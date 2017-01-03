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09 Янв 2017 09:50 | Метки: Новости

Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию

Россия намерена сократить объём поставляемой в Белоруссию нефти в первом квартале 2017 года с 4,5 миллионов тонн до 4 миллионов тонн. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Причиной существенного уменьшения поставок стал долг Минска за потребленный газ в размере 400 миллионов долларов. Новый график поставок Министерство энергетики России отправило белорусской стороне 28 декабря.

«Коммерсантъ» добавляет, что власти Белоруссии «выразили вице-премьеру российского правительства Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом».

В начале 2016 года Белоруссия потребовала снижения цен на поставляемый российский газ и в одностороннем порядке начала платить меньше. В ответ на эти действия Россия сократила поставки нефти. К концу ноября долг составлял около 425 миллионов долларов, а российские власти увязали спор по поводу долга с поставками нефти. 

Ранее стало известно, что Минск повысил тарифы на транзит нефти из России на 7,7 процентов с 1 февраля по 31 марта 2017 года, что также является ответом на снижение объёмов поставок. 

Агентство новостей «Между строк»

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