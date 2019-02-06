Суд продлил арест футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца

Тверской районный суд Москвы в среду продлил арест до 8 апреля форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, которые обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве, пишет «Интерфакс».

В ходе судебного заседания защита Мамаева снова предложила изменить меру пресечения для спортсмена на более мягкую — отпустить футболиста под залог в размере 6 млн рублей. Мать Александра Кокорина также предложила внести за старшего сына залог в размере 10 млн рублей. За младшего сына — Кирилла Кокорина, который тоже находится четыре месяца в СИЗО, — Кокорина залог не предложила.

Напомним, 8 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили несколько драк после того, как отметили десятилетие своей дружбы. От рук футболистов пострадали три человека: сначала на улице был избит водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, а затем в кафе — глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин.

18 октября футболистам, младшему брату Кокорина Кириллу Кокорину и их соучастнику Александру Протасовицкому предъявили обвинения в побоях и хулиганстве. За неделю до этого всех отправили в СИЗО. Оба спортсмена заявили суду о раскаянии, Мамаев также попросил прощения у пострадавших.

Накануне, 5 февраля, Александр Кокорин написал открытое письмо из СИЗО, в котором попросил прощения за свои действия.