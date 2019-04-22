Скандальный чиновник из Верхотурья приступит к обязанностям Андрея Ленды уже 29 апреля

Начальник управления образования Верхотурья Алексей Храмцов приступит к обязанностям руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила со следующего понедельника, 29 апреля. Об этом АН «Между строк» сообщили сразу несколько проверенных источников в мэрии. Собеседники издания отметили, что первое время чиновник будет работать в статусе исполняющего обязанности, так как для официального назначения на должность ему необходимо ещё пройти конкурсные процедуры. Сам Храмцов не смог подтвердить либо опровергнуть информацию.

«Я не вправе что-либо подтверждать либо комментировать. Я считаю, что с точки зрения этики это прерогатива администрации Нижнего Тагила. Больше мне нечего добавить. Я сегодня работаю начальником управления образования в городе Верхотурье и могу с вами поговорить за образование в Верхотурье», — сказал Алексей Храмцов.

Назначение Алексея Храмцова было пролоббировано областью, отмечают собеседники агентства в тагильской мэрии. Анонимные телеграм-каналы приписывают ему роль протеже советника губернатора Свердловской области Анатолия Гайды. Примечательно, что Храмцов до вступления в должность руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила уже имеет за собой шлейф громких скандалов. По количеству негативных публикаций в СМИ он легко мог бы посоревноваться со своим предшественником Андреем Лендой.

В 2011 году Храмцов баллотировался в ЗакСо от партии «Справедливая Россия», занимал должность замглавы администрации Верхотурья по ЖКХ. В декабре 2014 года прокуратура выступала с требованием уволить Храмцова, поскольку он при назначении параллельно являлся учредителем и гендиректором коммерческих организаций, чего не допускает российское законодательство. В итоге чиновник отделался замечанием.

Напомним, в начале апреля уже бывший руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Ленда написал заявление об уходе. Позже «серый кардинал» мэрии признался, что решение покинуть пост руководителя аппарата «по обоюдному согласию» было заранее обговорено с главой города. Журналист АН «Между строк» пообщался с бывшими коллегами, друзьями и врагами Ленды и узнал, как «мальчику с зонтиком» удалось стать вторым по влиянию человеком в городе и настроить против себя бизнес-сообщество и крупнейшие финансово-промышленные группы.