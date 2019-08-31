Старая Утка. А при чём тут Тагил?

В современной истории Нижнего Тагила о Староуткинском заводе почти не вспоминают, поэтому некоторым читателям нашей краеведческой рубрики рассказ о нём покажется неуместным. Но, как это часто случается, при более глубоком рассмотрении оказывается, что завод на реке Утке играл важнейшую роль в становлении и развитии Нижнетагильского завода.

Староуткинский завод является одним из старейших демидовских заводов на Урале. Строить его Акинфий Демидов начал в 1726 году, сразу же, когда стало ясно, что Нижнетагильский завод не в состоянии переработать даже половину производимого чугуна, а заложенный Черноисточинский завод не сможет взять на себя весь объём производимого железа из-за затяжного маловодия речек Каменки и Чёрной.

Почему именно на реке Утке? Тому существовало три причины. Во-первых, река Утка, в отличие от других рек, в ту пору сохраняла свою полноводность весь незимний период, с апреля по ноябрь.

Во-вторых, рядом протекала река Чусовая, основная транспортная артерия Среднего Урала XVIII–XIX веков. В-третьих, здесь, близ устьев рек Дарьи и Утки, в 1675 году было основано поселение беглых староверов, большинство которых являлись «изрядными рудознатцами» или «кричных дел мастерами».



Староверческий «угол» Старой Утки в устье реки Дарьи (фото С. М. Прокудина-Горского 1912 г.)



Оценив все плюсы и минусы будущего завода, Акинфий Никитич подал заявку в Берг-коллегию и, не дожидаясь выхода разрешающего указа, велел строить «будущего завода пильную мельницу да молотовые фабрики». Уже в сентябре 1726 года Демидов договорился с местными кержаками, которым посулил «прежний уклад уважать и препятствий по старой вере не чинить», а в октябре пригнанные из Невьянска и Верхнего Тагила приписные начали строить плотину и «анбары» для молотовых фабрик. Первый пуд полосового железа был выкован на Утке весной 1727 года. По сути дела, Староуткинский завод строился параллельно с Черноисточинским, но перерабатывать тагильский чугун здесь стали гораздо раньше.

Тем не менее официальной датой рождения завода принято считать 1 сентября 1729 года, когда на заводе была задута «малая домница», где уткинские кержаки плавили небольшие количества железной руды из разных месторождений, которые почти каждый месяц открывали в окрестных лесах демидовские рудознатцы. «Малая домница» была нужна на заводе ещё и для того, чтобы он соответствовал описанию в заявке, поданной в Берг-коллегию: «доменной и молотовой завод». Только в 1734 году, после того как к Демидовым отошли богатый железом Тетеринский рудник у деревни Нижней и Шайтанский рудник на реке Шайтанке в 14 вёрстах от завода, заработали две большие уткинские домны. К 1736 году завод выплавлял уже 89 992 пуда собственного чугуна, а к 1760-му — свыше 111 тысяч пудов чугуна в год.

В это время на заводе работало немногим более двухсот крепостных, в большинстве переведённых Демидовыми из Невьянска и Нижнего Тагила. И вплоть до пуска в 1771 году Висимо-Уткинского завода предприятие производило шесть сортов железа исключительно из тагильского чугуна.

Вот как описывал Староуткинский завод «главный горный командир Урала» Вильям де Геннин: «Уткинский Акинфия Демидова завод при реке Чусовой, на речке Утке, по данной ему, Демидову, из бывшей Берг-коллегии в 1726 году февраля 9-го Указу, построен в 1729 году. При нём четыре молота. Чугун на ковку привозится с Тагильских его заводов и при оном под четырьмя молотами, что оных при том Уткинском заводе имеется, зделывается в год по 32000 пудов полосового железа. При Уткинском же заводе строятца две домны, токмо оные ещё не достроены и в ход не пущены; и сколько из домны может чугуна выходить того, познать и показать невозможно. При постройке оных домен на плавку чугуна руды имеют употребляемы с имеющимися при том заводе рудников: Тетеринского, в котором руда лежит на ровном месте и в бору междо разборным диким камнем сыскана ясашным человеком Тимофеем Бажуковым, и с Шайтанского, что между речками добывается между кремлеватыми камнями, обыскан оного Демидова приказчиком Леонтием Злобиным».



