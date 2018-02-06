Свердловского бизнес-омбудсмена Елену Артюх отказались обслуживать в тагильском ресторане

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх после визита в Нижний Тагил на своей страничке в Facebook пожаловалась на качество обслуживания. По словам бизнес-омбудсмена, в перерыве встречи с местными предпринимателями она по совету коллег зашла на обед в бар-ресторан «Демидов дворик» на Ленина, 1.

«Пустой зал, чтобы найти официанта пришлось зайти практически на кухню. На вопрос, можно ли быстро пообедать, получили ответ: бизнес-ланч у нас невкусный, а из меню всё готовится 30–40 минут. Столько времени ждать у нас не было, и мы ушли… Вопрос: а хозяин заведения знает, что у них “бизнес-ланч невкусный”? И что сегодня несколько потребителей не смогли поддержать его рублём?» — пишет Артюх.