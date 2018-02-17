Российские хоккеисты обыграли сборную США и вышли в четвертьфинал олимпийского турнира

Российские хоккеисты обыграли сборную США со счётом 4:0 в последнем матче группового этапа на Олимпиаде в Пхенчхане. По две шайбы забили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Благодаря этому сборная России заняла первое место в группе и вышла в одну четвёртую финала соревнований. Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля. Своего соперника российская команда узнает позднее.

Ранее российские лыжницы завоевали бронзовую медаль в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. В составе команды выступили Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Выиграли эстафету спортсменки из Норвегии, второе место заняла команда Швеции.

Напомним, XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены выступают на них под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета.