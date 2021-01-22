Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах несовершеннолетних в несанкционированных акциях 23 января

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях 23 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что дело возбуждено по результатам проверки размещённых сторонниками оппозиционера Алексея Навального в социальных сетях «TikTok», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram» и на сервисе «YouTube» материалов с призывами к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России.

При этом, отмечается в сообщении, на территории Москвы и других субъектов РФ продолжают действовать ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. В этой связи уполномоченные органы власти отказали организаторам в проведении публичных акций, так как это создает угрозу заболевания.

Напомним, штаб Алексея Навального в Екатеринбурге анонсировал на 23 января массовое уличное шествие в поддержку оппозиционного политика. «Прогулка» в этот день готовится и в Нижнем Тагиле. В соцсети «ВКонтакте» 19 января появилась группа, участники которой хотят «прогуляться» в субботу от здания ТЦ «Александровский пассаж» до драмтеатра. Позже в учебных заведениях Нижнего Тагила родителей, школьников и студентов предупредили об ответственности за участие в массовых акциях. Преподаватели нескольких тагильских школ также сообщили АН «Между строк», что руководством была поставлена задача «занять детей», чтобы не допустить их до участия в «мирном шествии» в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.