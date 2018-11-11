Шайтанка: от славного прошлого к неопределённому будущему

Так уж сложилось, что историю Нижнего Тагила невозможно представить без истории близлежащих сёл и деревень, появившихся рядом с Нижнетагильскими заводами в ходе расширения производства на них или в ходе их модернизации. Одним из таких населённых пунктов является село Николо-Павловское, которое тагильчане часто называют Шайтанкой.

Существуют две основные версии истории возникновения села.

Первая версия, которая очень нравится тагильским и уральским краеведам, гласит, что как-то раз Николай Никитич Демидов выиграл в карты у графа Кирилла Григорьевича Разумовского две сотни крепостных из Черниговской губернии, которых и расселил на пустующем участке тагильской дачи в нескольких верстах от Нижнетагильского завода. Версия выглядела бы весьма убедительно, если бы в советский период не была приукрашена некоторыми подробностями. Якобы расстроенный крупным проигрышем Разумовский решил выместить досаду на крепостных и отправил их на Урал пешком, «без пожитков и хлеба». Однако у этой версии есть существенный недостаток: несмотря на то, что все Разумовские по мужской линии были заядлыми картёжниками и, бывало, оказывались за одним игральным столом с Демидовыми, но каких-либо документальных подтверждений выигрыша Николаем Никитичем крепостных у графа Разумовского до сих пор не найдено. Кроме исторических анекдотов, которые в конце XIX — начале ХХ века перепечатывались во многих бульварных газетах и журналах трёх Пальмир. А кроме того, в указе Екатерины II от 8 апреля 1782 года, регламентирующем основы «Устава благочиния», запрещалось использовать крепостных в качестве ставок в азартных играх под угрозой «штрафов, бесчестия и прочих лишений».

Тем не менее легенду о выигранных Николаем Никитичем черниговских крестьянах и их пешем походе на Урал (теперь уже по прихоти Демидова) в 1910 году повторяет на страницах «Словаря Верхотурского уезда Пермской губернии» известный пермский этнограф и краевед Иван Яковлевич Кривощёков, рассказывая о появлении села Воскресенское (Шиловка).



Фрагмент страницы из «Словаря Верхотурского уезда Пермской губернии» И. Я. Кривощёкова



Вторая версия рассказывает о том, что, вернувшись в 1806 году из свадебного путешествия «по Европам», Николай Никитич повёз молодую жену на Урал, чтобы познакомить с заводами своей «железной империи». Во время объезда тагильской лесной дачи у кареты, в которой ехали супруги, сломалось колесо. Вблизи не оказалось ни деревни, ни заимки углежогов, и Николаю Никитичу с Елизаветой Александровной пришлось несколько вёрст идти пешком. Вернувшись на завод, Демидов якобы вызвал управляющего и «наказал ему в том месте завести село с кузницей и ямом». Эта версия более приближена к реальности. Действительно, до 1806 года места, где ныне стоит Николо-Павловское, были почти необитаемыми. По некоторым данным, здесь в конце XVIII — начале XIX века скрывались от преследования никонианцев несколько раскольников.

Николай Никитич Демидов, взявшийся за расширение и модернизацию производства, испытывал нужду в рабочей силе и не упускал возможности прикупить крепостных, главным образом в Рязанской, Калужской и Вологодской губерниях. Для размещения переселенцев строились посёлки, как правило, вблизи заводов, рудников, приисков или намеченных на вырубку лесных делянок — то есть в тех местах, где предполагалось задействовать новые рабочие руки.

В 1806 году Демидов приказал выстроить на реке Шайтанке посёлок углежогов, что незамедлительно было сделано. Вот как писал о появлении нового села сам Николай Никитич:

«Между Нижнетагильским моим и Невьянским заводами имеется расстояние более 50 вёрст, на котором по сию пору никоего поселения нет, где также рассудил я устроить деревню под именем Павлушиной…»

Заводовладелец приказал переселить в новую деревню несколько семей с тагильского завода, которым было приказано построить «магазины для хранения провианта», кузницу, три барака для работников и два десятка изб для будущих «переведенцев».

Из переписки Николая Никитича с приказчиками Главного правления заводов в 1807–1808 годах следует, что изначально новое селение строилось как деревня углежогов.

Официальное название нового селения — Павловская (в честь Павла, второго сына Николая Никитича Демидова) — предложил приказчик Нижнетагильской заводской конторы Пётр Семёнович Соловьёв, который в то время отвечал за производство угля и его доставку на тагильские заводы. Так и появилось в двенадцати верстах от Нижнетагильского заводского посёлка село Павловское, оно же Шайтанка (по названию речки), оно же Павлушино (такое название больше нравилось Николаю Никитичу).