«Проспект Уткинского завода», составленный Г. В. де Генниным для своей книги «Описание Уральских и Сибирских заводов», изданной в 1735 году



Впрочем, по записям, которые вели демидовские приказчики на заводе, «молотов в работе» было на заводе шесть единиц. К заводу была приписана большая лесная «дача», простиравшаяся на 60 вёрст вокруг завода, а для обеспечения работы «подливных фабрик» при заводе имелся обширный пруд длиною в семь с половиной вёрст.

Главной же проблемой Староуткинского завода был кадровый голод.

Места окрест были заселены мало, и приписывать к заводам было некого: по берегам Чусовой и её притока — речки Дарьи — было несколько маленьких поселений по 2-3 двора. Поначалу нехватку «работных людишек» Демидовы решали путём переселения приписных крестьян из Невьянского, Верхнетагильского и Нижнетагильского заводов. Ехать «на Утку» хотелось далеко не всем. Среди работного люда новый завод именовали не иначе как «дальний». Возникший при заводе посёлок сначала называли просто Утка, затем Утка-Демидова, и лишь позднее появилось нынешнее название Староуткинск. Кроме того, решая «кадровый вопрос», Демидовы скупили несколько десятков крепостных в Вятской и Волынской губерниях и перевезли их с семьями на Утку. Так в непосредственной близости от завода возникли деревни Курья и Волыны, а одна из главных улиц самого заводского посёлка стала именоваться Вятской.

До 1735 года Уткинский завод производил лишь сортовое железо и сельскохозяйственную утварь, которая пользовалась большим спросом и доброй славой не только на Урале, но и в Сибири. Часть изделий из железа даже экспортировалась в страны Средней Азии. Но в 1736-м Акинфий Демидов получил большой заказ от военно-морского ведомства на изготовление артиллерийских орудий и часть этого заказа разместил на Уткинском заводе. Заводские мастеровые выполнили работу даже досрочно, чем заслужили благодарность хозяина и денежную премию. О доброй славе уткинских оружейников вспомнили и накануне Отечественной войны 1812 года, когда на заводе разместили большой заказ на изготовление орудийных ядер, бомб, картечи и шрапнели.

После смерти Акинфия Демидова Уткинский завод достался его среднему сыну Григорию.

Вместе с заводом Григорию Акинфиевичу отошли Уткинская пристань и деревня Волыны. При новом владельце на заводе стабильно производилось в среднем по 100 тысяч пудов чугуна и 47 тысяч пудов разносортного железа в год. Себестоимость железа в те годы составляла от 39 до 44 копеек за пуд, что позволяло Григорию Акинфиевичу ежегодно поднимать жалование не только мастеровым, но и простым работным. В это время на Уткинском заводе работало 533 приписных и 233 крепостных крестьянина. Когда в 1761 году Григория Акинфиевича не стало, его сыновья в течение четырёх лет владели всем наследством коллегиально. В эти годы на заводе был построен трёхэтажный каменный дом, объединивший под одной крышей заводскую контору и хозяйские покои. На трёх этажах здания было 23 комнаты, которые отапливались 14 печами, а также обширные кладовые «для складу разнаго рода провианту». На третьем этаже находилась квартира семьи управляющего, второй этаж был отведён для размещения господ владельцев на время их приезда, первый этаж занимала заводская контора.



Александр Григорьевич Демидов, из книги «Русские портреты XVIII и XIX веков», 1905 г.



В 1765 году братья разделили хозяйство и Уткинский завод оказался у Александра Григорьевича Демидова. Вступив во владение заводом, Александр Демидов сразу проявил себя рачительным хозяином. В первые же годы его управления производство чугуна на Уткинском заводе возросло до 200 тысяч пудов. При нём было модернизировано заводское плотинное хозяйство, вычищен и углублён пруд, частично заменено оборудование. Особое внимание Александр Григорьевич уделял и подготовке квалифицированных кадров. Но полностью модернизировать завод новый хозяин не успел из-за начала пугачёвского бунта. Пожар народной войны достиг Староуткинского завода в январе 1774 года. Узнав о приближении пугачёвских отрядов, правление завода перебралось на Нижнетагильский завод, где начало формировать отряды самообороны во главе с отставными военными. Вместе с правительственной солдатской командой ополченцы выдвинулись к заводу и организовали оборону. И 3 февраля 1774 года вблизи Уткинского завода развернулось настоящее сражение отрядов ополченцев с большим отрядом пугачёвцев под командованием атамана Ивана Наумовича Белобородова. Сначала обороняющий завод отряд успешно отражал атаки, но силы были слишком неравны. К Белобородову на помощь подошёл артиллерийский обоз, и в заводском посёлке начались пожары. «Битва на реке Утке» продолжалась семь дней и закончилась тем, что защитники завода, «изведя огневые припасы» и потеряв в сражении половину личного состава, отошли к Нижнетагильскому заводу. 10 февраля отряды Белобородова взяли завод. Пугачёвский атаман, рассерженный тем, что ему пришлось так долго задержаться у Старой Утки, велел сжечь завод и пристань, а «господский дом» и плотину разрушить.

