«Страшно жить с такими соседями». Жители Черноисточинска рассказали подробности пожара, в котором пострадала женщина

После публикации материала о пожаре в посёлке Черноисточинск 18 мая с АН «Между строк» связалась женщина, которая является соседкой погорельцев. Она рассказала, что её родители живут рядом с местом пожара и хорошо знают пострадавшую. Напомним, в прошлую среду около 17:00 загорелся частный жилой дом на улице Калинина. В результате пожара хозяйка дома получила серьёзные ожоги, после чего была госпитализирована.

«Пострадавшую в пожаре женщину я хорошо знаю, мы почти ровесники. У женщины жизнь сложилась очень непросто. В 17 лет она влюбилась в деревенского парня, от которого вскоре забеременела. Когда она была уже в положении, парня посадили в тюрьму за незаконную вырубку леса. Так у женщины родился первый сын и она стала матерью-одиночкой», — рассказывает собеседница редакции.

Когда отец ребёнка вышел на свободу, он так и не взял женщину в жёны. Вскоре у них появился второй сын. Ребёнок родился с инвалидностью и требовал ухода. Этим и занималась мама мальчика следующие 17 лет. Как рассказывает соседка, сегодня старший сын живёт отдельно, а младший на момент пожара находился в интернате.

«Сколько помню, у неё всегда была какая-то паранойя на тему измен её неофициального мужа. Я знаю этих людей уже лет 20, и за ним никогда ничего такого не было замечено, она это всё сама себе напридумывала. Мужчина ещё дважды после рождения детей сидел в тюрьме, а семья жила на пенсии и пособия. Думаю, это всё сказалось на психологическом здоровье женщины», — делится предположениями соседка.

Четыре недели назад у хозяйки горевшего дома, по словам соседки, случилось обострение, которое происходит у неё каждую весну. В этот раз она начала рассылать по знакомым сообщения, утверждая, что её мужчина намекает ей на то, что она должна умереть. Когда он узнал об этом, то вместе с сестрой пострадавшей решил положить её на лечение в специализированное медучреждение.

В больнице она провела три недели. После выписки какое-то время казалось, что её душевное здоровье нормализовалось. Незадолго до пожара глава семейства отлучился из дома в магазин. В это время и случился пожар.

«Возгорание произошло около 5 часов вечера. Первым поднял тревогу сосед, который по стечению обстоятельств смотрел в этот момент в окно. Он увидел, что из-под крыши деревянного дома валит дым, и заподозрил неладное. После вызова пожарных он побежал в горящий дом и спас женщину, которая при этом сильно обгорела. Пожарные по итогу своей работы заявили, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета, которую пострадавшая якобы курила в кровати и с которой уснула. Уверена, что такого не могло быть, ведь, со слов её сожителя, она никогда не курила, тем более в кровати», — рассказывает соседка.

Сейчас пострадавшая находится в тяжёлом состоянии с ожогами 80% тела. Собеседница редакции заявляет, что её и других жителей близлежащих домов пугает соседство с не совсем, как ей кажется, адекватной женщиной. Сама соседка предполагает, что тагильчанка могла специально поджечь себя и ждать, пока муж её спасёт, тем самым привлекая к себе внимание супруга.

«Очень страшно жить с такими людьми по соседству, причём не только мне и моим родителям, но и вообще всем, чьи дома находятся неподалёку. Лично я считаю, что это вина врачей, которые спустя три недели выписывают людей, не долечив их, а те, в свою очередь, такие фокусы выкидывают», — негодует собеседница редакции.

Помимо этого, женщина рассказала о работе пожарной части в посёлке. По её словам, спасатели, прибывшие на пожар вечером, не пролили крышу деревянного дома, а потушили только внутреннюю часть комнаты и открытый огонь. Из-за этого на следующий день в 5 утра пришлось вызывать пожарных снова из-за того, что прогорела крыша.