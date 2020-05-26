Роспотребнадзор разрешил бассейнам и фитнес-клубам принимать посетителей по записи

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации по работе бассейнов и фитнес-клубов в период эпидемии коронавируса, пишет ТАСС.

Согласно рекомендациям, которые были утверждены 22 мая, после возобновления работы бассейнам и фитнес-клубам нужно принимать посетителей по записи и обеспечивать дистанцию между ними. Фитнес-клубам рекомендуется расставить тренажёры на 1,5 метра и нанести разметку в залах для групповых занятий, бассейнам — закрыть часть кабинок для переодевания. В фитнес-клубах на каждого посетителя должно приходиться 4 квадратных метра площади, в бассейнах — 5–10 квадратных метров площади зеркала воды.

Также посетителям нельзя предлагать чай и кофе — только бутилированную воду. Сотрудникам должны каждое утро измерять температуру, им самим предписано носить маски и пользоваться антисептиками. В зданиях фитнес-центров и бассейнов надо регулярно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Напомним, Роспотребнадзор рекомендует снимать введённые из-за коронавируса ограничения в три этапа. Открытие предприятий сферы услуг, к которым относятся фитнес-центры и бассейны, предусмотрено уже на первом этапе. По данным Роспотребнадзора, к нему готовы более половины регионов России.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе в период коронавируса для учреждений из разных сфер: салонов красоты, ателье, школ, химчисток, СТО.

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