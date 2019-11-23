Тагильские легенды: призраки, привидения и сбитый НЛО

Так уж повелось, что всевозможные загадки и легенды водятся в непосредственной близости от реальной истории. Собственно говоря, легенды — это и есть фрагменты истории, которые по тем или иным причинам пока не нашли своего подтверждения. Или опровержения. Но проходит время, находятся документальные свидетельства, тайны перестают быть тайнами, а легенды становятся былью. Или не становятся...

Но некоторые загадочные моменты нашей истории настолько долго существуют без какого-либо внимания историков, что со временем обрастают самыми невероятными подробностями и деталями. С одной стороны, это делает их ещё более привлекательными, а с другой — сильно мешает работе исследователя. Бывает даже так, что установленный факт по каким-либо причинам предаётся забвению в архивах, а на его месте скоро возникают придуманные истории, которые начинают жить своей жизнью (параллельно истории) и даже, бывает, подменяют собой сам исторический факт. В прежние времена такие истории передавались из уст в уста, отчего становились всё витиеватее и таинственнее. А с развитием современных технологий передачи информации, особенно сети Интернет, распространение околоисторических мифов и легенд стало делом ещё более простым.

За свою почти трёхсотлетнюю историю наш славный город тоже накопил множество легенд, некоторые из которых живут уже очень давно и будоражат умы не одного поколения тагильчан. Большинство из них так или иначе связано с представителями династии Демидовых, чьи призраки по сей день охраняют несметные сокровища заводчиков или их семейные тайны.

Легенду о призраке Авроры Карловны Демидовой-Карамзиной, который время от времени пугает своим появлением персонал и посетителей Нижнетагильской краеведческой библиотеки, знают в нашем городе, наверное, все, кто хоть немного интересовался историей родного города.

Гласит она следующее:

«В коридорах старинного здания краеведческой библиотеки время от времени видят призрак Авроры Карловны Карамзиной, которую при жизни называли “роковой Авророй” или “смертельной красавицей”. Первый её жених погиб при загадочных обстоятельствах за несколько дней до свадьбы. Второй жених — камергер Александр Муханов — тоже скончался накануне свадьбы. Через два года предложение столичной красавице сделал почётный член Петербургской академии наук Павел Николаевич Демидов. На этот раз свадьба состоялась. Но вскоре новобрачный приказал долго жить. Через 6 лет роковая Аврора вышла замуж за полковника Андрея Карамзина, сына известного историка. Но во время Крымской войны Андрей Николаевич был убит... Для современников Аврора навсегда осталась загадкой и прожила на свете 94 года. По преданию, проклятие возникло после того, как мать Авроры в минуту гнева прокляла всех возможных женихов девушки. По информации, которую приводят исследователи паранормальных явлений группы “Сталкер”, призрак появляется в библиотеке после того, как кто-то из читателей просит поэму “Аврора” Георгия Маслова».

С женихами «роковой Авроры» исследователи из группы «Сталкер», правда, немного напутали: первым и вторым женихом Авроры Карловны был один человек — Александр Муханов, который сватался к светской львице дважды. И в его смерти не было ничего загадочного: бурно отметив с друзьями удачное (второе) сватовство, блестящий офицер отправился к цыганам без шинели в открытой пролётке, простудился и умер от воспаления лёгких.



Карл Брюллов. Аврора Демидова (1837 г.)



Альтернативная версия легенды о привидении Авроры Карловны описана в эмоциях и красках в 1970-х годах на страницах ряда союзных и республиканских журналов и регулярно пересказывается целиком до сих пор:

