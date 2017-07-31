РЖД начали вводить на вокзалах электронные очереди

Дирекция железнодорожных вокзалов (филиал РЖД) начала вводить на вокзалах системы электронной очереди в кассы, передаёт РИА Новости. О планах ввести на вокзалах электронные очереди в кассы поездов дальнего следования в феврале 2017 года сообщал президент РЖД Олег Белозёров, отметив, что в 2017 году система будет запущена на 24 вокзалах в России.

«Весной этого года в пилотном режиме системы электронной очереди в билетных кассах начали работу на Ленинградском вокзале Москвы. В трёх кассовых залах были установлены соответствующие терминалы и экраны оповещения… После апробации проекта на Ленинградском вокзале мы приняли решение о внедрении систем электронной очереди во всех кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов столицы», — сообщили в дирекции вокзалов.

В РЖД пояснили, что система управления электронной очередью предназначена для создания максимального удобства как клиенту, так и обслуживающему персоналу. Она позволяет упорядочить приём посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала.

«Поскольку разные операции у пассажиров требуют разного количества времени, система распределяет поток равномерно. К примеру, как показывает практика, возврат билета оформляется быстрее, чем покупка или выдача справки. Равномерно распределяя пассажиров в билетных кассах с учётом среднего времени совершения операции, мы в первую очередь повышаем скорость обслуживания», — добавили в дирекции.

Агентство новостей «Между строк»