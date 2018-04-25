Суд согласился выпустить Малобродского из СИЗО под гарантии посольства Израиля

Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищениях в «Седьмой студии», согласились выпустить из СИЗО в связи с решением ЕСПЧ и гарантиями посольства Израиля, сообщила «Интерфаксу» его адвокат Ксения Карпинская.

«Наше ходатайство было мотивировано решением ЕСПЧ [о необоснованности содержания Малобродского под стражей] и гарантиями израильского посольства, что новые документы ему выданы не будут [Малобродский имеет два гражданства, Израиля и РФ]», — сказала Карпинская.

Адвокат уточнила, что в ходатайстве защита просила выпустить обвиняемого под подписку о невыезде.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что следствие намерено ходатайствовать о смягчении меры пресечения Малобродскому с содержания под стражей на домашний арест с учётом его возраста и состояния здоровья.

Напомним, 18 апреля Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Малобродского до 19 июня. Продлить меру пресечения ему и ещё троим фигурантам дела «Седьмой студии» просило Министерство культуры России.

Худрук «Гоголь-центра» режиссёр Кирилл Серебренников, первый генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-гендиректор АНО Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкультуры, директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум обвиняются в хищении средств, выделенных организации на проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В настоящее время следственные действия по делу завершены, обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами расследования.

Фигурантам инкриминируется хищение бюджетных 133 млн рублей, выделенных основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» из бюджета на реализацию проекта «Платформа».