Тот же Пётр Семёнович Соловьёв стал «виновником» бурного роста Павловского в 20-х годах XIX века. В 1816 году Соловьёв в своём докладе Николаю Никитичу Демидову сообщал:

«…а ещё знающие людишки бают, что по рекам Вилюй, Шайтанка, Шиловка да Ленёвка найдено металлу, что особо интересен Вашей милости».

Спустя год Соловьёв уже докладывал Демидову о результатах проб, взятых им «на указанных реках и других ручьях, в оныя впадающих». Речь шла о золоте.

Но сразу организовать масштабные старательские работы мешали два обстоятельства: нехватка рабочих рук и императорский указ, разрешавший частным лицам разведку и добычу драгоценных металлов только с 1824 года. В 1820 году Демидов вызывает Петра Соловьёва в Санкт-Петербург и поручает ему «искать по ближним и дальним губерниям Российской империи людишек к железному, горному да старательскому делу гожих, да за ценою не стоять…» Спустя три года Соловьёв возвращается на Урал в новой должности: теперь он «камисар» (инспектор) всех золотых приисков, расположенных на территории тагильской дачи. И скоро на Урал начинают прибывать новые переселенцы с Вологодской, Рязанской, Калужской губерний и из Малороссии. Документы, найденные в Петербургской домовой конторе Демидовых, говорят о том, что в 1824–1826 годах Николай Никитич Демидов переселил из Черниговской губернии на Урал около полутора сотен семей крепостных, купленных им у князя Голицына и графа Шереметьева.

К 1830 году село Павлушино становится одним из самых крупных населённых пунктов в округе с числом жителей обоего пола 4779 человек, большинство из которых работали в артелях углежогов или на золотых приисках Демидова. В самом селе насчитывалось более 760 дворов, имелся постоялый двор «для казённых людей» и ещё один «для гостей и гуртовников», две кузницы, мельница и несколько торговых лавок.

Село Павлушино дало жизнь ещё двум деревням Нижнетагильского округа: старательскому поселению на речке Шиловке, которое вскоре стало селом Воскресенским, и хутору Монзино, впоследствии влившемуся в границы села Павловское.



Фрагмент карты Нижнетагильского горнозаводского округа 1880 г.



Село Воскресенское начало строиться в 1828 году в семи верстах от Павловского, где в то время работали старательские артели. Примерно тогда же на правом берегу реки Шайтанки выросли несколько дворов, где поселились семьи рода Монзиных, переселённых из Вологодской губернии. Отделённый от села Павловское рекой, хутор Монзиных быстро разросся и превратился в деревню.

На Вологодчине Монзины проживали в маленькой деревушке Монзино, слыли знатными рудознатцами, но испытывали постоянные притеснения от местных властей из-за того, что являлись приверженцами «старого обряда». Некоторые Монзины оставили след в истории Нижнего Тагила. Так, братья Терентий и Фрол были взяты в обучение к механикам Черепановым, окончили Выйское училище, а затем были посланы в Германию для прохождения практики. По возвращении в Россию Терентий стал работать маркшейдером, а Фрола взял в штат «Механического заведения» Ефим Черепанов. Фрол Монзин принимал участие в работах по созданию первого паровоза, испытывал паровые машины, занимался ремонтом плотинного хозяйства.

В конце XIX века потомки Терентия Монзина взяли в аренду у Демидовых участок земли, где стали искать свинцовые руды и мыть золото (современная железнодорожная станция «Монзино» расположена как раз на границе этого участка). Последним из Монзиных, оставивших след в истории Урала, был командир отряда красных партизан Дмитрий Куприянович Самойлов-Монзин. Отряд сражался с белочехами и колчаковцами под Верх-Нейвинском и Невьянском, но в бою за родное село понёс большие потери и отступил в Нижний Тагил. Попавший в плен командир отряда и ещё четверо его соратников были расстреляны на центральной площади села, а затем там же и захоронены…



Братская могила красных партизан в центре Николо-Павловского (фото 2010 г.)



Надо сказать, что и в Павловском, и Воскресенском довольно долгое время не было своих церквей. Демидовы, обеспечив всех переселенцев жильём, скотом, покосами и пашней, совершенно забыли о пище духовной. Свой храм появился в Воскресенском в 1839 году. Тогда там была построена деревянная церковь и образован самостоятельный приход. В 1884 году церковь перестроили, и таковой она дошла до наших дней.



Церковь Троицы Живоначальной в Шиловке (бывш. с. Воскресенское) (фото 2014 г.)



