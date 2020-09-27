Сколько гор в Нижнем Тагиле и окрестностях?

В 30-х годах прошлого столетия один из известных уральских краеведов назвал Нижний Тагил «городом между двух гор», имея в виду горы Лисью и Высокую. Очерк этот не раз выходил на страницах областных газет и попал в ряд центральных научно-популярных журналов: «Вокруг света», «Пионер», «Огонёк».

В середине 60-х вопрос о том, на скольких горах стоит наш город, попал в программу школьного предмета начальной школы «Родной край». Учащимся рассказывали о пяти самых известных горах Нижнего Тагила: Лисьей, Высокой, Долгой, Пихтовой и Голом Камне. В 70-х этот перечень пополнили горы, находящиеся на территории Пригородного района: Белая, Медведь-Камень, Юрьев Камень, Старик-Камень и другие горы, именуемые уральскими краеведами Весёлыми горами. В перестроечный период, когда в моду ворвалась довольно глупая тенденция отрицания всей истории застойных времён, горы Пригородного района из списка «тагильских» гор безжалостно вычеркнули, а взамен включили Краснокаменский шихан, Федорину гору и Заячью гору.

Подсчитать все горы, на которых стоит наш город, взялся известный тагильский краевед Иван Абрамович Орлов, в 1998 году опубликовавший заметку об этом на страницах самиздатовского альманаха «Тагильский краевед». Тираж альманаха был всего пять экземпляров, и информация о горах Нижнего Тагила осталась недоступной для большинства. В 2011-м силами сотрудников Нижнетагильского музея-заповедника была издана книга «Старый Тагил глазами краеведа», составленная на основе воспоминаний Ивана Абрамовича, куда также была включена информация о горах нашего города, но тираж её был незначительным. И хотя книга появилась в тагильских библиотеках, в свободной продаже встретить её было невозможно.

В перечень тагильских гор, составленный И. А. Орловым, входило 24 горы:

«На улице Красногвардейской, бывшем Невьянском тракте, где стоит школа № 38, — гора Птахина.

В центре города — гора Лисья (некоторые называли Лысая).

На Гальянке, где Александровская церковь, — гора Вересовая.

На западной окраине города — гора Голый Камень.

На территории Высокогорского железного рудника — гора Высокая.

Рядом, севернее горы Высокой, — гора Тонская, на ней посёлок Черемшанка.

Рядом с горой Тонской — Долгая.

На правом берегу Выйского пруда, у Высокогорского механического завода, — гора Елизарова.

На левом берегу Выйского пруда, напротив Елизаровой горы, — гора Андреевская.

На выезде из города по Кушвинскому тракту, недалеко от мясокомбината, — гора Патракова.

Восточней Патраковой, в конце улицы Некрасова, — гора Лапина.

На правом берегу реки Тагил, напротив Лапиной, — гора Заячья.

Северо-восточней от Заячьей — гора Лебяжинская.

Рядом с Лебяжинской — гора Белый Камень.

Выше по реке, на правом её берегу, — Ушковская горка.

Выше по реке Тагил, по правому её берегу, — три шихана горы Красный Камень.

На левом берегу реки Тагил, от улицы Тагильской до Красного Камня, — гора Маральская.

По правому берегу реки Выи, от Выйского завода до реки Тагил к Лебяжке, — гора Королёва.

В центре города небольшая гора между улицей Уральской и проспектом Ленина — Вшивая горка.

В верховье Выйского пруда три горы: Граблина, Горелая, Тронинская.

В верховье Тагильского пруда — гора Палёная».

В 2010 году другой известный наш краевед, Андрей Леонидович Пичугин, предпринял новую попытку поставить на учёт все горы Нижнего Тагила, издав географический словарь «Историко-географические названия». Но ничего нового, дополняющего информацию, собранную И. А. Орловым, книга не содержала, если не считать гор, находящихся в пригороде, которые автор зачем-то включил в перечень.

Любопытно, что ни одно исследование на тему тагильских гор не являлось законченным. Одна из причин, почему это произошло, заключалась в том, что за почти трёхвековую историю города некоторые горы были застроены так плотно, что со временем их названия оказались стёрты из народной памяти или же вытеснены другими топонимическими названиями, ставшими более актуальными в какой-то период истории города. Так, например, произошло с Ягодной горой, название которой начало забываться уже в середине XIX века, когда вслед за Входо-Иерусалимской церковью, воздвигнутой на вершине горы, на её склонах появились здания Главного правления тагильских заводов, дом Александра Акинфиевича Любимова и обсерватория «для метеорологических и магнитных наблюдений». Позднее здесь начали строиться заводские служащие и зажиточные купцы. Например, известный в Нижнетагильском посёлке кондитер и колбасник Пауль Мецгер или не менее известный в конце XIX века старатель Соколов. Прежнее название горы стало употребляться всё реже и реже, а в советский период и вовсе было предано забвению.



