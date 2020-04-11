Тагиллаг: Царь (часть 6)

Новым начальником Тагиллага был назначен Михаил Царевский , который был знаком и с нашим городом, и с проблемами, возникшими у треста «Тагилстрой» на строительстве Ново-Тагильского металлургического завода. Царевский был вхож в кабинеты Совнаркома, лично знал многих членов ЦК партии, его считали своим другом Берия и Сталин. А главное, за плечами у Михаила Михайловича был большой опыт работы на стройках народного хозяйства вообще и работы со спецконтингентом в частности. Зеки, работавшие под его началом в «Волгострое», отзывались о Царевском с уважением и почтением. Поговаривали, что Царь (как его звали за глаза) мог всё: расконвоировать на месяц бригаду, перевыполнившую месячный план, отпустить в увольнительную зека-передовика и даже освободить человека от дальнейшего отбытия срока в лагере.



Михаил Михайлович Царевский (фото 1930-х гг.)



По прибытии в Нижний Тагил Царевский сразу начал с реорганизации. Прежде всего, он вывел Тагиллаг из подчинения ГУЛПС и сделал его структурным подразделением треста «Тагилстрой». Это позволило часть финансов, выделяемых тресту Наркомстроем, перенаправить для улучшения условий содержания в ИТК. В результате через два-три месяца во всех подразделениях Тагиллага открылись фельдшерские пункты, были отремонтированы и утеплены бараки. Все осуждённые прошли обязательную санобработку и медосмотр. Медосмотры стали регулярными и обязательными, больных стали госпитализировать, были организованы карантины и фильтрационные пункты. По инициативе Царевского были усилены фельдшерские пункты на предприятиях, где работали заключённые Тагиллага: НТМЗ, коксохимическом, огнеупорном, кирпичном заводах.



Врачи и медперсонал кирпичного завода (фото 1944 г.)



Как следствие, количество заключённых, умерших от эпидемий, сократилось в семь раз, от пневмонии — в десять раз. За три года «правления» Царевского смертность среди заключённых Тагиллага от болезней и эпидемий составила менее 600 человек.

Бывший первый секретарь Нижнетагильского горкома ВКП(б) Евгений Фёдорович Колышев вспоминал:

«Как-то раз на заседании бюро Царевского спросили, зачем он возится со своими зеками, устраивая им лучшее питание, быт и медицинское обслуживание. На что Михаил Михайлович спокойно ответил, что здоровый, сытый и отдохнувший работник даёт в два раза больше выработки, чем голодный и больной. И в этом он был совершенно прав».

За три года, с 1943-го по 1946-й, которые Царевский возглавлял Тагиллаг и «Тагилстрой», число заключённых-стахановцев, тысячников и передовиков производства выросло в семь с половиной раз. Нормы выработки выполнялись на 100–110%. Когда в 1945 году Михаилу Михайловичу в Кремле вручали орден Ленина за организацию работ в Нижнем Тагиле, «всесоюзный староста» Михаил Калинин спросил его, как удалось заставить спецконтингент трудиться такими ударными темпами. Царевский пожал плечами: «Так вышло».

На самом деле «вышло» иначе. Прибыв в Нижний Тагил, новый начальник Тагиллага обратил внимание на завышенные нормы выработки. С такими нормами не справились бы и здоровые люди, а уж истощённый и больной спецконтингент и подавно. Царевский в три этапа снизил нормы до приемлемых размеров. Мало того, на зиму нормы сокращались ещё на 3–5%, а в апреле — мае возвращались к исходным цифрам.

Следующим шагом стала ротация среднего и младшего командного состава ИТК. Во всех лагпунктах были запрещены телесные наказания. Часть персонала была уволена «за несоответствие занимаемой должности», трёх надзирателей осудили за «систематическое превышение служебных полномочий» (издевательства над заключёнными). По инициативе Михаила Михайловича в посёлках заключённых заработали библиотеки и клубы, организовывалась самодеятельность, открывались курсы профессиональной подготовки, где можно было получить строительную специальность.



Лагерная самодеятельность. Ансамбль народных инструментов (сентябрь 1943 г.)



Осенью 1943-го Царевский на расширенном заседании Нижнетагильского горисполкома попросил помочь ему с радиофикацией жилых посёлков в лагпунктах. В просьбе было отказано, но уже в декабре в красных уголках лагпунктов появились чёрные «тарелки» радиоприёмников.

