СМИ: Минздрав намерен запретить продажу табака родившимся после 2014 года

Министерство здравоохранения России подготовило новую концепцию по борьбе с курением, в рамках которой предполагается запретить продавать табачные изделия людям, родившимся после 2014 года, даже после их совершеннолетия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст документа. По данным издания, запрет может вступить в силу уже в 2033 году.

Минздрав планирует также ввести полный запрет на курение в коммунальных квартирах, в общественном транспорте и на остановках, а также в личных автомобилях в присутствии детей. Курение на расстоянии меньше трёх метров от входов в торговые центры и пешеходных переходов также будет незаконным.

Помимо прочего, министерство предлагает запретить употреблять табак в любых помещениях (даже в собственной квартире) в присутствии людей, возражающих против курения.

Представители Минздрава заявили, что документы концепции уже направлены в Министерство финансов, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкульт и Федеральную таможенную службу.

Концепция подготовлена по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой и создана с целью снизить распространение потребления табака в России до 25% к 2025 году.

Агентство новостей «Между строк»