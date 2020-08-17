Суд оштрафовал ЦГБ № 1 Нижнего Тагила на 100 тысяч рублей по требованию Роспотребназора

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила оштрафовал ЦГБ № 1 на 100 тысяч рублей по ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Протокол об административном правонарушении был составлен территориальным отделом Роспотребнадзора. Как пояснили АН «Между строк» в ведомстве, медучреждение нарушило порядок передачи данных в надзорный орган. Теперь у ЦГБ есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда.

«Больница не исполняла утверждённый необходимый документооборот», — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, в середине апреля стало известно, что ЦГБ № 1 будет перепрофилирована для госпитализации пациентов с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами ОРВИ и пневмониями, проживающих в Нижнем Тагиле и Горнозаводском управленческом округе. С ростом числа инфицированных COVID-19 в соцсетях и СМИ всё чаще стали появляться посты и публикации о том, что врачи и медперсонал медучреждения не справляются с потоком пациентов. В частности, пациенты жаловались на очереди на процедуры, нехватку свободных мест и плохое питание.