«Как-то раз по служебным делам я оказался в Нижнем Тагиле, а поскольку люблю редкие книги, то в один из вечеров заглянул в старейшую городскую библиотеку. Мне интересно было узнать, есть ли в их собрании поэма “Аврора”, написанная в 1920-х годах поэтом Г. В. Масловым. Когда сотрудница библиотеки услышала имя автора и название поэмы, лицо ее передернулось. — Я так и знала, что сегодня должно случиться неприятное событие… Мне был сон… Нет, я не дам вам эту книгу… Не хочу, чтобы вы стали очередной жертвой… Достаточно того, что сегодня ОНО обязательно появится, — бормотала побледневшая женщина. Моё лицо, видимо, выразило такое глубокое недоумение, что сотрудница нашла в себе силы объясниться: — Вы знаете, кому посвящена поэма? — Да, Авроре Карловне Карамзиной. Её знал Пушкин, портрет писал Карл Брюллов. — А вы слышали, какое прозвище дали ей современники? — Нет. — Её называли “смертельная красавица”. — Ну и что? — А то, что это правда: Аврора Карловна везде сеяла смерть… Если хотите, проводите меня домой. Библиотеку пора закрывать, тем более что ОНО сегодня непременно появится… — Господи, да кто же? — Привидение Авроры Карловны. Я заметила, что если читатели просят поэму Маслова, то вечером того дня обязательно по коридорам библиотеки ходит привидение и горько плачет. — Не верю. — Дело ваше. И ещё я знаю, что если выдаю эту книгу, то человек, прочитавший её, через некоторое время умирает. Было уже пять случаев. Пятеро брали книгу Маслова в библиотеке — и все умерли... А в те дни, когда посетители просят эту книгу, привидение Авроры бродит по коридорам нашей библиотеки. — Но почему, почему несчастная красавица стала причиной стольких смертей?! — воскликнул я. — Проклятье! — Какое проклятье? — Согласно семейному преданию, при рождении Авроры было страшное предзнаменование. Роды начались неожиданно, за врачом послали, но роженица не могла его дождаться, а помощь ей была необходима. И тут в дом постучала незнакомка, представилась повитухой и предложила свои услуги. В другой момент Карл Шернваль, безусловно, отказал бы ей: слишком уж безобразна была гостья. Но выбирать не приходилось — и странную повитуху повели к роженице. Однако госпожа Шернваль наотрез отказалась от незваной помощницы. Увидев страшную старуху, она в ужасе вжалась в подушки и воскликнула: “Уведите — от неё смертью веет!” Гостья ощерилась: “Смертью?! Так пусть смерть при тебе и останется! Ты родишь на рассвете дочь, будет она неписанной красоты, но всех, кто полюбит её, ждёт могила. С ней повенчаться — что со смертью поцеловаться!” И выскочила из дома. Ранним утром родилась Аврора. Предсказание ведьмы от неё скрывали всю жизнь, да в доме губернатора и не верили в страшные сказки. Однако само событие оставило на душе госпожи Шернваль столь тяжёлый след, что она описала его в дневнике и нередко возвращалась мыслями к той роковой ночи. Эти дневники Аврора нашла и прочитала слишком поздно: семейный архив попал к ней в руки после гибели Карамзина, в те дни, когда она ставила ему памятник в Нижнем Тагиле. А при переезде в Гельсингфорс дневник исчез. Аврора всё надеялась, что он остался в Нижнем Тагиле, посылала искать его, но увы. В нашей библиотеке богатейший исторический архив, огромные собрания рукописей. Видимо, привидение Авроры Карамзиной всё пытается найти дневник своей матери… Евг. Марков».

На первый взгляд, написано весьма убедительно. Вот только поэма «Аврора» была написана не в 1920-х годах, а раньше, а самой книги Георгия Маслова с поэмой о «роковой Авроре» никогда не существовало. Поэма с комментариями Юрия Тынянова была опубликована единственный раз в 1922 году на страницах «Петроградской газеты», а в «самиздатовские» сборники стихов она попала только после 1990 года. Какую книгу Маслова сотрудница тагильской библиотеки не хотела давать автору этой красивой байки — вот главная загадка этой легенды.

Супругу Николая Никитича Демидова, Елизавету Александровну Строганову, тагильчане вспоминают очень редко, а многие и вовсе не знают, кто это. В отличие от жителей Парижа, которые вот уже более ста лет пытаются встретить её привидение, которое, по слухам, обитает на кладбище Пер-Лашез.

