Сергей Скрипаль пошел на поправку

Состояние отравленного в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля больше не оценивается как критическое, со ссылкой на врачей передаёт BBC. В больнице Солсбери рассказали, что Скрипаль хорошо реагирует на лечение, и его состояние быстро улучшается.

Ранее, в конце марта, после отравления пришла в сознание его дочь Юлия Скрипаль. Накануне Скотленд-Ярд опубликовал её первое официальное заявление. Скрипаль назвала нападение на них «несколько сбивающим с толку» и выразила надежду, что все это понимают и не будут тревожить её и её семью, пока она выздоравливает.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта. Их нашли без сознания на лавочке возле ресторана в Солсбери. Как выяснила британская полиция, с отравляющим веществом отец и дочь впервые контактировали в своём доме. Лондон утверждает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», и обвиняет в этом Москву.

В связи с «делом Скрипаля» Великобритания выслала 23 российских дипломатов, а Россия ответила «зеркальными» мерами. Западные страны в знак солидарности с Великобританией также выслали больше 150 российских дипломатов. Москва уже дала симметричный ответ США и собирается ответить каждой стране.