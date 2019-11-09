СМИ стали известны обстоятельства гибели 19-летнего солдата-срочника из Нижнего Тагила, служившего в Росгвардии

Изданию «Коммерсантъ» стали известны обстоятельства гибели 19-летнего Олега М., который погиб от огнестрельного ранения в голову во время несения караула на территории воинской части № 3280 Росгвардии города Новоуральска. Согласно материалам дела, рядовой М., которому до окончания службы оставалось около месяца, входил в состав группы трёхминутной готовности. Ночью 6 мая он был обнаружен с огнестрельным ранением головы «в область виска слева из АК-74, отчего скончался».

58-м военным следственным отделом СК по Центральному военному округу было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Доведение до самоубийства», которое до сих пор расследуется.

Последующая после инцидента проверка установила, что погибший ещё с конца 2018 года был включён в группу психодинамического наблюдения военнослужащих и не был допущен к службе с оружием. У солдата был некий внутриличностный конфликт на почве неудовлетворённости самореализацией — «боязни позора (самоосуждения за неблаговидный поступок, совершённый до призыва на службу)». Соответственно, он не мог попасть в группу трёхминутной готовности, которая была вооружена.

В итоге за выявленные нарушения к дисциплинарной ответственности был привлечён начальник службы войск и безопасности военной службы штаба регионального подразделения Росгвардии Алван Алиев, который позже опротестовал это в суде. Известно, что после инцидента своих постов лишились командир части полковник Дмитрий Калюга и его заместитель по воспитательной работе Евгений Осипов.