Как известно, Елизавета Александровна умерла в 1818 году в возрасте 39 лет в Париже. И почти сразу же после её смерти по французской столице поползли слухи, что ранняя смерть ей была предсказана в юные годы старой гадалкой. Но больше всего судачили о её фантастическом богатстве, которое на тот момент якобы составляло несколько миллионов франков золотом.



Робер Лефевр. Елизавета Строганова, графиня Демидова



Скорбящий муж выкупил на кладбище Пер-Лашез участок земли и заказал известным тогда архитекторам Жаннэ и Шатийону величественный склеп, который больше походил на мавзолей. Над склепом (весьма просторным, кстати) был воздвигнут мини-храм из каррарского мрамора в духе Древней Греции с восемью дорическими колоннами.

Склеп Елизаветы Демидовой на кладбище Пер-Лашез (фото 2007 г.)

Изначально вместо портика, венчающего сооружение, начали строить ротонду, но в расчёты архитекторов закралась досадная ошибка, влияющая на устойчивость ротонды. Проект был пересмотрен, и с согласия заказчика вместо ротонды появился портик. Крышку саркофага венчали две пары овальных фамильных гербов — Строгановых и Демидовых, а по всем его четырём сторонам изображены головы волков и выдр, а также горные инструменты. На самом памятнике выбита эпитафия: «Здесь покоится прах Елизаветы Демидовой, урождённой баронессы Строгановой, скончавшейся VIII апреля MDCCCXVIII, супруги Е. П. Демидова, тайного советника и камергера двора Е. В. Императора России, командора Ордена Святого Иоанна Иерусалимского».

Спустя четверть века после смерти Елизаветы Александровны по Парижу вдруг поползли слухи, что Елизавета Демидова, умирая, составила завещание следующего содержания: тот, кто проведёт в её склепе целый год, получит от неё два миллиона золотых рублей. Желающих получить эти деньги оказалось достаточно много. Однако каждый, кто пытался хоть на одну ночь остаться в склепе, потом рассказывал страшные вещи: все они видели призрак Демидовой, которая являлась к соискателям в самый неожиданный момент и предсказывала им будущее. Так, например, студенту Жаку Жакуйо призрак напророчил скорую смерть под колёсами дилижанса. Через шесть недель карета, управляемая пьяным кучером, опрокинула навзничь Жакуйо и сломала ему грудную клетку, отчего бедняга скончался в страданиях и мучениях. После этого случая поток желающих быстро обогатиться резко пошёл на убыль.

В то же время, как гласит легенда, Анатоль Демидов заводит роман со светской красавицей Адель Эррио. Девушка долго ждала, когда её поклонник попросит её руки. Однако Анатоль не спешил с предложением. Вскоре Адель понимает, что беременна. Услышав от своей матери легенду о призраке Елизаветы Демидовой, девушка решается провести ночь в склепе для того, чтобы узнать у призрака, как ей заполучить любимого. Она приезжает на кладбище, и ровно в полночь появляется призрак княгини и требует от Адель порвать всякую связь с Анатолем и избавиться от ребёнка, потому что… Адель — сводная сестра Анатоля. Девушка возвращается домой и признаётся бабушке (матери) в своей авантюре. В итоге выясняется, что настоящим отцом Адель является Николай Демидов.

Говорят, что Анатолий Демидов тоже решился посетить усыпальницу матери ночью и ему также явился призрак, который сделал ему предостережение: якобы умершая Елизавета умоляла сына не жениться на особах императорской крови. Впрочем, сам Анатолий Николаевич не раз называл эту информацию «той ложью, которая не достойна светлой памяти его матери».

Интерес к загадочной истории о призраке Елизаветы Демидовой продолжился и в ХХ веке, что привело к тому, что парижские власти усилили охрану кладбища, а затем и вовсе наглухо заварили двери, ведущие внутрь склепа.

Неизвестно, знают парижане или нет, но всё состояние Елизаветы Александровны по её завещанию было поровну разделено между мужем и детьми задолго до её смерти, а смельчакам при любом раскладе ничего не светило.