К 1870 году в селе Павловское было уже почти 800 дворов, где проживали более 5000 человек, открылось начальное земское училище трёхгодичного обучения, работали 15 торговых лавок, казённая винная лавка, «ренсковый погребок» и две пивных. Через село проходил Тагильский тракт, и его участок, проходивший по селу, был вымощен камнем. Большую часть расходов на обустройство дороги взяли на себя местные купцы Оленев и Карпов. В 1871 году в Павловском началось строительство своей церкви, и в начале декабря 1872 года она была освещена во имя чудотворца Николая. С этого дня село Павловское (или Павлушино) стало официально называться Николо-Павловским.

Первая церковь была деревянной и строилась на средства Демидовых. В ночь с 5 на 6 января 1883 года по небрежности церковного старосты в церкви произошёл сильный пожар. И хотя алтарь храма уцелел, а через три месяца церковь снова была освящена и открыта для богослужения, прихожане решили построить храм из камня. Три года среди жителей села продолжался сбор средств, и в 1886 году состоялась закладка нового здания церкви. Строительство длилось шесть лет, а подрядчиком стал местный купец Карпов.



Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Николо-Павловское (фото 1990 г.)



Начиная с 1893 года и по сей день храм остаётся действующим. И хотя с 1938 по 1943 год деятельность его была ограничена, но за этот период храм не подвергался разрушению или осквернению. Сейчас церковь Святителя Николая Чудотворца является главной достопримечательностью Николо-Павловского.



Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Николо-Павловское (фото 2011-2014 г.)





Внутри храма (фото 2010 г.)



К началу 1914 года в Николо-Павловском работали церковно-приходская школа, начальное земское училище, железнодорожная станция, 19 торговых лавок, в том числе две винные и две пивных, мельница, механические мастерские, фельдшерский пункт.

Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года население Николо-Павловского встретило сдержанно. А начавшаяся в 1918 году Гражданская война и вовсе расколола некогда дружное сельское сообщество на два лагеря: часть жителей поддерживала «белых», часть была готова защищать Советы с оружием в руках.

После изгнания с Урала белочехов и колчаковцев в селе Николо-Павловском был создан сельский совет, которому предстояло решать непростые задачи в условиях послевоенной разрухи. По данным на 1920 год, в селе проживало 4574 жителя, но их число уменьшалось с каждым днём: люди покидали родные места в поисках работы, бежали от продразвёрстки и других «прелестей» эпохи «военного коммунизма».

Тем не менее новая жизнь понемногу набирала обороты. В том же 1920 году в Николо-Павловском была организована изба-читальня; возобновили работу мельница и кузница, реквизированные у купца Оленина; в бывшем доме купца Карпова открылась начальная школа, а в доме священника — ясли.



Дом купца Карпова сохранился до наших дней (фото 2011 г.)



К концу 1929 года в селе была открыта семилетняя школа колхозной молодёжи, действовали две артели, производящие кирпич («Кирпичики» и «Красный Партизан», впоследствии объединившиеся в одну артель «Красный Октябрь»), и артель по выработке товаров народного потребления из кожи «Урал». Возобновили работу и старательские артели, заработал песчаный карьер, овощеводческое хозяйство. В 1930 году в селе был создан колхоз имени Сталина, появились подсобные хозяйства Нижнетагильского металлургического завода.

В годы Великой Отечественной войны Николо-Павловский сельсовет направил в ряды РККА 681 человека, из которых 330 не вернулись с фронтов. Их имена и фамилии высечены на плитах мемориала, открытого в центре села.



Мемориал в память погибших жителей Николо-Павловского в годы Великой Отечественной войны (фото 2010 г.)



Четверо уроженцев села были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них — лётчик-истребитель 168-го истребительного авиационного полка 45-й смешанной авиационной дивизии военно-воздушных сил 18-й армии Южного фронта лейтенант Алексей Алексеевич Артамонов.



Алексей Алексеевич Артамонов



Алексей Артамонов родился 11 января 1916 года в селе Николо-Павловское в крестьянской семье. В 1918 году умирает его мама. Отец в поисках достойного заработка несколько раз меняет место работы и в 1924 году уезжает с детьми на Дальний Восток, в город Александровск (ныне — г. Белогорск Амурской области). Там Алексей оканчивает начальную школу и вместе с отцом переезжает на Сахалин, где работает учеником в тракторной мастерской при совхозе «Красный тым». В январе 1931 года семья Артамоновых переезжает в Истринский район Московской области, в село Павловская Слобода. Летом 1933 года Алексей заканчивает ШФЗУ (школу фабрично-заводского ученичества) и поступает на работу на завод № 81 Наркомтяжпрома. Летом 1936 года он переезжает в Кунцево и поступает на Государственный союзный завод № 46 (теперь это Московский радиотехнический завод). На заводе в те годы действовала секция ОСОАВИАХИМа, куда Алексей Артамонов сразу же вступил и вскоре стал курсантом Кунцевского аэроклуба.

