Свекольная закуска от Пинаевых, салат из авокадо от Мерзляковой. Тагильчане оценили кулинарные способности VIP-гостей на фестивале постной кухни

Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества прошёл первый в Нижнем Тагиле фестиваль постной кухни. На нём можно было попробовать традиционные русские блюда и напитки, а также оценить кулинарное мастерство известных тагильчан и гостей фестиваля.

На первом этаже ГДДЮТ развернулась большая ярмарка, на которой можно было купить свежие овощи, рыбу, икру, специи, мёд, сладости, хендмейд от тагильских мастериц.

На втором этаже гостей угощали традиционными блюдами русской кухни: запечённым картофелем с грибами, перловой кашей с овощами, а также котлетами из кальмаров из дворянского меню и необычной пиццей на свекольном тесте. Матушка Влада вагонского храма Воскресения Христова удивляла участников фестиваля пудингом из семян чиа, булочками с соусом песто и хумусом.

Пиццу на свекольном тесте придумали повара «Комбината общественного питания» (организация занимается поставкой полуфабрикатов в столовые тагильских школ и детсадов). Технолог предприятия Наталья Ракова охотно делилась с гостями рецептом оригинальной пиццы. В обычное дрожжевое тесто при замешивании нужно добавить пюре из свежей свёклы. Для начинки можно использовать любые овощи — картофель, томаты, грибы, болгарский перец, цуккини, баклажаны. Отметим, что такая пицца без сыра больше напоминает сытный пирог.

Повара кафе спортивно-оздоровительного комплекса «Аист» приготовили для гостей постного фестиваля напиток по старинному русскому рецепту — кулагу. За необычное угощение они получили награду фестиваля в номинации «Лучший традиционный напиток».

«Рецепт нашли в интернете. Берётся ржаной солод, картофельный крахмал и ягоды. Мы приготовили кулагу с вишней, черникой и облепихой. Такой напиток могут пить постящиеся, дети, а также наши спортсмены, которые находятся на специальной диете», — рассказала Алёна Волкова, заведующая кафе «Аист на горе».

Ещё из необычных напитков на фестивале постной кухни можно было попробовать ягодный сытень, русский безалкогольный глинтвейн — сбитень, овсяные кисели — по словам поваров, очень полезные для желудка.

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений звание самого необычного блюда фестиваля отдал пирогу с курагой из теста на огуречном рассоле от Православной гимназии.

«Постные блюда могут быть вкусными, но чтобы они были вкусными, надо проявить находчивость, мастерство, надо поискать, пофантазировать. Задача поста не самоограничение, задача поста — войти в красоту жизни. Когда человек каждый день ест торты, сосиски, шаурму, он даже не захочет понюхать печёную картошку и чёрный хлеб. Но когда человек себя ограничил в еде, для него открывается красота простых вещей — и даже обычная картошка может показать невероятным блюдом», — говорит епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

Кульминацией фестиваля стал мастер-класс известных тагильчан и гостей из Екатеринбурга. За одним кухонным столом собрались глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев с супругой Еленой, председатель Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин, омбудсмен Татьяна Мерзлякова и замминистра агропромышленного комплекса и продовольствия региона Светлана Островская с семьёй.

Островские приготовили десерт из фруктов в форме ёжика. Татьяне Мерзляковой ассистировал Алексей Пырин — вместе они нарезали овощной салат из авокадо, сельдерея, томатов черри и листьев салата.

«В прошлые годы на фестивале в Екатеринбурге я готовила что-то из старых рецептов русских эмигрантов, царской семьи, в этом году коллеги предложили сделать более современное блюдо, которое будет интересно молодёжи, — призналась омбудсмен. — По-моему, получилось вкусно. И говорят, что это полезно. Хорошо, что фестиваль перебрался в Нижний Тагил — этот город достоит такого мероприятия, здесь же много православного народу. Вижу много молодёжи здесь. Я, как человек, который много работает с молодёжью, знаю, что она у нас потерянная, не знает, куда идти дальше. И русские традиции могут стать одним из направлений, которое молодёжь может освоить. Кто-то из девочек заинтересуется постными блюдами, чтобы похудеть, кто-то вспомнит, что его бабушка так жила. Это важно, потому что благодаря таким событиям мы углубляемся в свою культуру».

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев с супругой Еленой готовили простой салат из варёной свёклы, маринованного огурца, чеснока и постного майонеза. Все овощи Елена Пинаева выращивала сама.

«Честно говоря, я не просто в первый раз готовил на публику, я впервые вообще делал салат. У меня готовит Лена постоянно, а я такие чисто мужские функции выполняю — мясо замариновать, шашлык пожарить на мангале, — признался после кулинарного испытания Владислав Пинаев. — У нас дома традиционные блюда всегда присутствуют, мы не любим роскошеств. Я очень люблю редьку с картофелем и репчатым луком — Лена у меня готовит это изумительно. Я бы с удовольствием всех угостил, но редька имеет специфический запах, поэтому решили сделать салат из свёклы».

Блюда от ВИПов гости растащили за пару минут, негативных комментариев во время дегустации не было. Только вот попробовать удалось не всем желающим. Вообще, по признаниям гостей фестиваля, в ГДДЮТ сегодня было слишком тесно и людно, бесплатные угощения достались не всем. Но к идее проведения такого гастрособытия тагильчане отнеслись положительно.

Фестиваль постной кухни должен стать в Нижнем Тагиле традиционным, рассказал АН «Между строк» епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений. В Екатеринбурге формат фестиваля решили изменить под Царские дни, а в нашем городе событие будет проходить перед Пасхой.