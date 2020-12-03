Спикера Заксобрания Свердловской области госпитализировали с коронавирусом

Спикера Законодательного собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину госпитализировали в горбольницу № 40 с коронавирусом, со ссылкой на источник в медицинских кругах пишет E1.ru.

Информацию о заболевании спикера также подтвердили источники в Заксобрании и правительстве Свердловской области, однако в то же время в аппарате Бабушкиной заверяют, что она находится в отпуске и «в понедельник выйдет на работу».

Сейчас Законодательное собрание обсуждает областной бюджет на 2021 год. На ближайшем заседании 8 декабря депутаты должны рассмотреть проект бюджета во втором и третьем чтениях.

Накануне стало известно о положительном тесте на коронавирусную инфекцию у спикера городской думы Екатеринбурга Игоря Володина.