После разгрома восстания Пугачёва Александр Григорьевич принялся энергично восстанавливать Уткинский завод. Рабочих, принимавших участие в бунте, и членов их семей Демидов выселил за Урал «без оглядки на их прежние заслуги и опыт», а на освободившиеся должности набрал новых людей. Имеются сведения, что полтора десятка мастеровых с Нижнетагильского завода переехали в Утку для восстановления завода и пристани. 14 марта 1775 года Староуткинский завод заработал вновь.

Согласно переписи, проведённой в 1778 году, на Уткинском заводе имелись «одна фабрика для плавки чугуна при двух домнах, три подливных фабрики для ковки полосового и колотушечного железа при пяти действовавших и двух запасных молотах, десять горнов». Оборудование завода приводилось в действие 14 водяными колёсами в 354 силы. В год завод производил около 40 тысяч пудов железа. В период с 1780 по 1808 год на Уткинском заводе трудилось более 1650 «мастеровых и работных людей мужескаго пола, из них вечноотданных — 788, женщин — 1232, а государевых да приписных людей — 874».

В 1811–1813 годах Уткинский завод успешно справился с тремя государственными нарядами по поставке боеприпасов для русской армии. После окончания Отечественной войны и до середины XIX века на заводе наблюдается устойчивый рост производства, на фоне которого в 1848 году внуки Александра Григорьевича Демидова, Павел и Пётр, передают предприятие товариществу Суксунских заводов. Первое время под новым управлением дела шли неплохо. Выросла сырьевая база завода, увеличивалась заработная плата, при заводе появились аптека и госпиталь на 20 мест, действовали две церкви — православная и старообрядческая. Также перестраивались фабричные помещения, которые расширяли для установки нового оборудования. Правда, самого обновления производственной базы пришлось ждать более 20 лет.



Посёлок Староуткинского завода во второй половине XIX века



Устаревшее оборудование и отсутствие модернизации производства сказывались и на стоимости уткинского железа. От краха завод спасало только традиционно высокое качество. Только в конце 70-х годов на предприятии начинается ремонт и замена изношенного оборудования, устанавливаются паровые машины и молоты; на территории завода открываются новые производства — прокатная и пудлинговая фабрики. Была реконструирована и Уткинская пристань.



Отправка барок с Уткинской пристани (фото 1870-х гг.)





Стена доменного цеха Староуткинского завода.

На якоре железных стяжек видна дата постройки здания — 1854 г. (фото 2012 г.)



С открытием в 1878 году Горнозаводской железной дороги сплав продукции металлургических заводов по Чусовой резко сократился. Закрылась Новоуткинская казённая пристань и ряд других. Староуткинский завод держался, что называется, «на плаву», но с каждым годом делать это было всё сложнее и сложнее. Наконец в декабре 1890 года Староуткинский завод был продан Сергею Александровичу Строганову, который тогда владел Кыновским заводом. Приняв Уткинский завод, Строганов закрыл старые доменные печи и начал строить новую, более мощную и современную. В 1896 году она была пущена в строй. Производительность новой домны составляла около 2 тысяч пудов чугуна в сутки и более 6 млн пудов в год. Для управления заводом Сергей Строганов подбирал грамотных специалистов и инженеров, которых знал лично и полностью им доверял. Эти специалисты, в свою очередь, подбирали себе в штат также проверенных людей. В эти годы в посёлке появились три земские школы, где обучалось более ста детей, несколько купеческих лавок, новая часовня, постоялый двор, мельница для помола зерна. Увеличился штат медперсонала в заводском госпитале.



Староуткинский заводской посёлок в конце XIX в.





Вид на Староуткинский завод и заводской пруд (фото 1885 г.)





Школа и церковь Староуткинского заводского посёлка (фото 1885 г.)



Однако, несмотря на проведенную реконструкцию предприятия, хорошую организацию труда и достойную зарплату рабочих, продукция Уткинского завода оставалась дорогой — в основном из-за высокой стоимости сырья. Правительство то и дело оказывало финансовую помощь Строганову путём выдачи Пермским отделением Госбанка ссуд под залог металла.

