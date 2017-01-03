«Спутник» и «Уралочка-НТМК» провели первые матчи в новом году

Накануне, 6 января, в первой игре 2017 года нижнетагильский ХК «Спутник» в Красноярске переиграл местный «Сокол» со счётом 3:2. Победителя определила серия послематчевых буллитов, где точнее оказались гости. У тагильчан отличились Александр Васильев, Алексей Князев и Егор Рожков. После 36 игр «бобры» делят с «Торосом» и «Зауральем» шестую строчку в турнирной таблице. Следующую игру «Спутник» проведёт на выезде с ангарским «Ермаком» завтра.

«Во-первых, хочу поздравить всех с праздником и с наступающим Рождеством. Желаю всем всех благ, – сказал после игры наставник “Спутника” Андрей Кирдяшов. – Сегодня мы хорошо играли первый период, второй ещё лучше сыграли, а в третьем нас немного подкосили удаления. Мы очень хотели победить, и нам это удалось. Я благодарен своим ребятам за победу, и спасибо им за эту игру. А что касается того, что нам забил Алексей Князев, то так часто бывает, когда играешь против своей бывшей команды. Но мы сегодня выиграли, и это главное».

Этим же вечером в Нижнем Тагиле волейболистки «Уралочки-НТМК» по всем статьям уступили московскому «Динамо» 3:0 (25:9, 25:22, 25:14). Таким образом, «Динамо» набрало 26 очков и закрепилось на втором месте в турнирной таблице. У «Уралочки» осталось 21 очко.

«Стыдно перед болельщиками за такой матч. Это худшая игра. Плохо настроились. Будем усердно готовиться, ведь впереди Лига чемпионов», – заявил тренер «уралочек» Николай Карполь.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» сыграет 10 января в рамках Лиги чемпионов. Для свердловских волейболисток это будет первая домашняя игра групповой стадии турнира. Команда Николая Карполя примет в Екатеринбурге немецкий «Дрезднер».

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: пресс-службы ХК «Спутник» и ВК «Уралочка-НТМК»