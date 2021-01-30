Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем «дворца Путина»

Российский бизнесмен и миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что является владельцем «дворца Путина» в Геленджике. Об этом он рассказал изданию Mash.

Ротенберг признался в том, что владеет скандальной недвижимостью, после того, как издание Mash опубликовало видео, сделанное, как утверждает редактор портала, во «дворце Путина» под Геленджиком. Дворец, как следует из ролика, готов только снаружи. Внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений.

По словам самого предпринимателя, объект был куплен несколько лет назад, сейчас там ведутся ремонтные работы, а вскоре появится апарт-отель. Миллиардер также добавил, что решил рассказать о своей собственности из-за «человеческого фактора», «скандала вокруг этого» и «всяких инсинуаций».

«Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов. Это находка, место там шикарное», — сказал он.

Отметим, что Аркадия Ротенберга также называют близким другом президента России Владимира Путина. Сам же глава государства в ходе общения со студентами впервые прокомментировал расследование оппозиционного политика Алексея Навального про «дворец Путина» в Геленджике, заявив, что здание не принадлежит ни ему, ни его близким. Позже издание Znak.com со ссылкой на источник сообщило, что бизнесмены, близкие к Путину, — член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко или братья Борис и Аркадий Ротенберги — публично заявят, что дворец в Геленджике принадлежит им.

Расследование о «дворце Путина» на побережье Чёрного моря под Геленджиком команда Алексея Навального выпустила 19 января. В фильме утверждается, что дворец принадлежит окружению президента России. Площадь резиденции составляет 17,7 тысячи квадратных метров, а территория всего участка — 68 гектаров. Общая стоимость строительства оценивается примерно в 100 млрд рублей. Утверждается, что строительство комплекса финансировали компании, которые связаны с друзьями Владимира Путина, в том числе государственные «Роснефть» и «Транснефть».

В связи с задержанием Навального 23 января по всей России прошли масштабные акции протеста в его поддержку. На митингах и шествиях было задержано свыше 3,7 тысячи человек, возбуждено более 15 уголовных дел.