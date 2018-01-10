«Спутник» на выезде проиграл «Рязани»

Хоккеисты нижнетагильского ХК «Спутник» накануне на выезде уступили противникам из Рязани со счётом 3:2. В составе «бобров» отличились Николай Патрушев и Кирилл Путилов. После 39-го тура «Спутник» занимает 25-ю строчку в турнирной таблице, отставая на 23 очка от команды, идущей на 16-м месте. Завтра, 11 января, тагильчане встречаются в Пензе с «Дизелем».

«По игре всё просто: забили, повели, а вот удержать преимущество не сумели, — заявил после игры главный тренер "Спутника" Сергей Лопушанский. — Вопрос мотивации у нас не стоит, но индивидуальные ошибки ребят, допущенные по ходу матча, и привели к отрицательному результату. Третий период мы провели более активно, но немного нам не хватило везения и удачи».