Нетрудно заметить, что главными действующими лицами большинства легенд являются женщины, так или иначе связанные с Демидовыми. Причём не всегда эти женщины являются членами семьи знаменитой династии заводчиков.

Легенда о «привидении господского дома», наверное, самая молодая из существующих. Она гласит, что в конце XIX века кто-то из Демидовых привёз из Франции в Тагил гувернантку по имени Эжени. Девушка влюбилась в хозяина и, как водится в таких историях, забеременела. Демидов же отцовства не признал и решил было отправить Эжени назад в Париж. Но гувернантка, будучи в сильном расстройстве чувств, «выбросилась с балкона господского дома, выходящего на крутой обрыв, и разбилась насмерть». И вот с тех пор призрак молодой женщины появляется на балконе господского дома, пугая случайных прохожих.

Легенда эта у тагильчан не вызывает ничего, кроме удивления, так как каждый знает, что балконов в так называемом господском доме нет, как нет поблизости и крутых обрывов. В чём же дело?

Очевидно, что рассказы об этом привидении распространяются людьми, не имеющими к нашему городу прямого отношения. В массе своей это иногородние любители паранормальных явлений, томящиеся в соцсетях и на профильных форумах. Дело в том, что почти все, кто бывал в Нижнем Тагиле проездом или с неорганизованной экскурсией или просто читал романы Евгения Фёдорова, считают господским домом Демидовых не бывший особняк купчихи Дерябиной (ныне — Музей быта и ремёсел), а комплекс зданий заводоуправления. Поэтому речь в легенде идёт о доме управляющего, который замыкает с юга каре ансамбля административных зданий заводоуправления. Только в этом здании имеется балкон, и он выходит на обрыв.



Дом управляющего (фото 2015 г.)





Балкон на фасаде дома управляющего (фото 2015 г.)



Что же касается девушки по имени Эжени, то таковая в истории демидовского рода действительно была: супругу Анатолия Павловича Демидова, Евгению Клементьевну Подменер, домашние и близкие друзья называли на французский манер — Эжени. На Нижнетагильский завод Евгения Клементьевна приезжала лишь однажды, и заводской посёлок произвёл на неё столь удручающее впечатление, что она умоляла мужа «не совершать никогда более путешествия в эти забытые Богом места».

Сложнее разобраться в причинах появления легенд или мифов, которые возникают рядом с подлинными фактами истории. Не так давно в своей статье о благочинном Верхотурского уезда протоирее Введенской церкви Иоанне Петровиче Флавианове один из тагильских краеведов указал:

«12 декабря 1900 года чествовали 50-летний юбилей священства этого маститого старца. Елена Петровна Демидова, узнав об этом, назначила ему пенсию в 600 рублей».



Протоиерей Иоанн Петрович Флавианов (фото 1880-х гг.)



На первый взгляд всё верно: Флавианов действительно был известным в Тагиле священнослужителем, да и благоволение к священникам со стороны набожной вдовы Павла Демидова княгини Сан-Донато вроде бы сомнению не подлежит. Вот только Елена Петровна Демидова (Трубецкая) не могла назначить отцу Иоанну пенсию в 1900 году, так как в 1887 году по раздельному акту она вышла из состава владельцев Нижнетагильских и Луньевских заводов, передала все свои доли детям и лишилась прав управлять и распоряжаться имуществом и финансами демидовских заводов. Скорее всего, это был просто подарок к юбилею от частного лица, если, конечно, это вообще имело место быть.

Впрочем, есть в коллекции тагильских легенд и более современная таинственная история, которая до сих пор волнует умы профессиональных уфологов и простых обывателей, — легенда об НЛО, сбитом лётчиками из Нижнего Тагила над Верхотурским районом.

