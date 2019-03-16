Село Горбуново: следы первобытных людей и центр уральского старообрядчества

Если бы не перестройка и последующие за ней изменения общественно-политического строя в нашей стране, возможно, уже и не существовало бы этого села, расположенного близ южной границы Гальянки и уже почти слившегося с городом.

О времени появления села (деревни) Горбуново существуют аж четыре версии: в советский период это был 1725 год, в середине 90-х — 1728-й, а в начале 2000-х появились ещё две даты — 1732 и 1735 годы. Поначалу считалось, что первыми жителями села были переселенцы из Симбирской губернии, купленные Акинфием Демидовым для «подзаводских» работ. Затем появились сведения, что основали Горбуново старообрядцы, которые обитали в этих местах ещё до прихода на Урал «тульского уговорщика» Никиты Антюфеева.



Село Горбуново на спутниковой Яндекс-карте (2018 г.)



Любопытно описывали возникновение села Горбуново известные уральские краеведы Александр Козьмич Шарцев и Павел Степанович Богословский в одном из очерков по истории Пермской губернии: «В лето 1698 года поселился на реке Лебе, что несла свои воды меж торфяных болот в Тагил-реку, беглый по расколу холмогорец горбун Ивашка сын Феофанов. Кержак жил лесом, рекой да скудной пашней, копал болотную руду, плавил её в крицу и ковал из железа добрые ножи, топоры и немудрёную утварь. Взял себе в жёны Ивашка молодую вогулку, а как пошли у них дети, стал обучать он сыновей своему ремеслу. Звали его местные вогулы Горбуном, а хутор его — Горбуновой деревней».



В центре — П. С. Богословский и А. К. Шарцев на встрече с комсомольцами в центральной городской библиотеке г. Перми (фото 1940-х гг.)



В фондах Российского государственного архива древних актов (РГАДА) хранится ряд донесений Василия Никитича Татищева об итогах «спецоперации» по выявлению в уральских лесах старообрядческих скитов, которая проводилась в 1735 году. В одном из этих документов «главный горный командир» указывал, что

в селении у горы Горбунихи и окрестных лесах вдоль речки Лебы солдатской командой было задержано и отправлено в Тобольск «для учинения розыска» 32 старообрядца, а всего за три последних года «поймано в тех местах 84 беглых по расколу».

В 1873 году один из основателей Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) Онисим Клер в своём сообщении называл село Горбуново «одним из центров уральского старообрядчества». В чём-то Онисим Егорович был прав: в те годы публичные богослужения по старому обряду были строжайше запрещены в заводских посёлках, но разрешены в деревнях и сёлах, не входящих в их состав. Поэтому село Горбуново на протяжении более ста лет являлось пристанищем для старообрядческих проповедников.

Но если говорить о дате появления самых первых поселений в тех краях, то это будет не 1735-й и даже не 1698 год, а период куда более ранний — около трёх тысяч лет до нашей эры! В 1908 году инженеры ВЖР и рабочие Нижнетагильского завода, обследовавшие болото близ села Горбуново в поисках торфа, нежданно наткнулись на остатки полуобрушенного жилища на сваях. О находке сообщили в Екатеринбург, и вскоре в Горбуново прибыли члены УОЛЕ во главе с молодым геологом Модестом Онисимовичем Клером. По всем признакам найденному свайному сооружению было никак не меньше тысячи лет. Сообщение о находке на Горбуновском болоте было опубликовано в научном журнале «Записки Уральского общества любителей естествознания», и в том же 1908 году на Средний Урал прибыли члены Русского исторического общества и Русского географического общества Российской академии наук. Столичные учёные мужи подтвердили: найденное свайное сооружение относится ко второй половине третьего тысячелетия до нашей эры.

Археологические раскопки на Горбуновском торфянике начались только после Октябрьской революции, в 1926 году, и продолжаются до наших дней. В результате археологических изысканий в районе с. Горбуново были найдены сотни материальных свидетельств того, что первые поселения людей в этих местах возникли три — пять тысяч лет до нашей эры, а краеведческие музеи Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Перми и даже Москвы пополнились десятками уникальных экспонатов.



Руководитель ряда экспедиций на Горбуновский торфяник профессор Дмитрий Николаевич Эдинг (слева) с сотрудниками Нижнетагильского краеведческого музея (фото 1931 г.)





Раскопки на Горбуновском торфянике в 2010 г.



Истории археологических раскопок на Горбуновском торфянике следовало бы посвятить отдельный очерк, и авторы надеются в будущем вернуться к этой теме.

Помимо всемирно известного торфяника, в селе Горбуново есть ещё несколько достопримечательностей, не упомянуть о которых невозможно. В первую очередь это, конечно, церковь во имя Николая Чудотворца-Мирликийского и небольшой водоём перед ней.

Храм появился в Горбуново в 1900 году, однако его здание было построено раньше, в последней четверти XIX столетия. Построил его местный купец Григорий Хлестов, взявший в аренду обширный участок земли под строительство винокуренного завода и собственной усадьбы. Он же соорудил на речке Лебе запруду, в результате чего образовался небольшой пруд, вскоре прозванный местными жителями Хлестовским. Водку Хлестов делал хорошую, но конкурировать с такими «акулами» питейного бизнеса, как братья Злоказовы и братья Поклевские, он не смог. Предприятие обанкротилось, но неудачливый предприниматель перестроил заводское помещение в церковный приход и продал здание волостной общине. Церковь получила название Никольский приход. По воспоминаниям горбуновских старожилов, храм был богатым: здесь был хороший хор, колокольня с девятью колоколами разных тонов, действовала церковно-приходская школа начального уровня — три класса.