При Царевском заключённым увеличили пайки, улучшили рацион питания.

Хотелось бы заметить, что, когда современные исследователи-любители начинают рассуждать об условиях содержания зеков в те времена, они практически не оперируют цифрами либо приводят их без ссылки на первоисточник. Поэтому остановимся на этом вопросе и рассмотрим его подробнее.

В войну ГУЛАГ вступил с обновлёнными нормами продовольственного и вещевого обеспечения. На этот счёт был издан приказ НКВД СССР № 00943 «О введении новых норм питания и вещевого довольствия для заключённых в ИТЛ и ИТК НКВД СССР» от 14 августа 1939 года, который гласил:

«1. Ввести в действие с 1 июля 1939 года нормы питания и вещевого довольствия заключённых в ИТЛ/ИТК (исправительно-трудовых лагерях и колониях) НКВД СССР согласно приложениям к настоящему приказу и нормы замены одних продуктов другими. 2. Для заключённых, работающих за полярным кругом, а также на подземных работах, указанные нормы увеличиваются на 25%, исключая нормы хлеба, соли, лаврового листа и перца. 3. Для заключённых, находящихся в Норильлаге, Воркутлаге и Абезьском отделении Севжелдорлага сохранить нормы питания и вещевого довольствия, утверждённые планом на 1939/1940 гг. 4. Нормы по мясу, растительному маслу и сахару вводятся с IV квартала 1939 года. 5. Все ранее установленные приказами ОГПУ — НКВД и распоряжениями ГУЛАГа НКВД СССР нормы питания и вещевого довольствия для заключённых в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР — отменить. Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР, комдив Чернышёв В. В.»

Приложение № 1

НОРМА № 1

довольствия заключённых в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР, для не вырабатывающих производственные нормы, хозлагобслуги, следственных и инвалидов (на 1 человека в день в граммах)

Наименование продуктов Количество Наименование продуктов Количество Хлеб ржаной 600 Чай суррогатный 2 Мука пшеничная 85% 10 Картофель и овощи 500 Крупа разная 100 Томат-пюре 10 Мясо 30 Перец стручковый 0,13 Рыба 128 Лавровый лист 0,2 Растительное масло 0 Соль 20 Сахар 10

Примечание : заключённые, занятые на основных производственных работах и вырабатывающие нормы до 60%, получают питание по этой норме.

Заключённые, вырабатывающие производственные нормы от 60% до 99% включительно, получают дополнительно к означенному пайку хлеба согласно нижеследующей шкалы:

№ п/п % по выработке 1-й разряд 2-й разряд 3-й разряд и выше 1 2 60–79% 80–99% 100 г 100 г 100 г 200 г 200 г 400 г

Приложение № 2

НОРМА № 2

довольствия заключённых в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР, занятых на основных производственных работах и выполняющих норму выработки (на 1 человека в день в граммах)

Наименование продуктов Количество Наименование продуктов Количество Хлеб ржаной 1200 Сахар 13 Мука пшеничная 85% 60 Чай суррогатный 2 Крупа разная 130 Картофель и овощи 600 Мясо 30 Томат-пюре 10 Рыба 158 Перец стручковый 0,13 Растительное масло 12 Лавровый лист 0,2 Макароны 10 Соль 20

Примечание : 1. Заключённые, вырабатывающие производственные нормы не на основных работах (1-й и 2-й разряд хлебной шкалы), получают хлеба 1000 г в сутки, из коих 200 г хлеба отпускается за плату через ларёк. 2. Для заключённых, вырабатывающих производственные нормы на основных работах, устанавливается норма хлеба (3-й разряд и выше) 1200 г в сутки, из коих 1000 г отпускается бесплатно, а 200 г — через ларек за плату.

Приложение № 3

НОРМА № 3

дополнительного к норме № 2 довольствия заключённых в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР, для работающих стахановскими методами (на 1 человека в день в граммах)

Наименование продуктов Количество Наименование продуктов Количество Хлеб ржаной 200 Растительное масло 3 Мука пшеничная 85% 50 Жиры животные 5 Крупа разная 20 Макароны 7 Мясо 50 Сахар 7 Рыба 34 Картофель и овощи 150

Означенное питание отпускается за плату с удержанием стоимости из причитающегося премвознаграждения.

