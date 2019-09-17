Роскомнадзор потребовал правозащитников удалить инструкцию про обход блокировок в Сети

Роскомнадзор прислал правозащитной организации «Команда 29» требование удалить статью про обход блокировок в Сети. Материал находился на сайте 2,5 года.

Как пишет «Медиазона», уведомление о том, что статья «Как обойти блокировки сайтов» внесена в реестр запрещенной информации на основании решения Кировского районного суда Саратова, пришла «Команде 29» в ночь на 17 сентября. В ведомстве посчитали, что с помощью этой инструкции пользователи могут получить доступ к книге «Очищение сердца и тела от грязи многобожия и неверия», признанной экстремистской.