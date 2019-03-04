Судмедэксперты установили точную причину смерти 11-летней школьницы из Нижнего Тагила

Причиной смерти 11-летней учащейся школы № 95 стала генерализованная неуточнённая вирусная инфекция. Об этом АН «Между строк» со ссылкой на данные судмедэкспертизы сообщил руководитель следственного отдела Дзержинского района Нижнего Тагила Денис Кельбиханов.

Согласно медицинской терминологии, генерализованная форма инфекционного заболевания характеризуется множественными поражениями органов и тканей человека. Этим термином обозначается ситуация наличия первичного очага поражения инфекцией с последующим охватом иных зон.

Напомним, трагедия произошла ночью 24 января. По информации АН «Между строк», девочка с родителями возвращались из Екатеринбурга домой на электричке. В какой-то момент ребёнку стало плохо, на одной из станций родители вызвали медицинскую бригаду. Врачи не нашли у подростка видимых признаков болезни и госпитализировать не стали. Вечером девочка вновь пожаловалась на недомогание, появилась рвота. Родители вызвали скорую помощь, но спасти девочку медикам не удалось.