Во время Гражданской войны храм оказался в зоне активных боевых действий, и после того, как в здание церкви попало несколько снарядов, настоятель храма закрыл приход, а сам бежал.

В 20-х годах храм несколько лет принадлежал горбуновской единоверческой общине. Официально община перестала содержать церковь с 1926 года. На сельском сходе было решено переоборудовать здание в клуб. Для этого из кассы сельсовета было выделено немногим более 500 рублей, но этих денег оказалось недостаточно. С церкви были сняты кресты и колокола. В склепе под алтарём храма нашли гроб с останками купца Г. Хлестова, которые перезахоронили на местном кладбище. В стенах здания поначалу устроили склад и лишь в 1936 году помещение отдали под клуб. Здесь была собрана богатая библиотека, открыты спортивная секция, кружки, а затем и кинозал.



Клуб в селе Горбуново, бывшая церковь Никольский престол (фото 1940-х гг.)



К середине 80-х здание сильно обветшало и было признано непригодным для общественного пользования. Клуб закрыли, а строение не раз сменило владельцев, прежде чем в 1995 году его передали верующим.



Здание церкви в 1991 году



Неподалёку от церкви, на улице Борцов Революции, находится памятник «Красногвардейцам 1918 года», открытый в 1978 году, в канун 60-й годовщины начала боёв за Нижний Тагил. Идея памятника родилась в 1930 году, но тогда для её реализации не было средств. После войны, в 1948-м, о памятнике вспомнили, но до конкурса на лучший проект монумента дело так и не дошло. Вспомнили о забытых планах только в 70-х годах. В итоге автором памятника стал известный тагильский скульптор Иван Яковлевич Боголюбов.

Памятник решён в виде четырёхгранной вертикальной стелы с рельефными портретами красногвардейцев и надписью на одной из сторон: «Памятник красногвардейцам, погибшим в боях за власть Советов 1918». В постперестроечные годы монумент попал в немилость к тагильским либералам и активистам «Памяти» и «Мемориала». Стали раздаваться призывы снести памятник. К счастью, вандалам не дали осуществить их намерения.

Ещё одной достопримечательностью Горбуново с конца XIX столетия стали Муринские пруды, те самые, что в новейшей истории Нижнего Тагила дали название целому микрорайону новостроек. История этих водоёмов началась с того, что известный в Нижнетагильском округе купец Львов построил на речке Лебе, близ её впадения в тагильский заводской пруд, запруду и небольшую мельницу, работающую от водяной турбины.



Река Леба (фото 2000-х гг.)



В 1890 году Львов умер, а свою мельницу завещал родственнику — мещанину Семёну Ивановичу Мурину. Мололи на мельнице рожь, пшеницу и овёс, а иногда охру и малахит. Вместе с Семёном Ивановичем на мельнице работали шесть его сыновей. Вскоре, кроме помола зерна, Мурины стали заниматься и ремонтом сельскохозяйственной техники. Неподалёку от мельницы и запруды Мурины отстроили свою усадьбу и два дома для сдачи их летом внаём зажиточным тагильчанам. Сама мельница и пруд были окружены сосновым бором, берега местами были со скальными обнажениями, что делало эти места очень живописным, и скоро берега пруда стали одним из любимых мест отдыха тагильской молодёжи. Ни сама мельница, ни усадьба её хозяев, ни запруда никогда не были огорожены заборами, а сами Семён Мурин и его сыновья были людьми приветливыми и приятными в общении.



Муринский пруд (фото 2000-х гг.)



Обе революции 1917 года Семён Иванович встретил спокойно. Все годы «большой смуты» он оставался лояльным к властям, не вступая ни в какие партии или союзы, всецело отдаваясь работе. В 1929 году, при организации Горбуновского колхоза, Мурин добровольно передал предприятие в фонд колхоза, а сам был выдвинут односельчанами на должность «заведующего помолом».

В конце 30-х годов мельницу закрыли «за недостаточной востребованностью», а Семёна Мурина перевели в Лаю заведующим мельницей Лайского колхоза. А спустя некоторое время всё оборудование муринской мельницы было демонтировано. По некоторым сведениям, его перевезли в Лаю по просьбе самого Мурина.

Семён Иванович умер в Лае в возрасте 70 лет. Его сыновья перебрались в Тагил, стали работать на заводах города. С годами обветшавшие мельница и плотина разрушились, но пруд так и остался в памяти жителей Горбуново как Муринский.

У тагильчан за водоёмом закрепилось иное название — Муринские пруды.

Дело в том, что плотина, на которой была поставлена мельница, разделяла водоём на два прудка. После её разрушения пруд стал единым, но название осталось в памяти народной на века. Ныне город подступает к пруду всё ближе и ближе, а дальнейшая судьба водоёма вызывает опасения у экологов.



Вид на Гальяно-Горбуновский жилой массив с Муринского пруда (фото 2000-х гг.)



---------------

При подготовке материала использовалась литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова), СПб, 2000 г.

Фото: фоторепродукции из личных архивов авторов, остальные фотоизображения заимствованы из открытых источников.