Приложение № 4

НОРМА № 4

дополнительного довольствия заключённых в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР, для инженерно-технических работников (на 1 человека в день в граммах)

Наименование продуктов Количество Наименование продуктов Количество Хлеб ржаной Мука пшеничная 85% Крупа разная Мясо Рыба 300 80 20 30 60 Растительное масло Жиры животные Макароны Сахар Картофель и овощи 5 3 12 8 200

Примечания :1. Зачисление на означенный паёк является актом поощрения за отличные качества работы и высокие показатели производительности труда. 2. Зачисление производится распоряжением начальника отд. лагпункта, участка и отделения по персональному отбору. 3. Паёк выдаётся дополнительно к норме № 1 бесплатно.

Приложение № 5

НОРМА № 5

довольствия заключённых в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР (на 1 человека в день в граммах)

Наименование продуктов Количество Наименование продуктов Количество Хлеб ржаной 1100 Чай суррогатный 2 Мука пшеничная 85% 61 Чай натуральный*** 0,3 Крупа разная 127 Картофель и овощи 650 Мясо 39 Томат-пюре 10 Рыба 155 Сухофрукты*** 0,5 Сельди* 5 Мука картофельная*** 0,3 Растительное масло 14 Перец стручковый 0,13 Жиры животные** 4 Лавровый лист 0,2 Макароны 10 Соль 20 Сахар 17

Приложение № 10

НОРМА № 10

довольствия заключённых в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР, для слабосильных работающих (на 1 человека в день в граммах)

Наименование продуктов Количество Наименование продуктов Количество Хлеб ржаной 1000 Макароны 30 Мука пшеничная 85% 50 Сахар 20 Мука подболточная 85% 10 Чай суррогатный 2 Крупа разная (кроме диетич.) 160 Картофель и овощи 750 Мясо 30 Томат-пюре 10 Рыба 260 Перец стручковый 0,13 Растительное масло 13 Лавровый лист 0,2 Жиры животные 15 Соль 20

Примечание : 1. По этой норме питаются работающие слабосильные заключённые, на время нахождения их в слабосильных командах, вне зависимости от выработки ими производственных заданий. 2. Паёк выдаётся бесплатно.

Приложение № 12

НОРМА № 12

штрафного пайка для заключённых в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР (на 1 человека в день в граммах)

Наименование продуктов Количество Наименование продуктов Количество Хлеб ржаной

Мука подболточная 85%

Крупа разная (кроме диетич.)

Рыба

Растительное масло 400

5

35

75

5 Чай суррогатный

Картофель и овощи

Томат-пюре

Перец стручковый

Лавровый лист

Соль 4

400

3

0,1

0,2

20

Примечание : заключённые, отнесённые к штрафной категории, вышедшие или выведенные на работу, получают довольствие на общих основаниях в зависимости от своей выработки.

Приложение № 13

ТАБЕЛЬ № 13

вещевого довольствия заключённых, находящихся в лагерях и ИТК ГУЛАГа НКВД СССР (для мужчин на 1 человека)

Наименование предметов Единица измерения Количество Сроки носки Фуражки летние шт. 1 2 года Шапки шт. 1 2 Рубахи летние шт. 1 1 Шаровары шт. 1 1 Ботинки кожан. пар 1 1 Рубахи нател. шт. 2 1 Кальсоны шт. 2 1 Майки шт. 1 1 Трусы шт. 1 1 Полотенца шт. 2 1 Портянки летн. пар 2 1 Портянки бумазейные пар 2 1 Полупальто х/б шт. 1 1 Телогрейки шт. 1 2 Шаровары ватн. шт. 1 1 Полушубки шт. 1 4 Валенки пар 1 2 Варежки шерст. пар 2 1 Рукавицы комб. пар 2 1

Приложение № 15

ТАБЕЛЬ № 15

на постельные принадлежности для заключённых в лагерях и ИТК ГУЛАГа НКВД СССР (на 1 человека)

Наименование предметов Единица измерения Количество Сроки носки Наволочки тюфячн. штук 1 4 года Простыни штук 1 2 Одеяло шерст. или байковое штук 1 4 Наволочки подушечные нижние штук 1 4 Наволочки подушечные верхние штук 1 1

Примечание : постельные принадлежности выдаются в первую очередь работающим стахановскими и ударными методами, а также малолетним и женщинам.

