце концов его решили не восстанавливать в прежнем качестве.



Красноармейский (Новый) мост через реку Тагил (фото 1930-х гг.)





Красноармейский мост в статусе пешеходного (фото 1962 и 1988 гг.)



Вместо полноценного моста был сооружён пешеходный мост, который простоял в одиночестве до тех пор, пока в 2016-м не началась реконструкция Маральского моста. Только тогда, в связи с закрытием движения по улице Фрунзе, рядом с пешеходным мостом на Красноармейской был построен ещё один «временный» мост, предназначенный для движения автомобилей.



Вид на улицу Серова с пешеходного моста на улице Красноармейской





Строительство временного автомобильного моста на улице Красноармейской



Основной же поток автомобильных грузоперевозок хотели направить вдоль берега реки, по улице Серова, до конца и далее через мост на улицу Папанина, откуда транспорт мог выехать в район Старой Гальянки, и далее на Гальяно-Горбуновский жилой массив. Проектированием нового моста в 1990 году занялась МСК «Нижнетагильский Мостопоезд». Согласно проекту, длина дорожного полотна должна была составить 185 метров, а длина мостового перехода — 580 метров. Стоимость объекта составила немногим более четырёх с половиной миллионов рублей. Строительство началось в 1995 году и вскоре закончилось в связи с полным прекращением финансирования. Случилось это из-за того, что в то время не существовало такого понятия, как федеральное или областное финансирование. Мост начали строить исходя из возможностей городского бюджета, рассчитывая на его пополнение. Но расчёты не оправдались, и строительство моста было решено заморозить до лучших времён, которые всё не наступали и не наступали. В результате мост так и остался недостроенным.



Недостроенный мост через реку Тагил между улицами Серова и Папанина



... А страсти по мостам через городской пруд продолжались. В 2010 году Нижнетагильская городская дума утвердила новый «Генеральный план развития городского округа Нижний Тагил», согласно которому через пруд должно было быть переброшено уже три моста. Первый мост должен был соединить улицы Кулибина и Верескова, второй — Октябрьский проспект и Свердловский тракт в районе Горзеленхоза, третий — улицу Гагарина, что на Старателе, и гору Палёную.



Три моста на Генеральном плане развития городского округа Нижний Тагил 2010 г.



Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении, что этот план в лучшем случае отражает самую далёкую перспективу развития города и все три моста могут появиться в реальности лет через сто, а то и больше. В то же время нынешняя администрация города-труженика преисполнена разумным оптимизмом и обещает в обозримом будущем воплотить в реальность давнюю мечту тагильчан о мосте через городской пруд.

Вообще, история мостостроения в Нижнем Тагиле уходит своими корнями далеко в глубь веков и каждый из существующих ныне мостов имеет свою, часто интересную, историю. Зелёный и Чугунный, Маральский и Вогульский, Горбатый и Олимпийский, Киприн и Королёв — каждый мост в Нижнем Тагиле неразрывно связан с развитием города, его становлением, с судьбами людей. И к этой теме авторы проекта и редакция планируют в скором времени вернуться.

---------------------

В публикации использованы находящиеся в свободном доступе фото следующих авторов:

— Андрея Шадрина,

— Тимофея Дубинина,

— Алексея Хлопотова,

— фото из архивов авторов,

— фоторепродукции из архива тагильского краеведа А. Ф. Кожевникова.

Дмитрий Кужильный и Сергей Волков для АН «Между строк»