Штабы Навального включили в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил штабы* Алексея Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, сообщается на сайте службы.

Отмечается, что ведомство внесло штабы Навального в список террористов и экстремистов ещё до соответствующего решения суда. В перечне штабы являются единственным российским юридическим лицом.

Ранее, 16 апреля, прокуратура Москвы потребовала признать ФБК**, Фонд защиты прав граждан** и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят «создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"». Кроме того, соратники оппозиционера проводят «противоправную деятельность», объяснила прокуратура. Примером такой деятельности там назвали организацию митингов 21 апреля за освобождение Навального.

На фоне этого региональные штабы Навального сначала объявили о приостановке деятельности, а 29 апреля соратник политика Леонид Волков сообщил о полном закрытии сети штабов. По словам Волкова, сохранение работы сети штабов «в нынешнем виде невозможно», поскольку их сотрудников и волонтёров могут привлечь к уголовным делам по статье об экстремизме.

Материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией засекретили, объяснив это тем, что они якобы содержат государственную тайну.

*Организация внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Мы указываем это по требованию властей.

**По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.