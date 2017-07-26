Сергея Доренко вызвали в Роскомнадзор для составления протокола

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко срочной телеграммой пригласили в центральное управление Роскомнадзора для составления протокола с документами, «удостоверяющими личность и полномочия», сообщает «Говорит Москва». Доренко заявил, что не знает, с чем связан вызов в ведомство. По его словам, юрист радиостанции разбирается в ситуации.

Журналист должен 3 августа явиться в управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу к главному специалисту К. А. Лысюку, говорится в телеграмме.

«Ой не хочется мне, я лучше доверенность составлю. Не знаю, если арестовывать будут, не знаю», — сказал Доренко.

Радиостанция напоминает, что ранее ей выносили предупреждение за «отрицание семейных ценностей». Ведомство посчитало, что СМИ нарушило закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Программа радиостанции о «неформальных и независимых культурных течениях» «Андеграунд» от 25 мая 2015 года была посвящена свингерам. По словам Доренко, редакции неизвестно, связан ли вызов Роскомнадзора с тем эфиром.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Говорит Москва»