В январе 1939 года был призван в Красную Армию. В марте 1940 года с отличием окончил 1-ю Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу пилотов и получил звание лейтенанта.



Курсанты 1-й Качинской авиашколы. Крайний слева (стоит) — Алексей Артамонов (фото 1940 г.)



С первых дней войны Алексей Артамонов находился в действующей армии. В течение июня — июля 1941-го он совершил 37 боевых вылетов, принимал участие в штурмовых налётах на немецкие позиции и колонны, сбил один вражеский бомбардировщик. 30 июля 1941 года лейтенант А. А. Артамонов вылетел на перехват немецкого самолёта-разведчика Hs-126. В ходе преследования расстрелял весь боекомплект, но вражеский самолёт продолжал вести съёмку наших позиций. Тогда Алексей Артамонов направил свой истребитель И-16 на врага и таранил его. Немецкий самолёт загорелся и развалился в воздухе. При ударе и сам Артамонов получил тяжёлое ранение, потерял сознание и не смог воспользоваться парашютом...



Лейтенант А. А. Артамонов (в центре) накануне последнего боевого вылета (фото 1941 г.)



Лётчика похоронили в селе Казимировка Ольшанского района Одесской области УССР.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года лейтенанту Алексею Алексеевичу Артамонову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Золотую Звезду Героя, орден Ленина и указ о награждении в июне 1943 года передали вдове лётчика Татьяне Никифоровне, которая жила с детьми в Кунцево.



Письмо за подписью М. И. Калинина, присланное семье А. А. Артамонова вместе с наградами



Именем Алексея Алексеевича Артамонова в 1961 году названа улица в Москве. Его имя было выбито на гранитных стелах мемориалов в Нижнем Тагиле и Николо-Павловском. В селе Павловская Слобода Истринского района Московской области на воинском мемориале в 2015 году установлен бронзовый бюст героя.

Тем не менее в 90-х и нулевых годах нашлись деятели, которые пытались поставить под сомнение факт подвига Алексея Артамонова и даже переписать его биографию. К счастью, эти попытки были пресечены...

В 1944 году в Николо-Павловском появилось электричество и было проведено радио. В октябре 1949 года в селе начала работать машинно-тракторная станция, обслуживающая сразу девять близлежащих колхозов. В 1961 году Николо-Павловское становится настоящей житницей Нижнего Тагила. Здесь был организован молочно-овощной совхоз «Николо-Павловский», объединивший в себе подсобные хозяйства ОРСа НТМК, завода «Пластмасс», треста «Тагилстрой» и колхоз имени Сталина. Впоследствии совхоз не раз получал почётные грамоты и дипломы ВЦПСП и совета министров РСФСР, награждался переходящим Красным знаменем ЦК КПСС за высокие результаты в социалистическом соревновании.

В течение 60-х, 70-х и 80-х годов совхоз ежегодно поставлял к столу тагильчан десятки тысяч тонн овощей, молока, мяса.



Уборка капусты на полях совхоза «Николо-Павловский» (фото 1980-х гг.)





Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцин в тепличном комбинате Николо-Павловского совхоза (фото 1980 г.)





Работницы тепличного комбината (фото 1980-х гг.)



В 60–80-х годах прошлого века в Николо-Павловском появляются ветеринарная лечебница, районное объединение «Сельхозхимия», районное объединение «Сельхозтехника», пожарная часть, клуб на 300 мест, два детских сада и двое яслей, новая школа, библиотека, почтовое отделение, идёт строительство жилья, в том числе многоэтажных домов.

В 1975 году вблизи села был открыт мемориальный комплекс воинам Великой Отечественной, умершим от ран в госпитале № 1714.



Мемориал воинам, умершим от ран в госпитале № 1714 (фото 2010 г.)



К сожалению, «перестройка» и последовавшие за ней политические процессы в стране крайне негативно сказались на жизни села. В настоящее время практически все предприятия Николо-Павловского, включая и одноимённый совхоз, прекратили свою деятельность. Почти ¾ населения села работают в Нижнем Тагиле, остальные занимаются садоводством. Местные жители горько шутят, что им совершенно нечего вписать в историю родного села за последние 25 лет.

Тем не менее в настоящее время в Николо-Павловском действует центр культуры, средняя школа, детские сады, детская школа искусств, библиотека, аптека, МФЦ, есть отделение Сбербанка и почта, по-прежнему работает ветеринарная лечебница. Большинство сельчан верят, что Николо-Павловское ещё возродится и приумножит былую славу.

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Фото: А. Медведев, Н. Носов, А. Горьков, из фондов НТГИА, архива Качинского лётного училища и личных архивов авторов