Приложение № 17

НОРМЫ

замены одних продуктов другими в исправительно-трудовых лагерях и колониях ГУЛАГа НКВД СССР

Наименование продуктов Грамм Чем заменяется Грамм Хлеб ржаной 100 Хлеб пшеничный 96% 100 Хлеб ржаной 100 Сухари ржаные 70 Хлеб пшеничный 100 Сухари пшеничные 80 Мука ржаная 100 Мука ячменная 100 мука пшеничная 96% 100 мука кукурузная 100 Макаронные изделия 100 Крупой или бобовыми культурами 100 Мукой пшеничной 72% 100 Крупа разная 100 Мукой ржаной или пшеничной 85% 100 Мясо говяжье, телятина, баранина 100 Мясо конское 100 "-"свиное 75 Сбои свиные вне зависимости от категории 100 Сбои I и II категории, кроме свиных 100 Сбои III категории кроме свиных 200 Консервы мясорастительные с горохом весом нетто по трафарету Консервы со смальцем или свининой, говядиной и бараниной с горохом и т. д. 150 Сало шпик 150 Жиры животные 50 Рыба свежая и сол. 150 Овощи свежие и солёные 100 Сухие овощи 10 Лук репчатый 100 Черемша, чеснок 100 Овощи свежие и квашеные 100 Крупа разная 20 Мукой 96% 20 Жиры животные 100 Маргарин 100 Масло коровье 100 Раст. маслом 100 Масло растит. 100 Маргарин 100 Салом внутр. евин. и скот. говяжьим 100 Жиры животные 100 Масло коровье 100 Молоко свежее 1 л Жиры животные 80 Масло коровье 80 Сметаной 300 Яйца 5шт. Фрукты сушеные 100 Ягоды свежие 300 Рыба 100 Мясорастительн. консервы 100 Сбоями III катег. 100

Любопытно, что приведённые данные находились в строгом соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 29 «О принудительном или обязательном труде».

Вся эта информация, ранее недоступная широким массам, может создавать иллюзию того, что в лагерях и колониях той поры можно было жить, а все рассказы о дистрофии, обморожении, хлебе и воде не более чем выдумки либеральных историков. Возможно, если бы не одно обстоятельство.

Вот как описывал его Михаил Михайлович Царевский:

«Почти во всех лагерях, где мне пришлось быть по долгу службы, процветало воровство. Крали все, кто имел доступ к материальным ценностям, деньгам или продуктам. Начиная от начальника лагеря и заканчивая кладовщиком. Масштабы только были разные. В Тагиле замначальника Тагиллага наладил реализацию продуктов через ОРСы двух заводов. Вырученные деньги делили пополам с начальниками ОРСов. В Мончегорске начальник “Кольстроя” продал три тысячи телогреек, полученных для спецконтингента. Только мне известны десятки таких примеров, а сколько их было по всей стране…»

Царевский проявлял заботу не только о спецконтингенте. Многое было сделано им для улучшения условий труда и быта вольнонаёмных рабочих. По его инициативе были организованы выездные пункты горячего питания, передвижные прачечные, парикмахерские. Созданы ансамбли художественной самодеятельности, агитбригада, выпускались стенгазеты. В рабочих посёлках по мере возможности велось благоустройство улиц, открывались магазины, читальни, мастерские по ремонту обуви и одежды. Была организована работа детских дошкольных учреждений, школ. По предложению М. М. Царевского для подростков, работающих на строительстве НТМЗ, открылась школа рабочей молодёжи. Для взрослых, не имеющих специальности, были созданы учебные курсы, где желающих получить строительную специальность обучали без отрыва от производства. В тресте появились спортивные и спортивно-досуговые секции. Нередко видели Михаила Михайловича на субботниках по благоустройству и озеленению рабочих посёлков.



Рабочий посёлок коксохимического завода (фото 1944 г.)





М. М. Царевский (сидит, второй слева) на субботнике



К осени 1943-го забот у руководства Тагиллага прибавилось. В системе организовывалось ещё два лагеря. На этот раз для военнопленных и интернированных.

Окончание следует…

(с) 2020. Дмитрий Кужильный и Сергей Волков эксклюзивно для АН «Между строк»