Входо-Иерусалимский собор, построенный в XVIII веке на вершине Ягодной горы (фото начала 1900-х гг.)





Здание бывшей метеорологической обсерватории (фото 1961 г.)





Дом старателя Соколова, ныне снесён (прежний адрес: ул. К. Маркса, 14) (фото 1961 г.)





Здание «фабрики» — колбасного цеха и пекарни — Пауля Мецгера (на переднем плане) и его дом, ныне снесены (фото 1961 г.)



Подобная история произошла уже в ХХ веке с Красной горкой, находящейся в жилом районе Красный Камень. Название горы стало забываться после того, как на её вершине был построен детский сад, а затем началась активная застройка улиц Карла Либкнехта и Жуковского*. Сейчас об исчезнувшем названии горы напоминает лишь название небольшой улицы Красногорской.

Улица Красногорская на карте города 1960 г. и детский сад на вершине Красной горки (фото 2019 г.)

Немного иная судьба у другой застроенной горы, известной всем тагильчанам под названием Вшивая горка. К кровососущим паразитам гора не имеет никакого отношения. Хотя доморощенные этнографы чего только не предполагали. Долгое время в качестве официальной версии бытовало предположение, что название это пошло от старорусского «вша», означающего мелкие камешки — такие, которыми Вшивая горка усыпана со всех сторон. Другая версия, которой придерживаются некоторые краеведы, гласит, что на рубеже XVIII и XIX веков на горке находилась богадельня, в которой содержали больных тифом и педикулёзом работных. А современные тагильские скульпторы в 2017 году реализовали в камне и металле свою версию названия горы.

Но откуда взялось это неблагозвучное название? Дело в том, что Вшивая горка — весьма распространённый в России топоним, который широко использовался в XVI–XVII веках. Происхождение его — Москва, ближнее и дальнее Подмосковье, где в те времена «вшивыми горками» называли... кладбища для безродных покойников и тех умерших, чьи тела некому было предать земле, а также самоубийц и татей. В XVIII веке так стали называть вообще любое кладбище, при котором не было церкви или часовни. К слову, поговорки «сволокли на Вшивую горку», «переехал на Вшивую горку» были в ходу ещё в 50–60-х годах ХХ столетия.

В середине XVIII века для заводского погоста было выделено место «во глухом бору за Ягодной горой». Так как большинство мастеровых в те годы были присланными на Урал из Подмосковья каменщиками, плотниками, литейщиками, кладбище и получило привычное для них название — Вшивая горка. Позднее на вершине горы была поставлена часовня, но название осталось. Завод рос, посёлок вокруг него разрастался, и в начале XIX столетия хоронить здесь перестали. Со временем кладбище исчезло, однако его название в памяти народной осталось.



На вершине Вшивой горки (фото 2019 г.)



Ещё одна тагильская гора, исчезнувшая с карт и почти забытая в городских летописях, — это Птахина гора. Многие горожане, даже те, кто сейчас живёт на этой горе, вообще не знают, что таковая существует.

Откуда появилось у горы такое название, нетрудно догадаться.

«Птахина гора, что на въезде в Нижне-Тагильский завод господ Демидовых, представляет собой довольно крутой холм, поросший смешанным редколесьем, а у подошвы — можжевельником, травами с преобладанием пушицы. Обитают на ней преимущественно мелкие грызуны и птицы семейства курообразных фазановых: перепела, тетерева, куропатки», — описывал гору известный уральский зоолог, натуралист, популяризатор охотничьего и рыболовного дела, один из инициаторов создания в Екатеринбурге «Общества любителей естествознания» (позднее — УОЛЕ) Леонид Павлович Сабанеев.

Видимо, обилие боровой птицы и натолкнуло Елима Павловича Демидова на мысль создать на Птахиной горе в начале XX столетия «заказник», где можно было поохотиться. Территорию горы обнесли забором и заселили за него лисиц, зайцев, кабанов, косуль, которых заводчик привёз из Лагодехского ущелья**.



Вид с Птахиной горы на заводской пруд и посёлок на акварели Г. И. Форшева (1925 г.)



В советский период Птахина гора была отдана под застройку Нижнетагильскому отделению Свердловской железной дороги. В 1927 году на вершине горы была построена средняя школа, более известная в городе как «железнодорожная», или школа № 38. К тому времени на склонах горы уже было построено несколько общежитий для работников железной дороги. За свою историю школа неоднократно меняла свой номер и ныне известна как МБОУ СОШ № 138.



