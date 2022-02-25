Тагильская художница Алиса Горшенина вышла на одиночный пикет на Лисьей горе против войны в Украине 

Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина накануне вышла на одиночный пикет против проведения военных действий на территории Украины. Активистка стояла с транспарантом на Лисьей горе. По словам тагильчанки, именно гора является символом Нижнего Тагила и его центром.

«Как гражданка России, я выступаю против российского военного вторжения на территорию Украины, а также заявляю, что всё, что делает российская власть, идёт вразрез с интересами народа. В любой войне нет победителей. Мы против войны! Услышьте нас! Это не наш выбор, мы никогда такое не поддержим! Ещё хочу сказать, что российская оппозиция — это не только посты в соцсетях, это тысячи несогласных, которые постоянно рискуют своей жизнью на протяжении долгого времени, это сотни политзаключённых и убитых людей. Мы не молчим. Очень важно в это ужасное время не разжигать межнациональные конфликты, а направлять все силы на мир и поддержку!» — написала художница в своём Instagram.

Табличку, на которой изображён голубь мира, Алиса оставила на Лисьей горе «как символ».

Также вчера на одиночный пикет с флагом Украины к драмтеатру в Нижнем Тагиле вышел тагильчанин Евгений. Утром мужчина прочитал новости о начале спецоперации в Донбассе, сходил в магазин, купил ткань и сшил флаг Украины.