Промышленный кризис конца ХIХ — начала ХХ в. положил начало краху легендарного завода.

Было полностью прекращено производство железа, и завод был полностью переориентирован на производство чугуна для Добрянского завода. Начался отток квалифицированных рабочих. В 1907 году завод прекратил выпуск мелкосортного железа. Рабочие, лишившись заработка и не получая пособий, уезжали из Утки на заработки. Весной 1915 года по Чусовой ушёл последний «железный караван» с чугуном Староуткинского завода. С января 1916 года завод работал только с мелкими, преимущественно частными заказами.

После февральской революции администрация завода сдала техническую документацию и все ценности по описи созданному на предприятии «деловому совету», после чего управляющий Губанов, лесничий Малых, горный инженер Шарин, бухгалтер Герасимов уехали из Утки. Завод вступал в «смутные времена» с холодными домнами, без сырья и рабочих рук. В 1921 году завод присоединился к тресту «ГорМЕТ», и уже в следующем году после проведения ремонтных работ на заводе заработали доменная печь и вспомогательный чугунолитейный цех. Предприятие стало выпускать чугун и товары широкого потребления: ступы, сковороды, печки, жаровни, плиты и т. д. Всего в год пуска завода было выпущено более 1350 тонн чугуна и чугунных изделий.

Доменное производство на Староуткинском заводе проработало до 1935 года, после чего выпуск своего чугуна был прекращён на три года. В 1938 году директором завода стал высококлассный специалист из Ленинграда Михаил Григорьевич Грузнов. Он организовал пуск доменной печи и её эксплуатацию. В то же время инженеры завода реконструировали и запустили в работу и старую демидовскую домну «самовар», которую ветераны завода чудом сохранили от отправки на лом. В марте 1942 года уникальная доменная печь вновь заработала. Как и в XIX веке, в ней применялся древесный уголь.



Остатки доменного цеха Староуткинского завода (фото 2011 г.)





Остатки доменной печи «самовар» (фото 2011 г.)



С началом Великой Отечественной войны восстановление завода пошло ускоренными темпами.

В Староуткинск прибыли специалисты, эвакуированные с Украины. На заводе начали создавать запас руд и угля, способный обеспечить бесперебойную работу доменного производства; началось строительство узкоколейной железной дороги от станции Тупик до завода. С этого времени завод начал уверенно наращивать объёмы выпускаемой продукции, расширять производство.

В 1945 году на заводе был пущен в строй шлаковатный участок, где перерабатывали доменный шлак в минеральную вату. С 1949 года в посёлке начинает развиваться социальная сфера: ведутся работы по электрификации, открывается дом культуры «Металлург», в здании сгоревшей церкви создаётся музей истории завода.



Музей истории Староуткинского завода (фото 1979 г.)



В послевоенный период завод продолжал работать, осваивая новые виды продукции. С работой завода развивалась и социальная сфера посёлка: строились многоквартирные дома, современная школа, больничный комплекс и детский комбинат на 140 мест. На площади Металлургов был возведён мемориал памяти воинам и труженикам тыла.

Завод в Староуткинске, как и сотни других небольших предприятий в Советском Союзе, убила перестройка и последовавший следом развал государства. Предприятие не смогло встроиться в «новые экономические реалии» и было раздроблено на несколько мелких «фирм», которые одна за другой прекратили своё существование.

В настоящее время завод, по признанию местных жителей, «является месторождением кирпича и металлолома». Здания заводских корпусов разбираются и разрушаются, а остатки оборудования находят последнее пристанище в пунктах приёма вторчермета.



Останки демидовского завода (фото 2012 г.)



К сожалению, в 2013 году была утрачена и легендарная плотина Староуткинского завода. После проведённой реконструкции она потеряла свой исторический вид.



Плотина Староуткинского завода до последней реконструкции (фото 2012–2013 гг.)





...и после реконструкции (фото 2015 г.)



Тем не менее, даже пребывая в руинах, один из первых демидовских заводов Урала продолжает вызывать интерес у любителей истории родного края. Кроме того, в окрестностях посёлка есть несколько интересных природных объектов, в том числе знаменитый некогда камень Богатырь.



Камень Богатырь (фото нач. ХХ в. из коллекции В. Л. Метенкова)





Камень Богатырь (фото 2011 г.)



Если Вам нечем занять выходные, посещение Староуткинского посёлка может стать идеальным вариантом для любителей сочетать активный отдых с посещением исторических мест Среднего Урала. Благо, что добраться до него можно как на личном автомобиле, так и на междугороднем общественном транспорте.