С 19 февраля в Нижнем Тагиле стартует запись на осенние смены в детские лагеря

С 19 февраля в Нижнем Тагиле начинается запись детей в загородные оздоровительные лагеря для отдыха в период весенних каникул. На этот раз отдых будет организован в двух местах: «Уральский огонек» и «Антоновский».

По информации управления образования, приём документов для получения путёвки завершится 24 февраля в 20:00. Заезд детей в оздоровительные лагеря состоится 21 марта, а сама смена продлится восемь дней.

«Отдых будет организован в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм, поэтому наполняемость ЗОЛ и “площадок” при школах составит 50 процентов. Лагеря с дневным пребыванием будут посещать 755 школьников, а в “Антоновском” и “Уральском огоньке” свои каникулы проведут 200 детей», — рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Подать заявление можно через единый портал государственных и муниципальных услуг или дистанционно — через Единый портал госуслуг или свердловский сайт образовательных услуг. Для передачи документов через МФЦ нужно сначала записаться на приём в учреждение. Форма заявления в ЗОЛ опубликована на сайте управления образования Нижнего Тагила.

Стоимость одной путёвки в этом году составляет 7416 рублей, родительская плата — 20% от цены путёвки, или 1483 рубля.

Напомним, в прошлом году ЗОЛы работали в Нижнем Тагиле в режиме обсерваторов и с сокращёнными сменами. Корпуса и комнаты оснастили антибактериальными ковриками и антисептиками для рук, воздух в помещениях обрабатывался с помощью специальных облучателей и рециркуляторов, проводилась регулярная влажная уборка всех поверхностей.