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27 Июл 2017 16:22 | Метки: Новости

Сергея Доренко вызвали в Роскомнадзор для составления протокола

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко срочной телеграммой пригласили в центральное управление Роскомнадзора для составления протокола с документами, «удостоверяющими личность и полномочия», сообщает «Говорит Москва». Доренко заявил, что не знает, с чем связан вызов в ведомство. По его словам, юрист радиостанции разбирается в ситуации.

Журналист должен 3 августа явиться в управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу к главному специалисту К. А. Лысюку, говорится в телеграмме. 

«Ой не хочется мне, я лучше доверенность составлю. Не знаю, если арестовывать будут, не знаю», — сказал Доренко. 

Радиостанция напоминает, что ранее ей выносили предупреждение за «отрицание семейных ценностей». Ведомство посчитало, что СМИ нарушило закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Программа радиостанции о «неформальных и независимых культурных течениях» «Андеграунд» от 25 мая 2015 года была посвящена свингерам. По словам Доренко, редакции неизвестно, связан ли вызов Роскомнадзора с тем эфиром. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Говорит Москва»

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