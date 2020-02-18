С начала зимы с улиц Нижнего Тагила вывезли 15 тысяч тонн снега

За зимний период 2019–2020 годов с улиц Нижнего Тагила вывезено уже 15 тысяч тонн снега, сообщили сегодня, 18 февраля, на думской комиссии по горхозяйству. В первую очередь производится очистка от снежных осадков дорог с интенсивным движением по маршрутам общественного транспорта и «дом — работа — дом». Снег вывозят на специальные площадки, сейчас их в городе восемь, мощность — около 300 тысяч тонн. Планируется, что до 2022 года в муниципалитете появится стационарный снегоплавильный комплекс, работающий на газовом топливе. Объект будет создан в рамках концессионного соглашения мэрии с «Облкоммунэнерго» по строительству мусоросортировочного комплекса. Компания за свой счёт организует снегоплавильный пункт, который сможет работать при температуре воздуха до минус 50 градусов и принимать 5760 тонн в сутки.

Для обеспечения безопасности также проводится обработка автомобильных дорог противогололёдными материалами. В большинстве случаев используются песчано-щебёночные смеси. «Бионорд» применяется при обработке остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и небезопасных участков дорог (подъёмы, кольцевые перекрёстки).

Летнее эксплуатационное содержание тагильских улиц начнётся с 15 апреля. В городе будет проводиться механизированная очистка тротуаров и мостов от пыли и грязи с увлажнением, уборка мусора с дорог. По результатам весеннего обследования, после того как «вскроются» дороги, будет уточнён перечень улиц, которые необходимо привести в нормативное состояние, отметили в управлении горхозяйством. Есть ассигнования на проведение ремонтов моста по проспекту Мира и перехода по улице Космонавтов. Конкурсы на определение подрядчиков для осуществления работ будут организованы в ближайшее время.

С 20 марта стартуют ремонты улиц, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году по нему планируется сделать 22 улицы за 626,1 млн рублей. Протяжённость их покрытия составляет 29,7 км, площадь — 422 тысячи кв. м. Напомним, проектно-сметную документацию для ремонта дорог подготовили специалисты «УБТ-Сервиса», но генподрядчиком для приведения их в нормативное состояние стал МУП «Тагилдорстрой».