Сама история гласит, что в ночь на 15 апреля 1980 года средствами ПВО УрВО в ста километрах к северу от Свердловска были зафиксированы непонятные метки на радарах. Никакого оповещения о нахождении в этой зоне своих самолётов и проведения каких-то испытаний не поступало, поэтому в небо были подняты перехватчики. Одна пара взлетела с аэродрома Большое Савино (г. Пермь), ещё два самолёта поднялись в воздух с аэродрома «Сокол» под Нижним Тагилом. Полчаса гонялись лётчики за «летающими тарелками» и в конце концов сбили одну из них.



Аэродром Большое Савино (фото 1980-х гг.)



Невероятная история попала на страницы журналов «Вокруг света» и «Уральский следопыт». Надо сказать, что история описана достаточно правдоподобно, изобилует военно-техническими терминами, названиями самолётов и наземных средств обнаружения, а также фамилиями тех, кто принимал участие в этом событии. Масла в огонь подлила заметка тагильского краеведа Марлиса Рафикова, опубликованная в журнале «Уральский следопыт»:

«Не предполагал, какая будет морока с этим простым на вид металлическим предметом! Нашёл его под Нижним Тагилом. Не осколок ли это метеорита? Оплавленные грани с небольшими ямочками. Блестящая поверхность будто покрыта маслянистым графитом. Найденный предмет любым, даже неострым выступом глубоко царапал стекло. Однако слабыми ударами молотка я легко отколол небольшие кусочки. Пытался по блестящей поверхности царапнуть ножом. Острие только скользит, словно кончик твёрдого карандаша по зеркалу. А когда провёл напильником, то посыпался чёрный порошок. Словом, находка оказалась хамелеоном каким-то! Металлический предмет на магнит не реагировал! В лаборатории производственного объединения “Уралгеология” согласились посмотреть находку и пообещали часа через три сообщить результат анализа. Но его я не получил ни через три часа, ни через три дня. В мои руки он вернулся лишь неделю спустя. Орешек оказался крепким. Правда, лаборантам сразу удалось определить: образец на 10% состоит из железа, столько же в нём кремния, по 1% алюминия, бария, кальция, магния, марганца, титана и хрома. А что остальные 73%? Специалисты выяснить не смогли. Хотя и дали резюме: “Сплав типа стали, в картотеке нет”. Как мне объяснили, много времени потратили не на определение химического состава образца, а на выяснение того, что за сплав такой. Для этого тщательно и кропотливо перебрали всю мировую картотеку, но ничего похожего не обнаружили. Что же получается? На нашей планете природного материала с подобным химическим составом и с такими характеристиками нет? Мировой технике такой сплав неизвестен. Таинственные обломки — внеземного происхождения? Но что-то у меня не хватает смелости твёрдо заявить об этом. Возможно, кто-то из металловедов, материаловедов поможет разобраться в природе загадочной находки? Ведь заманчиво это выяснить. Если учёные действительно не докажут земное происхождение сплава, придётся признать: этот металлический материал — обломки НЛО. М. Рафиков».

История эта долгое время будоражила умы уральцев, особенно в период гласности, когда подобные рассказы начали появляться на страницах центральных газет и журналов.

На поверку оказалось, что в ночь на 15 апреля 1980 года ни с аэродрома Большое Савино, ни с аэродрома «Сокол» вылеты не производились по причине неблагоприятных метеоусловий. Лётчики, фигурировавшие в истории, либо вымышлены, либо служили в авиасоединениях в другое время, а в ЦКП ПВО, куда якобы стекалась вся информация о происшествии, об охоте за НЛО над Уралом нет ни одного донесения.

В настоящее время легенды и мифы о Тагиле и тагильчанах, появившиеся в XIX и ХХ столетиях, начинают сдавать свои позиции: большая их часть развенчана историками и краеведами. Но им на смену приходят новые легенды, которые при более пристальном рассмотрении могут оказаться и вымыслом, и реальными событиями, забытыми случайно или преданными забвению намеренно.

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В статье использованы фоторепродукции произведений искусств, находящихся в общественной собственности.

Фото: Михаил Минин, Olga Bird (из открытых источников), Сергей Волков и Дмитрий Кужильный.