«Железнодорожная» школа № 38 на вершине Птахиной горы



В 1960-х годах началась активная застройка горы многоэтажным жильём. Строительство финансировалось Свердловской железной дорогой Министерства путей сообщения РСФСР, поэтому микрорайон всё чаще и чаще стали именовать Железнодорожным, и этот топоним уже в 1970-х годах вытеснил название горы из лексикона тагильчан.



Застроенная вершина Птахиной горы в 1990-х гг.



Ещё одна застроенная гора Нижнего Тагила — Маральская. Правда, в отличие от Птахиной горы, название её не было забыто даже в эпоху тотальных переименований. До Октябрьской революции гора дала название четырём улицам, мосту и болоту. Более подробно о Маральской горе, её улицах и достопримечательностях мы уже писали ранее.



Вид на Маральскую гору с правого берега реки Тагил (фото 1962 г.)



В краеведческой литературе о Нижнем Тагиле часто встречается упоминание о Королёвой горе. Мало кто из современных тагильчан представляет себе, где находится эта гора, хотя многие ходят и ездят по ней по несколько раз в день. Это район бывшего Выйского медеплавильного завода, улица Вогульская и начало улиц Ермака, Лебяжинской и Зерновой.

Впрочем, говорить о Королёвой горе как об отдельном географическом объекте не совсем правильно. По утверждению геологов, Королёва гора — это просто северный склон Маральской горы, некогда получивший имя собственное.



Район Королёвой горы на спутниковой карте города: 1 — территория Выйского завода; 2 — улица Вогульская; 3 — начало улицы Лебяжинской; 4 — начало улицы Ермака



В наше время совершенно никто не помнит название гор, расположенных в верховьях Выйского пруда: Граблина, Горелая и Тронинская. Это невысокие горы, чуть выше двухсот метров, некогда поросшие вековыми соснами. Если верить преданиям, то именно на этих горах демидовские работные рубили сосну для створов плотины и «анбаров» будущего медеплавильного завода.

Вопреки многочисленным легендам о том, что демидовские мастера строили плотины исключительно из лиственницы, чтобы «стояли на века», все сваи и ряжи*** «тела» плотины строились из сосны. Дело в том, что при длительном нахождении в воде сосна разбухает и препятствует вымыванию глины из основания плотины. Лиственница же, напротив, в воде сжимается, становясь плотнее, но не способствует удержанию глины и грунта из «тела» плотины.

Ни Граблина, ни Горелая, ни Тронинская горы не могли похвастаться наличием полезных ископаемых и в заводских документах почти не упоминались. Память о них оставалась только среди жителей левобережья Выйского пруда.



Горы Граблина, Горелая и Тронинская на карте города 1960 г.



Безусловно, самые известные в Нижнем Тагиле и за его пределами горы — это Высокая, Лисья и Долгая. Немногим уступают им в популярности Пихтовые горы на Вагонке, горы Голый Камень и Красный Камень (или Краснокаменский шихан). Они не только чаще других гор попадают в репортажи и сюжеты средств массовой информации, но и являются излюбленными местами отдыха тагильчан. А вот о Палёной горе жители нашего города вспоминают всё реже: после того как зона отдыха на Палёной стала приходить в запустение, интерес горожан к этому месту пропал.

Часть известных некогда гор в настоящее время вообще не существуют: они «сработаны» до основания (в них выбраны все полезные ископаемые) или засыпаны отвалами «сработанных» гор и другими отходами. Среди них гора Белый Камень, где находился известковый карьер, и Ушковская горка, которая засыпана зольными отвалами. Но если место, где находился известковый карьер, жители Лебяжки ещё помнят, то насчёт местонахождения Ушковской горы мнения расходятся: кто-то считает, что она находилась там, где сейчас находится гаражный кооператив «Урал», кто-то полагает, что на её месте построили «Букатинские» гаражи.

К «сработанным» можно отнести и Заячью гору, которая в послевоенные годы стала основным источником добычи гранитного щебня и строительного камня для тагильских дорог и некоторых зданий. Ныне Заячья гора больше известна как карьер «Зайгора», запасы строительного камня в котором оценивают в 2 521 000 кубометров.



Карьер «Зайгора» (фото 2013 г.)



Специалисты считают, что в карьере можно также добывать блоки для производства облицовочных плит.

Продолжение следует…

(с) 2020. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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Примечания:

* На самом деле это одна из двух вершин Красной горы, которая входит в число так называемых Краснокаменских шиханов.

** В 1901 году Елим Павлович стал егермейстером императорского двора, в его ведении находились не только государевы охотничьи заказники, но и лесничества. В 1903 году Е. П. Демидов создал в Лагодехском ущелье в Грузии охотничье хозяйство и заповедник.

*** Ряж — бревенчатая решётка.

Фото: из архивов НТМЗГУ и НТГИА, А. Ф. Кожевников, М. Мишаник, С. Волков, livejournal user katya_kch96.